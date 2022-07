Pojem identity je v kryptomene dosť polarizujúci. Ľudia niekedy zabúdajú, že bitcoin vyrástol z úzkych kútov internetu, zrodil sa z ultraliberertárskych ideálov so samosuverenitou, anonymitou a nezávislosťou, ktorá je ústrednou témou tejto práce.

Samozrejme, kryptomena sa zapojila aj mimo bitcoinu a dnes máme množstvo rôznych pohľadov a tisíce projektov, niektoré s podobnými cieľmi, iné s odlišnými cieľmi.

Concordium je blockchainový projekt vrstvy 1, ktorý vkladá zašifrované ID do každej transakcie, ktorá sa vyskytuje v sieti. Je to zaujímavé, pretože je to v rozpore s tým, čo by niektoré snahy opísali ako pôvodnú víziu Bitcoinu.

Sadli sme si na rýchly minipodcast s generálnym riaditeľom Concordium Lone Fonss Schroderom, aby sme o tom získali lepší prehľad, ktorý hovorí, že „veľa obchodov sa zhmotňuje, pretože neviete, s kým obchodujete“, a tvrdí, že toto identita je životne dôležitá na získanie dôvery v priestor.

Diskutovalo sa o ďalších témach, ako napríklad, či je regulácia pozitívnou vecou (ďalšia vec, ktorá môže dostať maxi do záchvatu), o silných stránkach decentralizácie a súčasnom trhovom prostredí, a zatiaľ čo časové obmedzenia bránili Danovi a Joeovi hrabať sa v Schroderových odpovediach príliš hlboko, bude zaradené do programu nabudúce.

Podcast si môžete vypočuť na Spotify tu