Trh s kryptomenami sa zotavuje z prepadu, ktorý utrpel začiatkom tohto týždňa.

Trh s kryptomenami má za sebou ťažký začiatok týždňa. Od začiatku týždňa trh stratil viac ako 200 miliárd dolárov. Pomaly sa však zotavuje, pričom trh za posledných 24 hodín stúpol o viac ako 1 %.

Celková trhová kapitalizácia kryptomien v súčasnosti opäť presahuje 2 bilióny dolárov. Bitcoin by mohol zacieliť na psychologickú úroveň 45 000 $, ak bude trh pokračovať v tejto pozitívnej dynamike.

Éter tiež vzrástol o viac ako 2 % za posledných 24 hodín a obchoduje sa nad 3 200 USD.

NEAR, natívny token protokolu Near Protocol je najvýkonnejší spomedzi 20 najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Minca sa za posledných 24 hodín zvýšila o viac ako 25 %, čím prekonala ostatné hlavné kryptomeny.

Hlavným katalyzátorom tohto kroku by mohlo byť spustenie nástroja Near Wallet Selector. Tím Near Protocol pred niekoľkými hodinami oznámil spustenie nástroja Near Wallet Selector.

Podľa tímu si teraz používatelia môžu vybrať svoju preferovanú peňaženku vo vyskakovacom okne, vďaka čomu je interakcia s protokolom NEAR jednoduchšia a jednoduchšia.

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1512113117429383169

Kľúčové úrovne na sledovanie

4-hodinový graf NEAR/USDT je momentálne na vzostupe, a to vďaka pokračujúcemu rastu mince. Technické ukazovatele ukazujú, že NEAR momentálne prekonáva širší kryptotrh.

Čiara MACD je nad neutrálnou zónou, čo naznačuje silnú pozitívnu dynamiku pre kryptomenu. 14-dňový RSI 64 ukazuje, že NEAR by mohol čoskoro vstúpiť do prekúpeného regiónu, ak býky zostanú pod kontrolou.

V čase tlače sa NEAR obchoduje za 18,43 USD. Ak bude rally pokračovať, mohla by pred koncom dňa prekonať prvú veľkú úroveň odporu na 19,90 USD. Na prekonanie úrovne odporu 21 USD by však potrebovalo podporu širšieho trhu.