Presale Metacade exploduje v roku 2023 – nakupujte lacno, kým bude príliš neskoro

Krypto je známe tým, že prináša šialené výnosy a dostať sa do presale kryptomien je najjednoduchší spôsob, ako zabezpečiť najvyšší potenciál ziskov. Tento vysoký potenciál zárobku, po ktorom nasleduje pokles, je spôsobený ekonomickým princípom nazývaným zákon klesajúcich výnosov, ktorý hovorí, že rast hodnoty aktíva sa časom začne spomaľovať.

Jeden presale, ktorý sa zožal významný úspech, je Metacade (MCADE). Spoločnosť Metacade buduje hlavnú platformu GameFi, aby mohla konkurovať niektorým z najväčších mien vo vesmíre, takže stojí za to preskúmať, kým sa cena ešte nezvýši.

Presale Metacade je veľká investičná príležitosť

Presale kryptomien je mimoriadne populárny, najmä pre projekty so silnými základmi, ako je Metacade . Ako príklad možno uviesť, že beta fáza presale MCADE prilákala investície v hodnote viac ako 1,3 milióna dolárov len za štyri týždne, čo odráža dlhodobý potenciál projektu.

Spoločnosť Metacade spustila svoj token MCADE na 0,008 dolára na začiatku presale kryptomien, ale teraz cena rastie. Cena bude naďalej rásť, kým na konci presale nedosiahne 0,02 USD. Pre investorov, ktorí chcú získať dobrý obchod, platí, že čím skôr vyzdvihnete tokeny, tým lepšie.

Predikcia ceny MCADE: 2023 a neskôr

Po dosiahnutí 0,02 USD na konci presale bude MCADE spustený na decentralizovaných burzách (DEX) a tím začne vytvárať partnerstvá na rozšírenie dosahu tokenu. Okrem toho, token MCADE získa užitočnosť, keď otvorí komplexný herný zážitok plánovaný pre platformu Metacade.

Dlhodobý potenciál Metacade je vo výsledku veľmi sľubný. Odborníci predpovedajú výbušnú cenovú akciu počas roku 2023, ktorá by mohla zaznamenať až 50-násobné zisky. Táto explózia cien by dala tokenu MCADE hodnotu 1 dolár – čo je výrazný nárast z jeho konečnej presale hodnoty kryptomien 0,02 dolára.

Po roku 2023 analytici očakávajú, že kryptotrh začne svoj ďalší býčí beh, keď sa bitcoinový pokles o polovicu skončí v roku 2024. Býčie trhy zvyčajne prinášajú veľké zisky, čo by mohlo posunúť hodnotu tokenu MCADE ešte ďalej. Do tejto doby by MCADE mohol dosiahnuť viac ako 5 dolárov, čo je masívny 250-násobný nárast medzi presale kryptomien a rokom 2025.

Čo je Metacade?

Metacade vytvára najväčšiu arkádu na blockchain a prináša pokročilé herné možnosti do sveta Web3. Nadšenci GameFi môžu hrať širokú škálu hier v arkádovom štýle, z ktorých každá ponúka krypto odmeny, a zúčastniť sa turnajov s plateným vstupom, aby vyhrali ceny MCADE.

Vďaka niekoľkým dodatočným funkciám skutočne vyniká Metacade ako hlavná investičná príležitosť počas presale kryptomien. Po prvé, cieľom projektu je slúžiť používateľom Web3 priamo poskytnutím centrálneho miesta, kde sa môžu hráči stretávať a získavať cenné informácie o priestore.

Postupom času má Metacade za cieľ stať sa decentralizovanou autonómnou organizáciou ( DAO ). Tento posun poskytne komunite Metacade úplnú kontrolu nad platformou, pretože všetci držitelia tokenov MCADE budú môcť hlasovať v návrhoch riadenia a pomôcť riadiť budúci pokrok projektu.

Ako funguje Metacade?

Hráči blockchain majú prístup k nekonečným výzvam v mnohých hrách typu play-to-earn ( P2E ). Či už chcete hrať príležitostne alebo súťažne, Metacade ponúka hráčom možnosť vychutnať si rôzne návykové arkádové hry a zároveň za svoje úsilie získavať žetóny MCADE.

V Metacade hráči tiež získavajú kryptotokeny za prispievanie užitočnými informáciami do komunity. Tieto príspevky môžu zahŕňať najnovšie tipy a triky a čokoľvek iné, čo pomôže ostatným hráčom vyťažiť maximum z ich blockchain herného zážitku.

Ďalšou kľúčovou funkciou, ktorú Metacade ponúka, je možnosť otestovať úplne nové blockchain hry pred ich oficiálnym spustením. Tieto roly beta testovania umožňujú hráčom poskytovať spätnú väzbu vývojárom hier, ktorí môžu implementovať akékoľvek vylepšenia navrhnuté komunitou Metacade, vrátane opráv chýb a optimalizácie hry.

Metacade rozširuje dosah hrania založeného na blockchain

Metacade sa tiež zameriava na poskytovanie kritickej služby, ktorá môže pomôcť širšiemu odvetviu GameFi rásť. Jeho program Metagrants poskytne financovanie najžiadanejším blockchain hrám, pretože komunita Metacade bude môcť hlasovať za tituly, ktoré chcú v budúcnosti hrať najviac.

Blockchain je centrom technologického pokroku a Metacade podporuje neustály pokrok v tejto oblasti. Financovanie v počiatočnej fáze je v procese rozhodujúce, pretože vytváranie a spúšťanie nových hier si vyžaduje vysokú úroveň podpory. Prostredníctvom prepojenia vývojárov so svojou komunitou hráčov Metacade priamo pomáha rozširovať rozsah a rozsah inovácií v blockchain.

Oplatí sa kúpiť Metacade v roku 2023?

Presale Metacade je významnou nákupnou príležitosťou pre kryptoinvestorov. Našťastie, 0,008 dolára je mizerná cena za projekt, ktorý ponúka skutočný prísľub do budúcnosti, a nie je prekvapením, že sa beta fáza rýchlo vypredala.

V presale sa token MCADE zvýši na 0,02 USD, takže investori majú stále čas dosiahnuť nejaké zisky na medveďom trhu. Metacade je však nepochybne skvelým doplnkom každého investičného portfólia a bude fascinujúce sledovať, či v priebehu roku 2023 dosiahne hranicu 1 USD.