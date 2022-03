Objavte dlhodobé hodnoty v kryptomenách: Najlepšie mince na nákup

Volatilita kryptotrhu môže byť pri krátkodobých obchodoch veľmi nebezpečná. Je však možné získať veľmi slušné výnosy z kapitálu, ak sa rozhodnete zamerať výlučne na dlhodobé hry. V skutočnosti väčšina mincí na trhu vždy prinesie hodnotu v priebehu času. Tu je to, čo treba hľadať pri dlhodobých minciach:

Skontrolujte základnú obchodnú štruktúru a produkt.

Projekt musí mať hlbokých a serióznych investorov alebo podporovateľov

Uistite sa, že minca má tiež určitý objem obchodu.

Vzhľadom na to sme si mysleli, že by bolo pekné vybrať aspoň 3 mince, ktoré by vám mohli pomôcť odomknúť dlhodobú hodnotu v kryptomenách. Tu sú:

Elrond (EGLD)

Elrond (EGLD) je sľubný blockchain navrhnutý tak, aby riešil kľúčové výzvy spojené so staršími reťazcami ako Ethereum a Bitcoin. Platforma ponúka rýchle, lacné a vysoko efektívne transakcie.

Zdroj údajov: Tradingview

Je považovaný za jedného z hlavných vyzývateľov dominancie Etherea. Za posledných pár mesiacov Elrond získal veľa investícií a ekosystémových fondov, aby pomohol rozšíriť svoj dosah. Je to aktívum, ktoré má schopnosť ponúknuť neuveriteľnú dlhodobú hodnotu.

Harmony (ONE)

Harmony (ONE) je tiež ďalším blockchainovým projektom, ktorý bol vytvorený s cieľom uľahčiť vytváranie inovatívnych DAPP. Je navrhnutý tak, aby propagoval nízke poplatky za plyn, vyššiu rýchlosť a jednoduché používanie v rámci komunity. Projekt Harmony existuje už niekoľko rokov a stále zostáva dlhodobou mincou s vysokým potenciálom.

Zložené financie (COMP)