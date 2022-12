Predpovede cien altcoinov 2030: Cronos (CRO), Polygon (MATIC) a Metacade (MCADE)

Predpovedať cenu altcoinu na rok 2030 je takmer nemožná úloha. Mnohí experti nevedia, kde bude kryptotrh ani budúci rok, čo robí akékoľvek dlhodobé predpovede obzvlášť náročnými.

Úspech projektu však môže byť meraný jeho užitočnosťou. Tri projekty, ktoré majú vysokú užitočnosť sú Cronos (CRO), Polygon (MATIC) a Metacade (MCADE). Každý z nich má potenciál spôsobiť revolúciu v odvetví a zmeniť spôsob, akým komunikujeme s Web3. Nižšie je predpoveď ceny altcoinov pre každý z nich v roku 2030.

Čo je Metacade?

Metacade sa pripravuje na to, aby sa stala platformou zameranou na hry, ktorej cieľom je spojiť vývojárov, hráčov a nadšencov kryptomien, aby spolupracovali a vytvárali nové nápady vo svete hier typu play-to-earn (zarábanie hraním). Postavený na blockchain Ethereum používateľom ponúkne jedinečnú komunitu, kde môžu hrať hry, komunikovať s ostatnými v reálnom čase a byť odmenení za svoje príspevky natívnym tokenom $MCADE.

Jednou z kľúčových funkcií Metacade je fond Metagrants, ktorý umožní vývojárom predkladať návrhy na vývoj hier a získať financie, ak o ich návrhu hlasujú držitelia $MCADE. Táto inovatívna iniciatíva sa má spustiť v roku 2023 a pomôže podporiť rast a rozvoj platformy.

V roku 2024 Metacade spustí aj pracovnú inzerciu ako súčasť iniciatívy Work2Earn (zarábanie prácou). Táto funkcia poskytne používateľom prístup k vystúpeniam, stážam a pracovným miestam v hernom priemysle, aj mimo neho, čo im poskytne príležitosť spojiť sa s poprednými zamestnávateľmi a rozvíjať svoju kariéru.

Na zabezpečenie hladkého chodu každej oblasti platformy Metacade sa zaviedol mechanizmus stávkovania, ktorý odmeňuje členov komunity za ich účasť a príspevky. Tento inovatívny prístup pomáha budovať komunitu, v ktorej môže mať úspech a profit každý.

Ako platforma rastie a vyvíja sa, Metacade sa zamerala na to, aby sa v roku 2024 stala plne decentralizovanou autonómnou organizáciou ( DAO ).

Ako $MCADE funguje?

$MCADE je token riadenia a užitočnosti Metacade. Je postavený na sieti Ethereum a používa sa na žrebovanie cien, na turnajové odmeny a platby na platforme. Používa sa aj na odmeňovanie prispievateľov, aj keď niektoré platby sa uskutočnia v stablecoinoch, aby sa predišlo “nafúknutiu” $MCADE.

$MCADE sa už predáva v 9 fázach presale (1 beta a 8 normálnych), v ktorých bude k dispozícii 70 % jeho ponuky. Zostávajúce tokeny sa rozdelia takto:

12,5 % marketing

10 % vývojový tím

2,5 % súťažné odmeny

Predpoveď ceny Metacade (MCADE) na rok 2030

Metacade má v súčasnosti cenu $ 0,01 $ vo svojom presale $ 0,008 a do konca 8. fázy presale dosiahne 0,02 $. Do roku 2025 by sa mohol stať známym, stúpne na predpovedané maximum 2 $ a zároveň bude priekopníkom budúcnosti Web3 hry. To by z neho urobilo silnejšiu investíciu ako mnohé predpovede cien altcoinov na rok 2023.

Počas prvých troch týždňov svojho presale Metacade vyzbieral takmer 1 milión dolárov, čím ho pripravil na dlhodobý úspech. Keďže projekt vyzerá realisticky pri poskytovaní dosiahnuteľnej cestovnej mapy, Metacade by mohol do konca roku 2030 ľahko dosiahnuť maximum 25 dolárov.

Predpoveď ceny Polygon (MATIC) na rok 2030

Jedna skvelá predpoveď ceny altcoinu je Polygon. Polygon (MATIC) je projekt DeFi určený na zlepšenie škálovateľnosti Ethereum. Umožňuje vývojárom vytvárať škálovateľné, užívateľsky prívetivé decentralizované aplikácie (dApps) s nízkymi transakčnými poplatkami a najvyššou úrovňou zabezpečenia.

Aby to bolo možné dosiahnuť, Polygon kombinuje najlepšie vlastnosti Ethereum so suverénnymi blockchain sieťami a vytvára tak plnohodnotný multireťazcový systém. Kombináciou týchto funkcií Polygon zaisťuje, že dApps môžu plne využívať výhody siete Ethereum, pričom sú bezpečné, otvorené a výkonnejšie.

Token spoločnosti Polygon, MATIC, zaznamenal za posledných 12 mesiacov pokles ceny o 58,69 % a v súčasnosti má hodnotu 0,864 USD. Analytici predpovedajú, že MATIC by sa do roku 2030 mohol zvýšiť na 12,34 USD, mnohí sú však voči tomuto nárastu skeptickí.

Predikcia cien Cronos (CRO) na rok 2030

Ďalšou pozitívne vyzerajúcou predpoveďou ceny altcoinu je Cronos. Cronos je decentralizovaný verejný blockchain s otvoreným zdrojom navrhnutý tak, aby bol energeticky efektívny a zároveň zaručoval vysokú rýchlosť transakcií pri nízkych nákladoch. Cieľom projektu je podporiť tvorivú ekonomiku, ktorá funguje ako základná infraštruktúra pre DeFi a GameFi a prípadne aj otvorený metaverse.

Jeho natívny token, CRO, sa používa na obchodovanie na Crypto.com, jednej z najväčších svetových kryptobúrz. Používa sa na transakcie v rámci celej platformy a dá sa kúpiť aj na iných burzách.

CRO má momentálne hodnotu 0,06107 USD, čo je pokles o 88,66 % len za posledných 12 mesiacov. Analytici naznačujú, že CRO by sa do roku 2030 mohlo zvýšiť na 5,94 USD, avšak vzhľadom na nedávne burzové škandály sa mnohí investori obávajú nákupu kryptomien spojených s burzou. V dôsledku toho toto číslo nemusí byť také vysoké, ako sa pôvodne predpokladalo.

Záver – Metacade vyzerá byť pripravený na stúpanie

Na záver, všetky tri altcoiny uvedené v tomto článku – Cronos (CRO), Polygon (MATIC) a Metacade (MCADE) – sú možnými investíciami s potenciálom spôsobiť revolúciu v príslušných odvetviach, pričom sentiment investorov má veľký vplyv na ich cenové predpovede.

Avšak na základe jeho užitočnosti ako hernej platformy, silného výkonu tokenov počas presale a ambiciózneho plánu sa zdá, že Metacade (MCADE) je jasným víťazom. Má potenciál dosiahnuť maximá $ 25 do konca roku 2030, čo z neho robí silnejšiu investíciu ako mnohé predpovede cien altcoinov na rok 2023 a investíciu, ktorú treba v nasledujúcich týždňoch pozorne sledovať.

