FTX, KuCoin a niekoľko ďalších popredných búrz nedávno kótovalo Project Galaxy. A čo viac, Binance oznámila akciu, ktorá začína dnes a potrvá do 13. mája.

Všetci používatelia, ktorí nahromadia čistý vklad vo výške aspoň 50 GAL, natívny token Project Galaxy, alebo obchodujú aspoň 35 GAL v rámci vhodných spotových obchodných párov GAL, si rozdelia cenový fond vo výške 60 000 USD v tokenoch GAL.

Token dnes pridal k svojej hodnote takmer 10 %. Ak vás lákajú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť Project Galaxy, tento sprievodca je určený práve vám.

Project Galaxy je jednou z popredných dátových sietí Web3. Projekt Galaxy, postavený na otvorenej a kolaboratívnej infraštruktúre, pomáha vývojárom a projektom Web3 využívať údaje o digitálnych povereniach a NFT na vytváranie lepších produktov a komunít.

Projekt Galaxy poskytuje členom komunity infraštruktúru na spravovanie a pridávanie digitálnych poverení do dátovej siete Galaxy Credential Data Network. Infraštruktúra podporuje spravovanie poverení prostredníctvom viacerých zdrojov údajov.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Cena digitálnej mince predpovedá vážny rast zo súčasných 15,75 USD. Jeho predpoveď je uvedená nižšie:

