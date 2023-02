Novinky v presale kryptomeny Metacade – čo potrebujete vedieť predtým, ako investujete

Po rýchlom vypredaní počas počiatočných fáz presale kryptomeny Metacade sa zdá, že projekt čoskoro exploduje. Token MCADE by mohol byť jednou z najlepších kryptomien, do ktorých sa dá teraz investovať, pretože poháňa komplexnú platformu, ktorá má obrovský potenciál do budúcnosti.

Mohol by byť teda Metacade skutočne tou najlepšou kryptomenou na investovanie práve teraz? Presale je vzácnou príležitosťou na nákup za nízke ceny a mnohé z najlepších kryptomien, do ktorých sa dá investovať, teraz spájajú široké využitie s priestorom pre budúci rast.

Zdá sa, že Metacade určite má tieto vlastnosti, takže teraz preskúmame platformu, aby ste videli, čo ponúka.

Metacade je bezpochyby najlepšia kryptomena, do ktorej sa dá teraz investovať

Presale kryptomien je často jednou z najlukratívnejších investičných príležitostí vo svete kryptomien, pričom špičkové projekty sa spúšťajú za extrémne nízke ceny. Tieto príležitosti sú zriedkavé, ale keď sa počas presale spustí vysoko potenciálny kryptoprojekt, investori často rýchlo získajú čo najviac tokenov.

To bol určite prípad spoločnosti Metacade , ktorá vypredala dve fázy presale zo svojho otvorenia len za 7 týždňov. Doteraz sa vyzbieralo 6,7 milióna dolárov, pričom Metacade vykazuje masívne známky výbušnej budúcej cenovej akcie.

Projekt pomáha riadiť revolúciu GameFi, čo z neho robí jednu z najlepších kryptomien na investovanie v súčasnosti. GameFi kombinuje niektoré z najpokročilejších online herných zážitkov s integrovanými finančnými odmenami pre používateľov, takže niet divu, že popredné projekty, ako je Metacade, sú obrovským prísľubom dlhodobého cenového potenciálu.

Môže MCADE dosiahnuť 5 dolárov v roku 2025?

Po presale kryptomeny Metacade sa arkáda metaverse spustí a začne ponúkať rad exkluzívnych služieb pre hráčov GameFi a používateľov Web3. Okrem toho, token MCADE bude spustený na burzách, od čoho sa očakáva, že zvýši dosah projektu a zvýši cenovú akciu.

V roku 2023 má MCADE cieľovú cenu 1 USD. Toto je monumentálny 50-násobný nárast od konca presale kryptomeny, ale je nepravdepodobné, že by sa tam Metacade zastavilo. V roku 2024 a neskôr môže širší kryptotrh vstúpiť do býčieho trhu, kedy by sa token MCADE mohol stať parabolickým.

V roku 2025 cieľ Metacade presiahne 5 dolárov. MCADE by mohol počas tohto roka dosiahnuť až 7 dolárov, čo predstavuje 350-násobný nárast ceny od konca presale kryptomeny Metacade. S takým vysokým dlhodobým potenciálom niet divu, že odborníci vyzdvihujú MCADE ako najlepšiu kryptomenu, do ktorej sa dá teraz investovať.

Čo je Metacade?

Metacade sa stane najväčšou arkádou na blockchain, ktorá ponúka obrovský výber rôznych online hier, z ktorých každá má integrovanú mechaniku zárobku. Spojením možností hry za účelom získania zisku s návykovou hrateľnosťou by sa Metacade časom mohol stať popredným projektom v sektore GameFi.

Metacade bude tiež centrálnym centrom pre používateľov Web3, ktoré ponúka obrovský potenciál zárobku, ktorý presahuje rámec metaverse. Zobrazuje všetky najnovšie trendy v blockchain hraní, niektoré z najcennejších alfa na blockchain, a pomôže priamo riadiť pokrok v GameFi pomocou niekoľkých jedinečných iniciatív.

Ako funguje MCADE?

Token MCADE sa použije na poskytovanie odmien v Metacade. Hrateľnosť je od príležitostnej až po súťažnú a ponúka herné zážitky, kde hráči môžu postupovať nekonečnými úrovňami, aby získali tokeny, ako aj súťažné turnaje, ktoré víťazom ponúkajú veľké ceny.

Komunitné centrum Metacade odmeňuje používateľov za ich príspevky. Môže to zahŕňať uverejňovanie recenzií hier, zdieľanie alfa verzie alebo interakciu s ostatnými členmi komunity. Všetci tvorcovia obsahu v Metacade môžu získať odmeny — tokeny MCADE prostredníctvom funkcie Create2Earn (zarábaj tvorením).

Cieľom projektu je tiež pomôcť kryptonadšencom naštartovať ich kariéru v blockchain. Funkcia Work2Earn (zarábaj prácou) prepojí používateľov Web3 s platenými pracovnými príležitosťami, od rôznej práce, cez roly testovania hier, až po pozície na plný úväzok v popredných blockchain spoločnostiach.

MCADE mení hru

Okrem všetkých svojich ďalších funkcií Metacade predstavuje iniciatívu crowdfunding pre úplne nové hry založené na blockchain. Vývojári predložia investičné návrhy komunite Metacade, ktorá hlasovaním rozhodne, ktoré nové hry sú najlepšie. Víťazi hlasovacieho procesu získajú financovanie v počiatočnej fáze, aby pomohli pri vývoji novej hry.

Metacade je jednou z najlepších kryptomien, do ktorých sa dá teraz investovať, pretože priamo poháňa expanziu technológie blockchain. Projekt nielen vytvára pracovné miesta pre používateľov Web3, ale podporí aj inovátorov s finančnou podporou, ktorú potrebujú na vytváranie nových decentralizovaných aplikácií ( dApps ) a blockchain skúseností.

Oplatí sa kúpiť MCADE?

Presale kryptomeny Metacade je najlepšia kryptomena na nákup teraz a skvelá dlhodobá rezerva do budúcnosti. Vzhľadom na výbušnú budúcu cenovú akciu tokenu MCADE na obzore predstavuje presale kryptomeny Metacade vzácnu príležitosť zapojiť sa do vedúceho projektu počas jeho najskoršej fázy investície.

Presale kryptomien spustil token MCADE na 0,008 dolára – hodnota, ktorá sa pred koncom udalosti zvýši na 0,02 dolára. To dáva investorom obmedzený čas len na to, aby sa zapojili do presale kryptomeny Metacade za najlepšiu možnú cenu. Metacade je najlepšia kryptomena, do ktorej sa dá teraz investovať, s obrovským potenciálom budúcich výnosov, takže sa nezabudnite zapojiť skôr, ako sa rozbehne.