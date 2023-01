Prečo BONK stúpa? Dávajte si pozor na psie žetóny, tento film sme už videli

Bonk je meme minca vypustená na Solanu na Štedrý deň

Vzrástol takmer o 2 500 %

Solana medzitým skolabovala po asociáciách s Bankman-Fried a špičkovými projektmi utekajúcimi z blockchainu

Náš analytik píše, že toto nie je klíma pre memecoinovú hystériu

Wow, toto je návrat späť. Twitter tento týždeň ožíva rečami o Bonkovi, psom tokene na blockchaine Solana . V rozprávaní o starom dobrom meme tokene je niečo trochu nostalgické. Všetko, čo potrebujeme, je maska COVID a nejaké tweety Elona Muska a v roku 2020 by sme sa vrátili.

Token s témou Shiba-Inu bol vydaný na Štedrý deň a odvtedy vzrástol takmer o 2 500 %. Nárast ceny za poslednú hodinu, keď toto píšem, je 150 %.

Samozrejme, zaujímavé je, že token bol spustený na Solane, ktorá má v posledných mesiacoch veľké problémy. Len včera som napísal hĺbkový ponor , v ktorom som analyzoval zánik spoločnosti Solana, pričom viacero špičkových projektov utieklo z blockchainu, opakované výpadky spôsobujúce obrovské problémy a jeho zlovestné spojenie so Samom Bankmanom-Friedom, ktorý stiahol cenu.

Ale zatiaľ čo je stále výrazne dole, Solana sa v súvislosti s týmto nárastom Bonka trochu odrazila. V utorok vyskočila späť nad 13 USD, pričom minulý týždeň klesla až na 8 USD. Pri pohľade na údaje spoločnosti Coinglass bolo zlikvidovaných takmer 7 miliónov dolárov krátkych pozícií, čo je najväčšia suma od kolapsu FTX v novembri.

Zdá sa, že Layer 1 ťaží z nárastu záujmu o Bonk, ktorý oznámil veľký pokles 50% svojej ponuky, aby vyvolal humbuk okolo mince. Fungovalo to – Bonk má teraz trhovú kapitalizáciu 120 miliónov dolárov a dokonale sa riadi podľa príručky o meme coinoch.

Prečo Bonk vstáva?

Ako každý meme coin, je ťažké zistiť, ako presne to Bonk vytiahol. Ide naozaj o marketing a šťastie. Niekoľko projektov Solana dokonca integrovalo Bonk ako platobné tokeny, zatiaľ čo $BONK je na Twitteri neustále trendový.

To všetko predstavuje rovnakú hystériu, akú sme videli za posledných pár rokov. Ako už každý vie, meme mince nie sú nič iné ako hazard. Ale to, čo robí to tak nezvyčajné, je to, že k nárastu nedochádza len v medvedej situácii pre Solana, ale pre trh ako celok.

V minulom roku došlo k zvýšeniu úrokových sadzieb a stiahnutiu likvidity z trhu, pričom rizikové aktíva sa zrútili. V rizikovom spektre nie je nič ďalej ako meme mince, a preto sa v dôsledku toho vytvorili krátery.

Čo ďalej s Bonkom?

Každému investorovi (gamblerovi) poviem len toľko, že Bonk je veľmi nebezpečná hra, ako každá meme coin. Je tu nulová užitočnosť a to znamená, že z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že coin klesne na nulu.

Samozrejme, aj tak to každý vie a toto sú mémy, o ktorých hovoríme. Ale v súčasnom prostredí prísnej menovej politiky je hystéria pandémie, kde maloobchodní investori využívajúci stimuly a šeky pumpovali všetko, čo bolo na dohľad, dávno preč. Toto nie je klíma pre hazardné hry, ako sú meme mince, a to bez toho, aby som spomenul masaker so Solanom.