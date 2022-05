Ikonický rapper Ice Cube sa pripája k rozbehnutému vlaku Dogecoin

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), ikonický rapper, sa pripojil k rozbehnutému vlaku Dogecoin a podporil „neuveriteľnú a historickú“ transakciu DOGE. Jeho vstup do dogecoinového sveta úzko súvisí s BIG3, basketbalovou ligou, ktorú spoluzakladal.

BIG3 obsahuje bývalé hviezdy NBA vo formácii troch proti trom na rozdiel od bežných basketbalových zápasov piatich proti piatim.

Minulý mesiac BIG3 spustil nový model vlastníckej ligy, ktorý umožňuje každému z 12 tímov predať svoje tokenizované podiely. Každému tímu je pridelených 1 000 nefunkčných tokenov (NFT), to znamená 975 „zlatých“ NFT v hodnote 5 000 USD za každý a 25 „ohňových“ NFT za 25 000 USD.

V stredu Bill Lee, spoluzakladateľ peňaženky MyDoge, tweetoval pre Ice Cube „ ak vykopeš DOGE, ja a DogeArmy si ho vezmeme tiež,“ s odkazom na predchádzajúci príspevok Ice Cube, že Snoop Dogg kupuje dva tímy.

V odpovedi Leeovi Ice Cube na Twitteri napísal: „No tak, Bill, vieš, že som dole s DogeArmy.“

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022