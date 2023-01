Je Solana mŕtva? Najlepšie projekty utekajú z blockchainu

Pre investorov do kryptomien bol rok 2022 jedným z tých, na ktoré treba zabudnúť.

Ale aj napriek všetkej bolesti boli fanúšikovia Solana zranení viac ako väčšina ostatných. Na začiatku roka 2022 bola Solana piatou najväčšou kryptomenou na svete s trhovou kapitalizáciou 54,5 miliardy dolárov. Dnes je na šestnástom mieste v poradí, keď sa zbavila viac ako 95 % zo svojho vrcholu, teraz má hodnotu 4,4 miliardy dolárov.

Po prvé. Makroklíma sa za posledný rok neuveriteľne zmenila. Po desaťročí úrokových sadzieb na úrovni suterénu a voľne tečúcej tlačiarni peňazí Federálny rezervný systém vytiahol zástrčku.

A práve tak, po prvýkrát v krátkej histórii kryptomeny čelí medvediemu trhu v širšom hospodárstve. Počas výbušného býčieho behu predchádzajúcej dekády sa všetko s pulzom tešilo závratným výnosom. Teraz sa však párty skončila.

Po tom, čo sme povedali, vykreslenie Solana proti bitcoinu ukazuje, aký výrazný bol nedostatočný výkon.

Prvým problémom sú neustále výpadky. V júni som písal o tom, ako mi Solana pripomína moje rozbité slúchadlá . Viete, je to skvelé, keď fungujú, ale vzhľadom na to, že musím neustále krútiť slúchadlami, odpájať a znova pripájať, aby som mohol počúvať hudbu, nie sú pre mňa veľmi dobré.

Solana je ako tie slúchadlá. Na chvíľu zmenila svoje vedúce TPS a poplatky za lacný plyn, čím sa umiestnila ako „zabijak ETH“ a v dôsledku toho sa tešila záplave záujmu a vysokých ziskov počas pandémie.

Samozrejme, ako som povedal vyššie, bolo to v období expanzie všetkých rizikových aktív a due diligence v kryptomenovom altcoinovom priestore nebola presne taká zrnitá, ako by mala byť. Pod kapotou Solana boli – a sú – vážne problémy, keďže výpadky pokračovali neúprosným tempom.

Hádajte ma – aký užitočný je blockchain, ak sa často vypína?

V tom článku z júna som napísal, že „už ma trochu unavuje používať slová „potenciál“, „mohlo by“ a „možno“, keď ide o diskusiu o Solane“. Odvtedy klesla cena o ďalších 70 %, pričom sa všetkým zdalo, že trh sa vzdáva Solaninej nádeje na dosiahnutie relevantnosti.

Vzostup vrstvy 2 tiež ohrozuje základnú premisu Solana a útočí na jej hlavný prípad použitia. Layer 2s funguje, čo je jednoduché konštatovanie, že Solana si teraz jednoducho nemôže argumentovať.

Povzdych. Počas posledného mesiaca bolo ťažké hovoriť o čomkoľvek, čo súvisí s kryptomenami, a nespomínať zlatého rytiera, ktorý sa zmenil na arci-darebucha, ktorým je Sam Bankman-Fried. Ale bohužiaľ, jeho smrť mala pre Solana hrozné následky.

Ohrdnutý zakladateľ FTX bol oddaným skorým podporovateľom Solana, pričom token sa dokonca objavil v hojne propagovanej súvahe FTX, keď zúfalo hľadala investorov na poslednú chvíľu. V skutočnosti bol Bankman-Fried Solanovým najväčším šampiónom.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021