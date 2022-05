Vonku je to stále drsné, ľudia.

Keď sa pozrieme konkrétne na krypto, Nuke UST a Luna vyvolali paniku na krypto trhoch ako nikdy predtým. Jedným z najzaujímavejších – a priam desivých – účinkov tohto kolapsu bolo odviazanie Tetheru. Hlboký ponor na Tether som na chvíľu odkladal, pretože mám pocit, že je to kryptomenový ekvivalent „Happy“ od Pharrella – tak prehraté, že ma bolí hlava zakaždým, keď to počujem.

Ale minulotýždňové udalosti, keď sa Tether dostal do tohto trendu de-peggingu, ktorý je zrazu u kryptomien veľmi populárny, ma presvedčili, že je čas napísať hlboký ponor.

De-pegging

Viete, že na trhoch je zlý čas, keď vaša kontrola pravopisu teraz akceptuje „de-pegging“ ako slovo. Ale to je to, čo sme dostali, pretože Tether klesol pod 95 centov po výbuchu UST (12. mája ). Prílivovú vlnu predaja vyvolali investori, ktorí sa obávajú, že Tether nemá dostatočné rezervy na to, aby odolal nábehu na banku po kolapse UST spoločnosti Terra.

Našťastie pre celý ekosystém sa trh stabilizoval a cena sa odrazila. Avšak aj keď to píšem o 11 dní neskôr, kolík nebol úplne obnovený, momentálne sa obchoduje za 0,999 USD. Keď som to naposledy kontroloval, nerovnalo sa to 1 doláru.

Ak by Tether zanikol, nepochybne by to spôsobilo masovú nákazu v celom odvetví – stále je to pohodlne najvyššia likviditná dvojica na trhu a je absolútne nevyhnutná pre mnohé z toho, čo sa deje v tomto priestore. Od začiatku mája bolo v Tetheri preplatených ohromujúcich 10 miliárd dolárov. Pri pohľade na historický neustály rast trhovej kapitalizácie USDT je jasné, že táto posledná epizóda vystrašila investorov viac ako kedykoľvek predtým.

Ak sa ma pýtate, Tether má rezervy na podporu svojej trhovej kapitalizácie 73 miliárd dolárov. Ale to, či áno alebo nie, je len časť problému – jadrom problému je, aká je to vôbec otázka na začiatok.

Tento film sme už videli

Podobne ako v správach o denných počtoch prípadov koronavírusu dva roky po pandémii, už ma nebaví hovoriť o Tetheri a situácii v oblasti rezerv.

Okrem toho je to škodlivé pre celý priemysel a toto prichádza od niekoho, kto nikdy nepatril medzi skeptikov Tether.

Aké ťažké je to všetko jednoducho vyčistiť a zverejniť časté a súvislé aktualizácie súvah? Tether to v súčasnosti robí raz za štvrťrok, ale výrazne zaostávajú za štandardmi, ktoré by sa mali dodržiavať pre spoločnosť v hodnote 73 miliárd dolárov.

Najnovšia správa z 31. marca uvádza aktíva vo výške 82,425 miliardy USD a pasíva vo výške 82,262 miliardy USD. To znamená vlastný kapitál vo výške 162 miliónov USD, alebo ak použijeme v tomto kontexte hovorovejší výraz, overkolaterizáciu vo výške 162 miliónov USD. Dobre – zdá sa prijateľné.

Ale teraz si poďme trochu spočítať. Týchto 162 miliónov USD predstavuje 0,2 % aktív. Ak teda aktíva klesnú o 0,2%, Tether je podľa definície pod zabezpečený. Nie také dobré – a neprijateľné. Nedostatočne zabezpečené stablecoiny, čo by sa mohlo pokaziť?

Ústava rezerv

Môžete namietať, že všetky aktíva sú obsiahnuté v komerčných papieroch, štátnych pokladničných poukážkach a iných bezpečných investíciách, ale to nie je pravda. Tá istá správa načrtáva 5 miliárd dolárov v „iných investíciách (vrátane digitálnych tokenov)“. 162 miliónov dolárov prekrytia, ktoré má Tether v súčasnosti, zodpovedá 3,3% z tejto sumy 5 miliárd dolárov. Ak ste investor do kryptomien, nemusíte mi vysvetľovať, aké nestále môžu byť vaše priateľské susedské digitálne tokeny. Viete si predstaviť, že digitálne tokeny klesnú o 3,3% od 31. marca a spôsobia, že Tether bude podhodnotený? Stavím sa, že môžeš.

Ďalej som sa zahĺbil do tejto správy a ukázal, že žetóny Celsia boli jednou z investícií Tetheru, presnejšie 62,8 milióna dolárov. Celsius Network je platforma na pôžičky, kde vkladatelia môžu získať dodatočný výnos zo svojich aktív (BTC, ETH atď.), ak súhlasia so získaním svojho úroku z tokenov Celsius. Čo keby sme sa pozreli na token Celzia od októbra 2021, keď Tether investoval viac ako 50 miliónov dolárov do svojej série B?

To je slušný pokles o 87%. Ou.

Opäť – vyššie uvedené čísla aktív a pasív sú z 31. marca 2022. Odvtedy sú kryptomeny výrazne červené, takže ktovie, aké sú čísla teraz. Ale s nedostatočnou transparentnosťou a gymnastikou súvahy Tetheru nie je ťažké si predstaviť, že nadchádzajúca aktualizácia súvahy vykreslí obraz v ružovejšom svetle, než aký v skutočnosti je.

účtovníctvo

Tether tvrdí, že vo svojej súvahe uznávajú zníženia hodnoty, ale nie zisky, a že to započítava do tenkého plátku vlastného kapitálu vyššie 162 miliónov dolárov, ktorý je preto konzervatívny. Ale to je naozaj ťažké overiť s nedostatkom transparentného podávania správ. Okrem toho by ste sa tu mohli hrať aj na diablovho advokáta a povedať, že ak účty zaznamenávajú nižšiu cenu alebo zníženú hodnotu, znamená to, že Tether investoval podstatne viac do týchto „iných investícií (vrátane digitálnych tokenov)“, ako je číslo 5 miliárd dolárov, ktoré je momentálne na ich účte. „súvaha“ (ostro pridané obrátené čiarky). A ak sú tu pod vodou, kto vie, odkiaľ tieto financie pochádzajú a aké je zdravie celej organizácie?

Opäť platí, že aj keď sú odpovede na tieto otázky životne dôležité, mojím hlavným bodom sporu je, že na začiatok si vyžadujú kladenie otázok. Tu sa prehrabujem v súvahe, vyťahujem rôzne správy spred niekoľkých mesiacov a snažím sa poskladať kúsky, aby som videl celú skladačku. Ale toto je stabilný coin v hodnote 73 miliárd dolárov, ktorý je ústredným prvkom zdravia systému kryptomien. Jednoducho by to nemalo byť také nepriehľadné; skladačka by mala byť jasná pre každého.

Aj keď všetko ide hladko a máte plnú dôveru v tieto „súvahové“ správy, nezabúdajme, že spoločnosť má za sebou temnú históriu. Pôvodne tvrdili, že ich rezervy boli kryté v pomere jedna k jednej americkým dolárom predtým, ako to vyšetrovanie newyorského generálneho prokurátora odhalilo ako lož. A to slovo nepoužívam na ľahkú váhu. To spôsobilo, že zmenili svoju rétoriku z „plne podporovanej americkým dolárom“ na plne podporovanú „rezervami Tether“. Okrem toho sa tieto aktualizácie súvahy zverejňujú iba na prvom mieste, aby sa splnila požiadavka, čo je výsledkom toho istého vyšetrovania. Inak by sme boli ešte viac v tme ako v súčasnosti.

Výhody

To všetko ma privádza k tomu, prečo si myslím, že 10 miliárd dolárov vyplatených za posledný mesiac je dobrá vec. Čím menší bude Tether, tým menší bude jeho vplyv na priemysel a tým menší bude efekt nákazy v scenári rozpadu súdneho dňa (tu sa pozerám čisto na hypotetické úvahy). Čím skôr sa priemysel dokáže posunúť od týchto únavných, opakujúcich sa a nudných otázok o rezervách Tetheru, tým lepšie.

Ako som povedal, neverím, že sme blízko kolapsu USDT. Nikdy by som sa nepovažoval za skeptika Tetheru, podobne ako veľa ľudí proti nemu neustále vedie kampaň a robí to už roky. Napriek tomu, s nedávnymi priznaniami zo strany spoločnosti, ako aj skutočne nekvalitným úsilím o vykazovanie súvahy, zisťujem, že USDT stále viac odrádza.

Vždy, keď môžem, vyhýbam sa USDT v prospech renomovanejších stajniach. Pretože prichádza na jednoduchú otázku – prečo by som to neurobil? Držanie Tethera nemá žiadnu prirodzenú výhodu, okrem toho, aký je všadeprítomný, a ostatné stajne ho teraz dobiehajú. Existuje však obrovské riziko poklesu, akokoľvek nepravdepodobne si myslíte, že je. A aj keď si nemyslíte, že by sa to všetko mohlo zrútiť, de-pegging ako tento mesiac by malo stačiť na to, aby vás presvedčilo držať stabilnejší stablecoin (pri písaní tejto frázy začínam chápať, ako niektorí ľudia robiť si srandu z kryptomeny). Dúfajme, že priemysel urobí to isté, pretože či už ste veriaci alebo nie, tento opakovaný príbeh, ktorý jednoducho nezmizne, škodí všetkým zúčastneným.

Záver

Minulý mesiac to bol stablecoin vo výške 83 miliárd dolárov. Teraz je to stabilný coin 73 miliárd dolárov. Dúfajme, že jeho popularita bude naďalej klesať a podiel na trhu organicky získajú renomovanejšie a transparentnejšie stajne. USDT bol na chvíľu metlou v tomto odvetví, a preto sa usmievam, keď sa každý dolár USDT vykúpi.

Zakončím nižšie uvedeným citátom od CTO Tether Paola Ardoina, ktorý sa minulý týždeň vyjadril nasledovne o 100% rekorde Tetheru v rešpektovaní všetkých týchto spätných odkúpení za posledný mesiac:

„Toto posledné potvrdenie ďalej zdôrazňuje, že Tether je plne podporovaný a že zloženie jeho rezerv je silné, konzervatívne a likvidné.“

Ale Paolo, nenaznačuje skutočnosť, že toto tvrdenie vôbec treba urobiť, tento problém? Tether bol založený pred 8 rokmi v roku 2014. Rozrástol sa na miesto, kde má teraz hodnotu 73 miliárd dolárov a poháňa veľkú časť priemyslu. A CTO je stále povinný zverejniť vyhlásenia, v ktorých argumentuje, že spätné odkúpenie 15% „plne krytého“ aktíva dokazuje, aké bezpečné je?

To je ako keby som zavolal mame a povedal: „Ahoj mami, bola by si na mňa hrdá. Dnes som nebral heroín!“. Naozaj si nie som istý, či je to taký veľký úspech.