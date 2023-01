Je Huobi bezpečný? Prečo by zákazníci mali vyberať prostriedky

Kľúčové poznatky

Kryptomena Huobi údajne prepúšťa 20 % svojej pracovnej sily a požiadala zamestnancov, aby platy dostávali v stablecoinoch

Interná komunikácia bola údajne pozastavená, aby sa potlačila nespokojnosť

Zákazníci sťahujú svoje prostriedky z burzy, pričom objem klesol o 23 %

Jeho natívny token klesol o 10 %. Správy predtým označili Huobi za burzu, ktorá sa pri denominácii svojich rezerv najviac spolieha na svoj natívny token.

Aj keď neexistujú žiadne konkrétne dôkazy o tom, že by sa s rezervami zákazníkov stalo niečo nenormálne, investori by boli múdri stiahnuť prostriedky, kým sa prach neusadí, vzhľadom na to, čo sa v kryptopriemysle za posledný rok udialo.

V kryptomenách je Groundhog day. Ďalšia centralizovaná kryptoburza prichádza s ďalším požiarom, tentoraz Huobi.

Čo sa deje Huobi?

Čínsky kryptopodnikateľ Justin Sun, ktorý je zakladateľom kryptomeny Tron a tiež sedí v predstavenstve Huobi, oznámil, že burza má prepustiť približne 20 % svojej pracovnej sily.

Ďalšie správy tvrdili, že okrem dramatického zníženia pracovnej sily sa od zamestnancov vyžadovalo, aby platy brali v stablecoinoch, pričom interné komunikačné kanály boli zatvorené, aby sa potlačila nespokojnosť.

Zatiaľ čo sa príbeh stále vynára, toto očividne…nie je dobré. Po celom Twitteri sa zdieľalo veľa zlovestných snímok obrazovky zamestnancov, ktorí sa pokúšali dostať do systémov a komunikovať medzi sebou. Objavili sa, pochopiteľne, správy, že zamestnanci boli nahnevaní, že ak odmietnu prijať svoje platy v stablecoinoch, budú prepustení.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Finančné prostriedky rýchlo odchádzajú z Huobi

Trh nečakal na reakciu. Zatiaľ čo neexistujú žiadne potvrdené dôkazy o tom, že by bolo niečo zlé s rezervami alebo solventnosťou Huobi, pre krypto investorov to bol ťažký rok a zánik FTX a Sam Bankman-Fried je pre mnohých až príliš surový.

V dôsledku toho boli finančné prostriedky z Huobi rýchlo stiahnuté. Nižšie uvedený graf od DefiLlama ukazuje nárast odlivu USD. Od 15. decembra, kedy získala 87,9 milióna USD v prílevoch USD, došlo k odlivu viac ako 200 miliónov USD. 75,1 milióna dolárov z týchto odlivov bolo za posledných 24 hodín.

Za posledných 24 hodín sa objem na burze tiež znížil o 23 % na 295 miliónov USD z 510 miliónov USD.

Huobiho výmenný žetón tiež cíti bolesť. Kryptoví investori budú na tieto natívne tokeny obzvlášť citliví, vzhľadom na úlohu FTT pri kolapse FTX a skutočnosť, že je čoraz očividnejšie, že tak veľa jednoducho slúži minimálnemu účelu.

Token Huobi sa od konca októbra znížil na polovicu. Za posledných 24 hodín, odkedy sa objavil príbeh o prepúšťaní Huobi, je to pokles o viac ako 10 %.

Je Huobi bezpečné držať aktíva?

Aj keď je dráma o prepúšťaní, nespokojnosti zamestnancov a poklese objemu znepokojujúca, nemalo by to mať žiadny vplyv na bezpečnosť Huobi. Aspoň teoreticky by nemalo. Ale toto je kryptomena a ak nás tento rok niečo naučil, tak to, že veci často nie sú také, ako sa zdajú.

Ako som už viackrát písal , transparentnosť je otrasná, pokiaľ ide o týchto centralizovaných krypto hráčov. Jednoducho neexistuje spôsob, ako s istotou vedieť, čo sa deje v zákulisí žiadneho z nich.

Prítomnosť výmenného žetónu tiež kalí vodu. Je tento token akceptovaný ako záruka za záväzky? Opäť neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že je to tak, ale neexistuje ani žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že tomu tak nie je.

Pri pohľade na dáta z blockchain analytickej platformy Nansen, Huobiho natívny token tvorí 32 % jeho celkovej alokácie, zatiaľ čo token TRX od Justina Suna tvorí ďalších 17 %. Správa od CryptoQuant tiež ukazuje, že zo všetkých búrz sa Huobi pri denominácii svojich rezerv najviac spolieha na svoj vlastný token.

Opäť platí, že zatiaľ čo neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že sa tu deje niečo neobvyklé, vplyv domorodého žetónu rozhodne kalí vodu.

Zákazníci, ktorí majú právo, volajú na výber prostriedkov

S pochybnosťami na platforme a nedávnym chaosom v kryptopriemysle v minulom roku dáva zmysel, že zákazníci ťahajú svoje prostriedky. Podobne ako to, ako bol taký veľký kus finančných prostriedkov stiahnutý z búrz v dôsledku kolapsu FTX, je to jednoducho rozumné riadenie rizík.

Ak je Huobi úplne v bezpečí a všetko sa vráti do normálu – a opäť nič konkrétne nenasvedčuje tomu, že sa tak nestane – zákazníci môžu jednoducho vložiť svoje prostriedky späť na platformu. Ide však o neregulovaný, nepriehľadný subjekt, na ktorom nie je možné vykonať žiadne finančné hodnotenie. To znamená, že ide o riziko a pri všetkom šialenstve posledných 24 hodín by bol z pohľadu riadenia rizík otázny krok aspoň dočasne neťahať finančné prostriedky a čakať, kým sa usadí prach.