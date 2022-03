Quant nedávno ohlásil nové vydanie: Overledger 2.2.2, ktoré poskytuje inovatívne kapacity druhej úrovne inteligentných zmlúv na správu účtov a razenie a spaľovanie tokenov.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť Quant, táto príručka je pre vás.

Kúpte si QNT so značkou Binance ešte dnes

Kúpte si QNT so značkou eToro ešte dnes

Spoločnosť Quant bola spustená takmer pred štyrmi rokmi s cieľom prepojiť siete a blockchainy globálne bez zníženia interoperability a efektívnosti siete. Vytvorila prvý blockchain operačný systém, čím sa stala prvou platformou, ktorá vyriešila problém s interoperabilitou.

Quant používa sieť Overledger Network, ktorej verziu 2.2.2 práve vydali. Bola vyvinutá ako technológia distribuovanej účtovnej knihy OS, ktorá spája rôzne blockchainové siete. Quant sa účtuje ako prvý operačný systém vytvorený pre blockchainy.

Quant má za cieľ vyplniť medzeru medzi rôznymi blockchainmi využitím Overledger. Táto sieť je nosnou kosťou projektu. Quant si je istý, že Overledger bude slúžiť ako ekosystém, na ktorom bude rásť budúci ekosystém digitálnej ekonomiky.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

CoinQuora predpovedá, že Quant pobeží spolu s býkmi a prekoná svoje historické maximum 428 dolárov. Digital Coin Price predpovedá, že token QNT prekročí 170 dolárov do konca tohto roka.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022