NFT hry na pokraji predbiehania PC hier v popularite

Kľúčové informácie

Približne do jedného roka sú hry NFT na pokraji predbehnutia popularity počítačových hier

V porovnaní s bežnými počítačovými hrami je len 10 hier populárnejších ako top edície NFT

2,5 miliardy dolárov vyzbieraných blockchainovými hrami v 1. štvrťroku 2022, v kurze za 10 miliárd dolárov v tomto roku v porovnaní so 4 miliardami dolárov v roku 2021

Zatiaľ čo ceny herných tokenov klesali spolu so širším trhom, rast používateľov a investície boli silné

Keďže NFT sa rúcajú, keďže trh pokračuje v režime úplného odstránenia rizika, rozhodol som sa ponoriť do štatistík sektora, ktorý považujem za jeden z najzaujímavejších prípadov použitia tejto novej technológie.

Iste, veľa NFT je predražených a možno ich pripísať hystérii medvedieho trhu, ale vždy som mal pocit, že spojenie medzi hrami a NFT je prirodzené. Hráči vkladajú toľko času do hrania určitých hier, ako aj peňazí do doplnkov v hre, že definovanie vlastníctva a udržiavanie historického rekordu v reťazci sa zdá byť zmysluplné.

Čo teda hovoria čísla o prijatí hier NFT v porovnaní s konvenčnými hrami a vykresľujú optimistickejší obraz ako voľne klesajúce ceny tokenov?

Jednoročný rast

Pokiaľ ide o aktívnych používateľov, nárast hier NFT za posledný rok bol raketový. Správa od DappRadar vypočítala rast blockchainových hier na 2000% od Q1 minulého roka.

Aj v 1. štvrťroku tohto roka sa vyzbieralo 2,5 miliardy dolárov na blockchainové hry a iné metaverse projekty. Aj keď to prišlo pred škaredým poklesom v posledných mesiacoch, je to stále sľubné, keďže v roku 2021 sa vyzbierali 4 miliardy dolárov, teda v období, keď bol býčí trh v plnom prúde. To dáva herným a metaverzným projektom kurz, aby získali 10 miliárd dolárov do roku 2022. Takže aj veľmi konzervatívne 60% zníženie financovania by ich posunulo nad úroveň roku 2021.

Používatelia hier NFT

Financovanie je nízke, ale aj používatelia. Pohľad na nižšie uvedený graf znázorňujúci 10 najlepších hier NFT potvrdzuje, že sektor začína získavať príťažlivosť hlavného prúdu a získavať viac a viac jedinečných používateľov mesačne.

Aby sme dali vyššie uvedené čísla do kontextu, úhľadným súčasným benchmarkom pre hry NFT sú počítačové hry. Nižšie uvedený graf zobrazuje 10 najhranejších PC hier na platforme Steam. Zatiaľ čo získavanie údajov o celkovom počte používateľov za mesiac je náročnejšie, nižšie uvedený graf predstavuje priemerný počet súbežných hráčov za posledných 30 dní (namiesto celkového počtu jedinečných používateľov za mesiac podľa vyššie uvedeného grafu).

Za predpokladu, že 5% aktívnych hráčov je v danom čase online, nižšie uvedený graf potom porovnáva, ako sa hry NFT vyrovnávajú s najpopulárnejšími počítačovými hrami, pričom hry NFT sú modré a bežné počítačové hry oranžové.

To ukazuje, že zatiaľ čo hry NFT ešte predbehnú počítačové hry, je veľmi blízko k tomu, aby sa to stalo. Iba 10 najlepších počítačových hier získava viac používateľov ako najlepšia hra NFT, Alien Worlds, a okraj je veľmi úzky, s Alien Worlds menej ako 1 000 používateľov.

Napriek býčiemu rastu v číslach sú tieto hry označované za módnu vlnu kvôli celkovému poklesu na krypto trhoch. Okrem toho, nižšie uvedený graf pre dva z najväčších tokenov – Alien Worlds a Axie Infinity – ukazuje, že voľný pád bol po explozívnych nábehoch minulého roka výrazný.

Keď sa však pozrieme za ceny takýchto tokenov (z veľkej časti by boli spôsobené špekuláciami) a namiesto toho sa budeme zaoberať rastom používateľov a investíciami do týchto platforiem, budúcnosť sa stále javí ako svetlá.

Je to pripomienka, že napriek medvedím náladám na trhoch tu existuje veľmi skutočná technológia, ktorá mení a narúša priemyselné odvetvia. Už byť na pokraji 10 najlepších počítačových hier je veľký úspech vzhľadom na rodiacu sa povahu priestoru.

A či sú tieto tokeny dobrou investíciou pri súčasných cenách? No to je otázka na iný deň.

Zdroje

