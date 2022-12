FTX podal návrh na vyhlásenie konkurzu, zatiaľ čo je Metacade (MCADE) nastavený na raketový rast v presale

Kryptomeny boli otrasené v jadre nedávnej správy, že druhá najväčšia kryptoburza FTX na svete podala návrh na bankrot na amerických súdoch. Potom, čo bola v správe FTX objavená čierna diera vo výške 8 miliárd dolárov po tom, čo desiatky zákazníkov vybrali svoje prostriedky, potenciálne prevzatie od úhlavného rivala Binance stroskotalo a zakladateľovi a generálnemu riaditeľovi Samovi Bankman-Friedovi nezostala iná možnosť, ako požiadať o bankrot.

Napriek tomuto najnovšiemu úderu na trhy sa zdá, že Metacade si udrží svoju hodnotu a raketovo vzrastie počas presale.

Čo je Metacade?

Metacade je prvá videoarkáda vedená komunitou, ktorá sa objavila na Webe 3.0. Je to miesto, kde sa herní nadšenci môžu stretávať a stretávať sa pri hraní najnovších titulov, ktoré si zarobia. Plánuje sa stať vedúcou platformou GameFi v metaverse, ktorá ponúkne niečo pre investorov, hráčov aj vývojárov.

Celý ekosystém je podporený mincou MCADE, ktorú je možné v rámci platformy minúť, vsadiť a zarobiť. Okrem P2E stránky herného zážitku môžu používatelia prispievať do komunity niekoľkými ďalšími spôsobmi a priebežne získavať tokeny MCADE. Tie obsahujú:

zdieľanie vedomostí v sociálnom priestore,

spätné testovanie hier,

poskytovanie spätnej väzby vývojárom,

písanie recenzií hier,

pravidelné žrebovanie o ceny.

Hlavným cieľom Metacade je vytvoriť plne autonómny a komunitou vlastnený priestor, v ktorom majú členovia úplnú kontrolu nad rozhodnutiami, ktoré robí Metacade, a zároveň ponúka jeden z najpodrobnejších titulov v priestore Web 3.0 GameFi, kde sa budú používatelia vracať znova a znova.

Prečo je Metacade iný?

Niekoľko aspektov plánu Metacade, ktoré si môžete pozrieť na jeho whitepaper , ho odlišuje od jeho konkurentov GameFi. Najzrejmejší je rozsiahly katalóg titulov, ktorý sa bude neustále vyvíjať, keď vývojári vytvoria nové tituly. Na rozdiel od iných herných platforiem sa Metacade nespolieha na jeden, alebo obmedzený počet titulov na zachovanie záujmov členov.

Medzitým boli presale finančné kolá spoločnosti Metacade uzavreté pre investorov rizikového kapitálu v snahe prilákať tých, ktorí majú skutočný záujem o hry. To znamená, že po dokončení presale a po vstupe MCADE na trh budú mať členovia komunity prospech z nárastu hodnoty.

To nielenže vracia silu hrania späť do rúk tým, ktorí sa najviac zaujímajú o videohry, ale vďaka jedinečnej a sebestačnej ekonomike budú tokeny MCADE prúdiť od investorov a inzerentov do vkladov do projektov a odmien v hrách.

Tento komunitný prístup je stredobodom každej časti plánu Metacade. Je to centrum, kde vývojári môžu premeniť svoje nápady na realitu a získať komunitou schválené financovanie prostredníctvom Metagrants, za ktoré hlasujú a distribuujú členovia. Okrem toho, tí, ktorí si chcú vybudovať kariéru v priestore GameFi, sa môžu uchádzať o celý rad voľných pracovných miest v niektorom z najväčších odvetví Web 3.0.

Prečo je MCADE nastavený na raketové stúpanie?

Hoci krach FTX vyvolal značné znepokojenie medzi investormi a trhmi, najmä vzhľadom na úroveň likvidity a stratenú trhovú kapitalizáciu, tie kryptomeny, ktoré ešte neboli kótované na burze, boli izolované od najhoršieho dopadu havárie.

To spolu s jasným potenciálom platformy pre dlhú životnosť robí z platformy raritu vo svete metaverse v tom, že ide o platformu, na ktorej môžu používatelia vykonávať niekoľko vecí vo Webe 3.0. Navyše, po dokončení presale zostane trhová kapitalizácia pravdepodobne pod 28 miliónmi dolárov. Je to oveľa menšia hodnota, ako majú konkurenti, napríklad The Sandbox a Decentraland, ktoré dosiahli vrcholy viac ako 5 miliárd dolárov. Toto je ďalšia ilustrácia potenciálu, ktorý čaká na investorov spoločnosti Metacade.

Kúpte si MCADE v presale

Skorí investori do MCADE ukončia presale po návrate svojich peňazí. Po úvodnom kole presale s investormi schopnými získať 125 MCADE za 1 dolár sa hodnota každého z deviatich kôl zvýši na konečnú hodnotu 50 MCADE za každý investovaný 1 dolár. Už to z neho robí príťažlivú perspektívu.

Bohatý potenciál platformy a výnimočne dôkladne premyslená cesta na trh však dáva Metacade pocit podhodnotenia, a to aj s prihliadnutím na nestabilitu trhu spôsobenú pádom FTX. To všetko znamená, že Metacade by mohla byť výhodnou investíciou roka.