Prečo by QTUM mohol zaznamenať ešte viac ziskov v apríli

QTUM Rally pred udalosťou Binance Blockchain Week, kde je hlavným sponzorom.

Binance Blockchain Week je veľká vec a pritiahne krypto investorov z celého sveta.

QTUM price action poukazuje na väčšie zisky v krátkodobom až strednodobom horizonte.

Qtum QTUM/USD bol za posledných 24 hodín jednou z najvýkonnejších kryptomien. V tomto období QTUM vzrástol o viac ako 20 % a narastá. Aj keď ide o čisto cenovú akciu, existuje veľká šanca, že QTUM udrží rally počas niekoľkých nasledujúcich dní. To má veľa spoločného s blížiacim sa Binance Blockchain Week, ktorý sa bude konať v Dubaji 28. marca.

QTUM bude hlavným sponzorom podujatia a celkom prirodzene to znamená, že pritiahne veľkú pozornosť. Pri súčasnom nastavení, keď na trhu rastie býčia hybná sila, by to mohlo v apríli spustiť veľkú rally ceny QTUM.

Pre kontext toho, aká veľká je dohoda Binance Blockchain Week, bude mať viac ako 80 vplyvných rečníkov, viac ako 10 panelov a rozhovorov pri krbe a viac ako 10 kľúčových prejavov. To znamená, že bude pravdepodobne venovať pozornosť celej globálnej krypto komunite a dokonca aj ľudia, ktorí možno nevedia, aký silný je QTUM, sa budú pravdepodobne zaujímať o projekt.

Avšak okrem krátkodobej pozornosti má QTUM všetky znaky víťaza, najmä teraz, keď na trhu rastie býčia sila. QTUM je blockchainová platforma postavená na bitcoinovom UTXO, ale beží na PoS. Vďaka tomu je energeticky efektívny a zároveň využíva jednoduchosť bitcoinového kódu. Výsledkom bolo obrovské prijatie Dapps, ktoré môže v budúcnosti len rásť.

Kĺzavé priemery QTUM poukazujú na ďalšie zisky

Zdroj: TradingView

Za posledných 24 hodín sa objemy nákupov QTUM prudko zvýšili. 50-dňový a 100-dňový kĺzavý priemer stúpa, zatiaľ čo 20-dňový kĺzavý priemer ich predbieha zrýchleným tempom. To naznačuje, že objemy nákupov rýchlo rastú a cena by sa v krátkodobom horizonte mohla ešte viac zvýšiť.

Zhrnutie

QTUM momentálne rastie a za menej ako 24 hodín vzrástla o viac ako 20 %. QTUM pravdepodobne získa podporu vďaka sponzorstvu Binance Blockchain Week 28. marca. Z dlhodobého hľadiska fundamenty QTUM pravdepodobne vyženú jeho cenu ešte vyššie.