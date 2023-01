Bahamy popierajú obvinenia, že povedali Bankman-Friedovi, aby razil nové mince

Za posledný mesiac alebo dva po veľkolepom kolapse FTX sa objavilo veľa prekvapivých odhalení. Ale jedným z najzákernejších, aspoň pre mňa, bolo, že vláda na Bahamách spolupracovala s Bankman-Friedom na razení nového tokenu v dôsledku kolapsu burzy.

Právnici FTX v decembrovom podaní na súde uviedli, že predstavitelia vlády na Bahamách požiadali Bankmana-Frieda o razenie nových digitálnych aktív v hodnote „stoviek miliónov dolárov“, pričom žiadali, aby ohrdnutý generálny riaditeľ previedol nové tokeny pod kontrolu vládnych úradníkov.

V správe, ktorú zverejnil Bloomberg , sa tiež uvádza, že predstavitelia Baham sa snažili pomôcť Bankman-Friedovi znovu získať prístup k základným počítačovým systémom na platforme FTX. Úradníci boli „zodpovední za nasmerovanie neoprávneného prístupu“ do systémov s cieľom prevziať kontrolu nad niektorými digitálnymi aktívami, ktoré boli na platforme FTX.

Toto všetko bolo obzvlášť znepokojujúce, pretože peniaze sa po páde FTX evidentne pohybovali na blockchaine. Hlásený „hack“ viedol k presunu kryptomien v hodnote 477 miliónov dolárov v dňoch po vyhlásení bankrotu, pričom hacker sa potom snažil prepojiť prostriedky do rôznych subjektov a mien.

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022