O 73 % menej bitcoinových milionárov ako pred rokom

Kľúčové poznatky

Odvetvie kryptomien bol v roku 2022 ocenené takmer 3 bilióny dolárov, teraz je to 800 miliárd dolárov

Po roku 2022 je o 73 % menej bitcoinových milionárov

Bitcoin sa stiahol o 75 % zo svojho historického maxima blízko 69 000 USD

25 % ponuky bitcoinov bolo na začiatku roka v strate, teraz je to viac ako 50 %

Počet investorov, ktorí držia viac ako 1 BTC, vyskočil o 20 %, keďže prekážka sa stala oveľa dostupnejšou

Kedysi bol trh s kryptomenami ocenený na 3 bilióny dolárov. Aby sme boli presní, bolo to v novembri 2021, keď sa Bitcoin obchodoval na svojom historickom maxime blízkom 69 000 USD.

Potom však prišiel rok 2022. Inflácia vyvolala tlačenie peňazí COVID, vojnu na Ukrajine a problémy s dodávateľským reťazcom, čo znamená, že centrálne banky na celom svete boli nútené zvyšovať sadzby, aby obmedzili špirálovito sa rozbiehajúcu krízu životných nákladov.

S lacnou likviditou stiahnutou spod trhov Bitcoin – a kryptomeny ako celok – pocítili štipku. Videli sme kolaps top 10 kryptomien, jedna z najlepších búrz , ktorá bola odhalená ako domček z kariet a množstvo ďalších bankrotov a škandálov.

Strata bola väčšia ako 2 bilióny dolárov, pričom bitcoin stratil tri štvrtiny svojej hodnoty v čase písania tohto článku a obchodoval sa za 16 800 dolárov.

Bitcoinoví milionári

Pri pohľade na údaje o reťazci z bitinfocharts.com bitcoinoví milionári padali ako muchy. Do roku 2022 bolo 90 000 adries obsahujúcich bitcoiny v hodnote viac ako milión dolárov. Dnes je to 24 000, čo predstavuje pokles o 73 %.

„Údaje o reťazci zhŕňajú to, čo je do očí bijúce pri pohľade na cenový graf bitcoinov – že párty sa skončila a investori už nesnívajú o odchode zo svojich bitcoinových držieb, aspoň v blízkej budúcnosti! Takmer tri štvrtiny bitcoinových milionárov, ktorí stratili tento status, sú možno najlepším údajom zo všetkých, ktorý sumarizuje, aký škaredý bol rok 2022 pre investorov,“ povedal Max Coupland, riaditeľ CoinJournal.

Percento straty v zásobovaní sa v roku 2022 zdvojnásobí

Výnosy bitcoinu pred rokom 2022 boli ohromujúce. Výsledkom bolo, že prevažná časť dodávky bola v zisku, pričom len 25 % dodávky bolo stratových v roku 2008. Do konca roka sa to zdvojnásobilo na viac ako 50 % – ďalšia ohromujúca štatistika, keď vezmeme do úvahy, že bitcoin bol najvýkonnejšou triedou aktív na svete za predchádzajúce desaťročie.

Adresy s viac ako 1 BTC

Na druhej strane, keďže je bitcoin v porovnaní s minulým rokom taký lacný, počet adries obsahujúcich jeden bitcoin alebo viac – „celé mince“, ako sa im hovorí – je stále vysoký, aj keď hodnota v dolároch obsiahnutá v týchto adresách je dosť dole.

Do roku 2022 bolo viac ako 814 000 adries s viac ako 1 BTC. Ku koncu roka to bolo viac ako 978 000, čo predstavuje nárast o 20 %.

Ako je možné vidieť pri priblížení roku 2022 na nižšie uvedenom grafe, došlo k významným skokom, keď sa Bitcoin prepadol zo zadnej strany troch veľkých škandálov z roku 2022 – špirály smrti Luny, Celziovej platobnej neschopnosti a odhalenia podvodu vo FTX.

Klesajúci sentiment zodpovedá klesajúcim cenám

Azda najväčší problém vznikajúci po roku 2022 súvisí s týmito škandálmi. Povesť kryptomien dostala úder kladivom, najmä šokujúcim pádom FTX a zneucteným bývalým generálnym riaditeľom Samom Bankman-Friedom.

Podľa prieskumu CNBC z novembra 2022 má teraz pozitívny pohľad na kryptomenu iba 8 % Američanov.

Krypto investori už predtým zaznamenali podobné percentuálne poklesy, samozrejme, len aby sa trh odrazil. Tentoraz však kryptomeny po prvýkrát vo svojej histórii bojujú proti poklesu v širšej ekonomike.

Doteraz to boli nulové (alebo záporné) úrokové sadzby a teplá tlačiareň peňazí. Teraz sme prešli do nového prostredia a kryptoinvestori cítia bolesť. Budú dúfať, že rok 2023 môže priniesť návrat na výslnie a začať napravovať reputáciu triedy zranených aktív.

Metodológie výskumu

Údaje o adrese prevzaté z reťazca. Cenové údaje od Yahoo Finance.