Kryptotrh bol dnes ako celok zmiešaný. Tri hlavné americké indexy sa včera odrazili, keď cena ropy klesla.

SPX500 vzrástol o 1,43 %, zatiaľ čo DJ30 o 1 % a NASDAQ100 o 1,93 %. Najlepšie boli Nvidia (+9,39 %), Intel (+6,74 %) a Monolithic Power Systems (+6,61 %).

Najlepšie kryptomeny

Solana pridala okolo 5 % a Ethereum sa priblížil k 4 %. Cardano vzrástlo takmer o 6 %, pričom pokračovalo vo svojom náraste za posledných sedem dní, keď si pripísalo tesne pod 39 %. Bitcoin sa v čase písania tohto článku obchodoval nad 44 000 USD, čo predstavuje nárast o viac ako 2,5 % za posledných 24 hodín.

Top hýbatelia

Ethereum Classic začalo opäť získavať a to až o 8 %. Axie Infinity dnes pridalo k svojej hodnote ďalších 22 %, čím od včera pokračuje v raste. AAVE získalo 7 % a Convex Finance – 9 %. Tento týždeň vzrástla o 25 %, keďže sa zotavuje z kataklizmy v nie príliš vzdialenej minulosti.

Quant a Qtum na 90. mieste vzrástli o 12 % a 13 %. Quant nedávno oznámil nové vydanie: Overledger 2.2.2, ktoré prináša nové možnosti inteligentných zmlúv druhej úrovne na razenie a spaľovanie tokenov a správu účtov.

Čo sa týka druhého konca, niekoľko top 100 mincí dnes stratilo viac ako 5 %. ApeCoin klesol o 7 %, čo z neho robí najväčšiu stratu v top 100. Jeho straty dosahujú 15 % za posledných 7 dní. Po jej hviezdnom výkone sa dal očakávať istý pokles.

Trendy

Najväčším ziskom súčasnosti je token Web3 ALL BEST ICO (WEB3ALLBI), ekosystém, ktorý vám umožňuje vytvoriť si vlastnú kryptomenu. Za posledných 24 hodín sa zvýšil o 995 %. Nie je to prvýkrát, čo sa stal najväčším víťazom dňa. Jeho pokračujúci rast naznačuje čoraz väčší záujem o kryptotrh.