Najlepšie miesta na nákup ApeCoin, ktorý získal 13% za 24 hodín

Cena ApeCoinu neustále rastie, keďže pokračuje hlasovanie o jeho správe DAO. Hlasovanie sa skončí 4. mája.

Bude sa cena ApeCoinu dovtedy zvyšovať? Tento článok sa pokúša odpovedať na túto a mnohé ďalšie súvisiace otázky, vrátane toho, kde kúpiť ApeCoin.

Najlepšie miesta na nákup ApeCoinov teraz

Keďže APE je také nové aktívum, ešte nie je kótované na veľkých burzách. Stále si však môžete kúpiť APE pomocou DEX (decentralizovanej burzy), čo znamená, že existuje niekoľko ďalších krokov. Ak chcete kúpiť APE práve teraz, postupujte takto:

1. Kúpte ETH na regulovanej burze alebo u brokera, ako je eToro ›

Odporúčame eToro, pretože je to jedna z popredných svetových platforiem na obchodovanie s rôznymi aktívami, burza a taktiež aj peňaženka všetko v jednom. Dokonca patrí k burzám s najnižšími poplatkami v tomto odvetví. Je tiež vhodný pre začiatočníkov a má k dispozícii viac spôsobov platby ako ktorákoľvek iná dostupná služba.

2. Odošlite svoj ETH do kompatibilnej peňaženky, ako je Trust Wallet alebo MetaMask

Budete si musieť vytvoriť peňaženku, zadať adresu a poslať tam svoje mince.

3. Pripojte svoju peňaženku k Uniswap DEX

Choďte na Uniswap a 'pripojte' k nej svoju peňaženku.

4. Teraz môžete vymeniť svoj ETH za APE

Teraz, keď ste pripojení, budete môcť zmeniť 100 coinov vrátane APE.

Čo je ApeCoin?

ApeCoin je nástroj a token riadenia ERC-20 používaný v rámci ekosystému APE na posilnenie a stimuláciu decentralizovanej komunity. Držitelia ApeCoinov sa riadia samostatne prostredníctvom decentralizovaného riadiaceho rámca, ktorý kontroluje ApeCoin DAO.

Okrem iného hlasujú o tom, ako rozdeliť ApeCoin DAO Ecosystem Fund. Nadácia APE spravuje návrhy odsúhlasené držiteľmi ApeCoin.

APE je token riadenia ekosystému APE. Umožňuje držiteľom zúčastniť sa ApeCoin DAO a poskytuje účastníkom otvorenú a zdieľanú menu, ktorú môžu používať bez centralizovaných sprostredkovateľov.

Takmer dve tretiny všetkých ApeCoinov boli pridelené do Ekosystémového fondu na uľahčenie iniciatív riadených komunitou, o ktorých hlasovali členovia DAO.

Mám si dnes kúpiť ApeCoin?

ApeCoin sa rozhodne oplatí investovať, ak je vaše načasovanie správne. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Predikcia ceny ApeCoin

V čase písania tohto článku sa APE obchodovalo za niečo menej ako 23 dolárov. Podľa Crowd Wisdom je výhľad pozitívny (odhadom 72 %).

Očakáva sa, že APE dosiahne tento rok aspoň 30 dolárov a viac ako dvojnásobok – 64 dolárov – v roku 2025.

ApeCoin na sociálnych sieťach