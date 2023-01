Predikcia ceny ApeCoin (APE): tu je návod, ako Metacade (MCADE) predbehne Apecoin v roku 2023

Investori na celej kryptoscéne hlboko uvažujú o ťažkom roku a zároveň aktívne hľadajú príležitosti na taký zisk, ktorý im zmení život. Nie je žiadnym prekvapením, že niektoré etablované projekty, ako je ApeCoin, sú ostro sledované, ale je tu ešte len nováčik, Metacade, ktorý skutočne začína otriasať scénu.

Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac, a zistite, či predpovede cien Metacade a ApeCoin nižšie môžu pomôcť objasniť najlepšiu investíciu pre vaše ťažko zarobené peniaze.

Čo je Metacade?

Metacade sa chopil sveta hier a snaží sa založiť novú komunitu, ktorá spája to najlepšie z hrania a krypto do pohlcujúceho zážitku – umožňuje hráčom a milovníkom kryptomien spojiť sa medzi sebou pri hraní ich obľúbených hier. Spoločnosť Metacade si stanovila za cieľ poskytnúť hráčom jednotné kontaktné miesto pre všetky ich herné potreby. Najdôležitejšie je, že Metacade obsahuje arkádu, v ktorej môžete zarábať, s ašpiráciami na obrovské množstvo titulov, čo používateľom umožňuje získavať odmeny v tomto procese – vrátane súťažnej hry na turnajoch a iných spôsobov zapojenia sa do komunity.

Projekt tiež podporuje staking pre držiteľov tokenov, čo umožňuje držiteľom MCADE zarábať pasívny príjem a zároveň prispievať do ekosystému. Metacade používa token MCADE na celej svojej platforme. Vyžaduje sa umožnenie väčšiny funkcií; za prístup k hrám, ako aj na vstup do súťažných herných turnajov a žrebovaní o ceny.

Najnovším prvkom je jednoducho Metagrants, kde budú mať talentovaní herní dizajnéri k dispozícii financie na vývoj metaverse hier. Držitelia tokenov v rámci komunity Metacade môžu hlasovať za to, ktoré projekty sú financované, a neskôr môžu dokonca získať odmeny za testovanie hier, ktoré podporovali. To všetko sa má uskutočniť vďaka jednej z kľúčových filozofií platformy Work2Earn.

Tím za Metacade pracuje na dosiahnutí úplného riadenia DAO do 4. štvrťroka 2024. Bude to zahŕňať odovzdanie kľúčových úloh a zodpovedností komunite Metacade tak, aby sa z nej stala spoločnosť plne vybavená komunitou a aby sa zabezpečilo, že projekt bude spĺňať vysoké štandardy vyžadované vo Web3. Metacade predložil svoju špecifikáciu, smart kontrakt a audítorský tím Certik .

Metacade sa zdá byť neuveriteľnou investičnou príležitosťou, so všetkými znakmi smerujúcimi k svetlej budúcnosti, a s obrovským potenciálom pre vývojárov aj hráčov, ktorí hľadajú nové príležitosti na platformách Web3

Predikcia cien MCADE všeobecne

MCADE je výkonný nástroj, ktorý sa používa na platforme Metacade. Okrem stávkových transakcií poskytuje aj dva široké možnosti použitia: ako prostriedok výmeny a v rámci systému odmien Metacade.

Hodnotový prvok MCADE znamená, že so zvyšujúcou sa mierou prijatia sa zvyšuje potreba, aby používateľská základňa vlastnila viac MCADE – čím viac používateľov sa snaží hrať hry, vývojári hľadajú financovanie, ako aj množstvo ďalších herných aktivít, ktoré Metacade umožňuje ekosystému.

Udržanie používateľov je podporované odmenami ponúkanými na platforme, ktoré sú ďalej posilnené výhodami v oblasti bezpečnosti a transakčných poplatkov, ktoré prichádzajú s účasťou v sieti Ethereum. To všetko znamená, že projekt bude pravdepodobne pokračovať v budovaní dynamiky a vyvíjať trvalý nákupný tlak na token MCADE.

Vo svetle týchto faktorov sa zdá byť jasné, že cena MCADE sa pravdepodobne výrazne zvýši. Je pravdepodobné, že k tomu dôjde už v roku 2023 vďaka vzrušujúcim výstupom z plánov, ako klasického arkádového spustenia, tak udelenia prvého Metagrantu. Keďže čoraz viac používateľov začína vidieť vzrušujúcu realitu platformy a nastupuje FOMO, odhad ceny 30x z presale nie je vylúčený.

Pokiaľ ide o predikciu cien ďalej do budúcnosti, je užitočné pozrieť sa na trhovú kapitalizáciu projektov ako The Sandbox, ktoré v roku 2021 pohodlne dosiahli trhovú kapitalizáciu 6 miliárd USD napriek malej používateľskej základni. Trhová kapitalizácia Metacade vo výške 20 miliárd USD je preto dosiahnuteľná, ak ich vízia zostane v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov v kurze, čo znamená, že cena by sa mohla zvýšiť 1 000-krát na 10 USD.

Predpoveď ceny ApeCoin všeobecne

ApeCoin je relatívne nový, bol spustený v marci 2022 a bol prijatý populárnymi vydaniami NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) a Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Ekosystém Bored Ape sa zameriava na NFT a najmä zberateľské predmety a umenie.

Ambíciou ApeCoin, ktorú prevádzkuje komunita prostredníctvom DAO, je pokúsiť sa umožniť komunitnej správe poskytnúť ekosystém na prvom mieste v umení, ktorý môže poskytnúť hodnotu kreatívnemu priemyslu.

Predpoveď ceny ApeCoin je ťažká, ale s toľkými neznámymi a regulačnými obavami v USA je ťažké vidieť dramatický nárast cien. V skutočnosti, ak ApeCoin môže v roku 2023 vzrásť o 20 % na 4,60 USD, bude to pre projekt znamenať veľký úspech – preto mnohí veria, že Metacade pravdepodobne skôr ako neskôr prekoná tento známy projekt.

Metacade – nastavený na dramatický nárast cien

Výzvy, ktorým APE čelí, spôsobujú, že predpoveď ceny ApeCoin je vytriezvená, ale stále existuje šanca na primeraný nárast. Na rozdiel od toho je ťažké ignorovať potenciál, ktorý Metacade ponúka. Preskúmanie predpovedí cien Metacade a ApeCoin ponecháva všetkým racionálnym investorom iba jednu skutočnú voľbu pre zisky, ktoré menia život.

Niet divu, že Metacade, dokonca aj vo svojich raných fázach, priťahuje toľko pozornosti kryptokomunít. S fázou 1 presale je pravdepodobné, že dostupné tokeny MCADE budú veľmi skoro zabezpečené šikovnými investormi.