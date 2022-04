NEAR narástol o viac ako 22 % dnes: čo podporuje vzostupný trend?

NEAR cena rastie od 27. februára a zdá sa, že býčí trend každým dňom naberá na sile.

V čase písania tohto článku sa NEAR obchoduje za 18,67 USD za posledných 24 hodín o 22,72 % viac. Dosiahol denné maximum 19,64 USD, čo je stále pod úrovňou 20,42 USD, ktorú stanovil v januári tohto roku.

V tomto článku sa zameriame na faktory spôsobujúce rast ceny NEAR.

Near Protocol je komunitou vytvorený blockchain spustený v máji 2022 s pokročilou sieťovou operatívnosťou a vyššou rýchlosťou transakcií na vyriešenie úzkych procesov vyskytujúcich sa v krypto priestore.

NEAR je natívny token NEAR Protocol.

Near Protocol využíva mechanizmus konsenzu proof-of-stake (PoS), ktorý zaisťuje, že blockchain ponúka nízke transakčné poplatky a vysokú transakčnú rýchlosť.

K súčasnému zvýšeniu ceny NEAR prispelo viacero faktorov. Poďme sa pozrieť na niektoré z hlavných faktorov.

Súčasné zvýšenie cien možno do určitej miery pripísať novému kolu financovania, ktoré prinieslo NEAR Protocol čistých 350 miliónov dolárov od Dragon Capital, FXT Ventures a ďalších organizácií na rozšírenie svojho ekosystému.

V januári sa Near Protocol podarilo získať na rovnaký kurz 150 miliónov dolárov.

Ďalším dôvodom vzostupného trendu je oznámenie Barryho Silberta, zakladateľa Digital Coin Group, že NEAR bude tretím najväčším kryptografickým holdingom skupiny po Bitcoine a Ethereu.

DCG's new third largest crypto holding is… $NEAR

Time for the big reveal…

Po nedávnom newsletteri od obchodníka s krypto swingom, Zorana Colea, sa objavili zvesti, že NEAR Protocol plánuje spustiť natívny stablecoin, USN, čo je ďalší dôvod vzostupného trendu.

Špekulácie sú, že USN ponúkne ~20% APR, čo povedie k zvýšenej aktivite DeFi, čo je mimo Coleových tvrdení, avšak Decrypt ešte nedostal odpoveď protokolu Near o presnosti týchto fám. Možno je to ďalší dôvod vzostupného trendu.

Rumors currently surrounding the $NEAR Protocol:

• Coinbase listing in the next few months

• $USN launch – algo stablecoin similar to $UST

• 20% APR on $USN / stablecoins

What are your thoughts?

— jacobvan.xyz (@jacobavan_) April 7, 2022