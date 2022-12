Najlepšie kryptomeny na nákup práve teraz za nízke ceny v decembri 2022

V kryptosfére, ktorá smeruje do decembra 2022, má každý na mysli veľkú otázku. Skončil sa trh s bitcoinmi? Rozmrazí sa „kryptozima“ práve včas na skutočnú sezónnu zimu na severnej pologuli? Ak áno, mohli by tento rok s extra chuťou spievať „Feliz Navidad“ dole v kryptosúostroví Portoriko ! Podľa nášho názoru, obchodníci, ktorí si práve teraz kúpia niektoré z najlepších kryptomien z tohto zoznamu, budú mať šťastný nový rok, ak ich budú držať.

Bitcoin (BTC) je veľmi tichý v obchodovaní už päť po sebe nasledujúcich mesiacov, od júna do októbra. Obyčajne divoko volatilná cenová akcia bitcoinu na kryptoburzách ustúpila najdlhšej sérii obchodovania s bitcoinmi, ktorá je ohraničená takým úzkym cenovým rozpätím od roku 2020, počnúc týmto letom, po strmom páde z najvyššej ceny kráľovskej kryptomeny z decembra 2021 (ATH) 68 000 dolárov.

Je to ako nejaké ticho pred búrkou

Tak ako rastie bohatstvo bitcoinov, tak rastie aj bohatstvo trhu s altcoinmi a jeho mnohých vznikajúcich projektov. ( Sme nadšení, že vám môžeme povedať o jednom z nich na tomto zozname najlepších kryptomien na nákup za nízke ceny v decembri. Má potenciál explodovať v roku 2023!) Bitcoineri a pozorovatelia kryptotrhu sa netrpezlivo snažia zistiť, či sú najstaršie kryptomeny na svete najdominantnejšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, alebo bude pokračovať v predlžovaní svojej série 20 000 dolárov.

Aj keď sa v súčasnosti všetko zdá byť s kryptomenami tiché, je úplne strašidelné, aký je to falošný pocit pokoja, keď sa deje toľko aktivít pri vývoji a predaji produktov poháňaných funkciami a výhodami blockchainu. Je to taký tichý pokoj pred búrkou podľa názoru autora, a na konci tejto správy budete pravdepodobne súhlasiť na základe prezentovaných informácií a myšlienok.

Väčšina bitcoinov (BTC) sa stále drží v zisku aj napriek 65 % poklesu ceny za 1 rok

Hoci kryptomeny klesajú o 60 % až 90 % a až 99 % v porovnaní s výškou poslednej bubliny na trhu s kryptomenami spred takmer 12 mesiacmi a ceny sa zdajú byť zmrazené, tento sektor v skutočnosti nebolí tak zle, ako by sa mohlo zdať. Nie, keď sa ponoríte do niektorých údajov, aby ste premýšľali o tom, čo sa deje na hlbšej úrovni, než je denná cena pri výmene.

Napríklad, len o niečo viac ako polovica existujúceho bitcoinu je v súčasnosti držaná s nezrealizovaným ziskom napriek tomu, že cena bitcoinu (BTC) klesla 27. októbra 2022 o 65 % z pohľadu 1. roka si prešiel tým už viac ako raz.

Je to podobné, ako keď cena BTC spadla zo 17 000 $ na 3 000 $. V tom čase 86 % ľudí, ktorí ho držali za 17 000 dolárov, ho nikdy nepredalo . Výborne sa darilo tým, ktorí predávali počas mánie koncom minulého roka. Tí, ktorí stále držia bitcoiny v októbri 2022 a môžu ho predať za 20 000 dolárov, ak by chceli, sú na tom dobre. A O.G. kryptomena pre nich funguje tak, ako je inzerované, ako inflačný sklad.

Vyhliadky na november a 4. štvrťrok 2022 pre krypto trhy

Ako teda vyzerá nákup kryptomeny v decembri? Dosť lacno. Ceny kryptomien klesli o 50%, 75%, 90% a 95% v porovnaní s predchádzajúcimi najvyššími cenami. Zatiaľ čo ceny kapitulovali a vyrovnávali sa celý rok po poslednom veľkom bullrane, zvyšok sveta začal s adopciou a používaním kryptomeny vážnejšie ako kedykoľvek predtým.

Nie sme účtovníci vašej rodiny, ani profesionálni finanční poradcovia. A aj keby sme boli, nie sme veštci, ani nemáme krištáľovú guľu. Nemáme všetky informácie, ani všetky odpovede a nevieme presne, čo bude v budúcnosti robiť cena ktorejkoľvek kryptomeny. Neberte teda žiadne naše názory v tomto článku ako sľuby alebo záruky.

Prejdeme si však niektoré od najlepších obchodníkov a vznesieme argumenty pre budúcnosť kryptopriemyslu v priebehu budúceho roka a nasledujúceho desaťročia. A poskytneme zdroje na zdokumentovanie relevantných faktov a informácií, ktoré podporujú tieto názory. Žiadam vás len o to, aby ste všetko, čo čítate, vrátane tohto článku, brali s rezervou, kriticky premýšľali, robili si vlastný výskum, čítali ďalej a učili sa o kryptomenách.

Investíciou číslo jeden, ktorú môžete urobiť, je viac vedomostí, a to vždy za nízku cenu, prakticky zadarmo. Učenie je zvyčajne odmenou samo o sebe, takže buďte trpezliví a neustále sa vzdelávajte aj o iných kryptomenách, nielen o našom zozname najlepších kryptomien, ktoré sa dajú práve teraz kúpiť za nízke ceny v decembri 2022.

Predpovede kryptomien pre medvedí trh

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kryptomeny sú uprostred nejakého existenčne hrozivého výkyvu v roku 2022. Najzúrivejší kritici triedy digitálnych aktív, ako Peter Schiff z Europacific Capital, boli povzbudení masívnou korekciou po poslednej bubline cien kryptomien a mohli znovu vyhlásiť, že veria, že bitcoin a iné kryptomeny by mohli ísť na nulu.

Ich predchádzajúci predčasný tanec na hrobe kryptomeny vytvoril neuveriteľne zábavný zoznam „ bitcoinových nekrológov “, ktoré neboli akceptované v čase rozkvetu sektora kryptomien.

Generálny riaditeľ spoločnosti JPMorgan, generálny riaditeľ, Jamie Dimon, nedávno nazval kryptomeny „decentralizovanou ponzi schémou“. Peter Brandt z globálnej obchodnej spoločnosti Factor LLC tiež povedal , že bitcoin by mohol ísť na nulu. Dokonca aj tento článok o BTC na The Motley Fool, ktorý vychvaľuje hodnotu investovania do bitcoinov pomocou metódy priemerovania dolárových nákladov, je opatrný, aby varoval, že BTC „môže ísť na nulu“.

Iste, kryptomeny by mohli ísť na nulu. To je možné. Ale ak o tom chcete diskutovať, tak je to ako by stálo za zmienku v diskusii s vašim kamarátom, že ich snúbenec(ica) by mohli byť vrahovia so sekerou. Iste, možné to je, a tak isto je možné, že JPMorgan by mohol ísť na nulu, ako napríklad Kmart alebo Enron. Ale to neznamená, že je to pravdepodobné, alebo dokonca, že existuje nejaký vážny dôvod, prečo a ako sa to môže stať.

Bitcoin, ktorý má takmer 14 rokov, je rovnako dobre ustálený a bezpečný ako napríklad Facebook (teraz Meta), keď mal 14 rokov. Len pred 4 rokmi, v roku 2018, bol na špičke sociálnych sietí. Mnoho ľudí si nevie ani predstaviť svet bez neho. Trh bitcoinu je už teraz oveľa väčší ako Meta, a to aj s 5-ročným náskokom. Altcoinový trh práve len začína hľadať projekt tak veľký, akým sa ukázal byť Bitcoin.

Tu je päť kryptomien, ktorých trend bude v najbližších rokoch raketovo stúpať, ak nie dokonca v najbližších mesiacoch.

1. Metacade (MCADE) – ďalšia kryptomena, ktorá exploduje!

Metacade (MCADE) je úplne nový herný token DeFi , ktorý sa pripravuje na výbuch, s uvedením v 1. štvrťroku na troch z piatich najlepších centralizovaných kryptobúrz a na jednej alebo dvoch DEX (decentralizovaná burza). Metacade je momentálne v štádiu presale pre svoj token na použitie, MCADE, vo 4. štvrťroku 2022. Jeho cieľom je byť komunitným centrom č. 1 pre hráčov blockchainových hier, aby si užili všetko, čo GameFi, a Meta a Hraj-Zarábaj ponúka. Hoci Metacade buduje prvú a najväčšiu decentralizovanú P2P digitálnu metaverznú arkádu na svete, nie je to len miesto na hranie hier. Bude to komunitné fórum, kde môžu hráči DeFi zarábať zdieľaním svojich vedomostí. Projekt má dokonca rozpracované stáže a kariéry, ktoré má zaplatiť komunitná pokladnica MCADE.

2. Bitcoin (BTC)

BTC a ETH zakončili október pomerne silnou malou rally. Mnohí komentátori poukázali na to, že Elon Musk prevzal kormidlo na Twitteri ako dôvod vzrušenia. (Doge, Muskova obľúbená minca, v správach prudko vzbĺkla.) Ale pozrite sa na prijatie Google a Walmartu ako na pravdepodobné dôvody pre rast a len na dva dôvody, prečo má Bitcoin v roku 2023 pred sebou veľký, udržateľný rast.

3. BNB minca (BNB)

BNB Coin pravdepodobne prekvapí mnohých ľudí tým, ako dobre sa mu darí v roku 2023. Solana, Polkadot a Cardano získavajú veľkú pozornosť ako ďalšie kryptomeny druhej generácie s inteligentnými zmluvami na vrstve 1, ktoré by mohli ohroziť podiel Etherea na trhu. Ekosystém inteligentného reťazca BNB je však pripravený v budúcom roku rásť míľovými krokmi. BNB sa oproti minulému roku znížila zhruba o polovicu.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin je decentralizovaný systém na ukladanie súborov, ktorý umožňuje účastníkom predávať priestor na serveri na ukladanie súborov na decentralizovanej, peer-to-peer blockchain službe hostenia súborov. Používa proof-of-space, aby dokázal, že „miners“ ukladajú súbory pre používateľov úložiska súborov blockchainu. Miners môžu zarobiť peniaze prenájmom extra počítačového priestoru. Používatelia, ktorí ukladajú súbory, môžu ušetriť peniaze v porovnaní s tradičnými podnikovými riešeniami ukladania súborov. Klesá z ATH 55 USD na 5 USD, takže v súčasnosti ide o veľmi hodnotný nákup, ak si myslíte, že prežije zimu.

5. Zcash (ZEC)

Zcash je veľmi prehliadaný altcoin, ktorý má obrovský potenciál rastu. V čase zverejnenia to bola len 58. najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie s trhovou kapitalizáciou 825 miliónov dolárov. Nezískava všetku pozornosť ako minca na ochranu osobných údajov, ktorú mali inteligentné zmluvné reťazce a stablecoiny, ale jej najmodernejšie zariadenia na ochranu súkromia sú veľmi cenné.

Súhrn

Nezabudnite, že token Metacade (MCADE) sa chystá debutovať na kryptoburzách . Je to veľmi zaujímavé s tímom, ktorý za tým stojí, a podobnými tokenmi ROI, ako je Axie Infinity (AXS), ktoré získali pre prvých investorov. Myslím si, že ak máte nejaké extra zárobky na špekulatívnu stávku na nový projekt s neuveriteľnými možnosťami, je to jedna z najlepších kryptomien na nákup práve teraz. Môže to byť dokonca ďalšia kryptomena, ktorá exploduje. Ale len ťažko sa môžete pokaziť tým, že budete dlho využívať BTC.