Pripravte sa na ďalšie 100-násobné zisky s Metacade (MCADE)

Odvetvie metaverse pocítil nápor dlhodobých medvedích podmienok na trhu s kryptomenami počas roku 2022, pričom hodnota niekoľkých popredných mincí metaverse sa znepokojivo potápala. Dobrou správou je, že niektoré nové metaverse projekty sa vzopreli tomuto trendu a dosahujú vzostupnú výkonnosť.

Jedným z takýchto nováčikov v odvetví metaverse je spoločnosť Metacade, ktorej cieľom je stať sa v priebehu budúceho roka popredným poskytovateľom blockchain hier GameFi so svojou virtuálnou videohernou arkádou. Presale výkonnosť Metacade viedla k priaznivým predpovediam, že ich token MCADE by mohol byť ďalším, ktorý investorom poskytne 100-násobné zisky.

MCADE sa môže stať kúpou roka

Metacade zaujala predstavivosť fanúšikov GameFi a kryptoinvestorov pred spustením presale v novembri 2022. Obrovská medializácia okolo hernej platformy blockchain play-to-earn (P2E) je plne opodstatnená. Beta presale tokenu MCADE sa vypredal do troch týždňov od vydania, pričom sa vyzbieralo viac ako 1,6 milióna dolárov.

Vzhľadom na to, že hodnota tokenov MCADE bude v každej fáze presale stúpať z ceny beta 0,008 dolára na 0,02 dolára v čase, keď sa skončí deviata a posledná fáza, ponúkajú sa pre skorého investora pri býčích podmienkach naozaj pekné výnosy. Do Metacade sa už nahrnuli tisíce ľudí, aby maximalizovali svoje zisky a MCADE po skončení presale ich zverejní na decentralizovaných burzách (DEX).

Atraktívny whitepaper Metacade ukazuje plány platformy, ktorá ďaleko presahuje rámec tradičnej platformy P2E. Tieto plány, ktoré ponúka, sú prelomové a v konečnom dôsledku vedú k prechodu na plnohodnotnú a samosprávnu decentralizovanú autonómnu organizáciu (DAO). To by sa malo uskutočniť do 4. štvrťroka 2024, čo odborníkov viedlo k predpovedi, že by Metacade mohol byť ďalším projektom metaverse, ktorý pre svojich investorov dosiahne 100-násobné zisky v roku 2023.

Ako vysoko môže ísť MCADE v roku 2023?

Hodnota MCADE sa už zaručene zvyšuje s každou fázou presale Metacade. Keď sa MCADE dostane na burzu Bittrex pre globálnu verejnú spotrebu, cena tokenu bude 0,02 USD, čo ponúka jednu z najlepších hodnôt v odvetví metaverse.

Metacade má celkovú fixnú zásobu dvoch miliárd MCADE tokenov. Očakáva sa, že toto zvýšené vystavenie tokenov MCADE na verejných burzách v kombinácii s dynamikou vybudovanou počas presale tokenu povedie k prudkému nárastu ceny, pretože dopyt sa výrazne zvýši. Existujúci držitelia tokenov, ktorí sa dostali na začiatku presale, si pravdepodobne ponechajú svoj podiel, pričom očakávajú, že cena prudko vzrastie, čo povedie k potenciálne bohatým ziskom.

Vstavaný nástroj MCADE, prekvitajúci plán platformy a viacvrstvové funkcie znamenajú, že cena by mohla v roku 2023 prekročiť hranicu 1 USD. To môže viesť k potenciálnemu 100-násobnému zisku pre tých šikovných investorov, ktorí využili podhodnotenú presale cenu MCADE.

Čo je Metacade?

Metacade využíva technológiu Ethereum blockchain a najmodernejšie vývojové techniky Web3 na vybudovanie poprednej virtuálnej videoarkády v odvetví metaverse. Arkáda sľubuje neustále sa rozvíjajúcu a zväčšujúcu sa knižnicu play-to-earn (P2E) titulov, ktoré hráčom GameFi ponúkajú možnosť prístupu k návykovým hrám od klasických arkádových titulov z minulosti, až po úplne nové tituly vyvinuté exkluzívne pre Metacade.

Ďalšie funkcie Metacade sú to, čo ho skutočne odlišuje od konkurenčných titulov GameFi, pričom pridáva niekoľko vrstiev hĺbky, ktoré sa zriedka vyskytujú v hernom priemysle metaverse. Od inovatívnej iniciatívy Metagrants spustenej v 3. štvrťroku 2023 až po niekoľko príležitostí na získanie dodatočných zdrojov pasívneho príjmu.

Prechod k úplnému DAO, ktorý odovzdá kritické úlohy, zodpovednosti a kontrolu nad pokladničnou peňaženkou viacerých signatárov členom komunity, sa začína v 2. štvrťroku 2023, pred uzavretím do konca roka 2024. V tomto bode bude úplná kontrola nad spravovaním a budúcim vývojom platformy v rukách používateľov.

Ako to funguje?

Aj keď je prvok P2E platformy prominentný, je len jedným z prvkov príťažlivosti Metacade. Používatelia majú ďalšie spôsoby, ako získať príjem prostredníctvom svojich schém Create2Earn, Compete2Earn a Work2Earn. Držitelia tokenov MCADE získajú odmeny za sociálne interakcie s platformou, ako je písanie recenzií hier a zdieľanie vedomostí o GameFi, vkladaním tokenov do turnajov a žrebovaním o ceny. Od 1. štvrťroka 2024 sa budú môcť používatelia uchádzať o pracovné príležitosti na Web3, ktoré budú zverejnené v pracovnej inzercii.

Tieto odmeny, spolu s úplne novým programom Metagrants, budú úplne samofinancované prostredníctvom viacerých interných a príjmových tokov. Patrí medzi ne prístup k plateným titulom, predaj reklamného priestoru na platforme a spoplatnenie externých spoločností za zverejňovanie pracovných inzerátov a vydávanie vlastných herných titulov na Metacade.

Metacade: podpora vývoja GameFi

Cieľom Metacade je viesť odvetvie metaverse vo vývoji GameFi prostredníctvom svojej schémy Metagrants. Tento program umožňuje začínajúcim vývojárom prezentovať návrhy na získanie finančných prostriedkov na podporu vývoja nových exkluzívnych titulov. Držitelia tokenov MCADE hlasujú za tieto návrhy, pričom najúspešnejšie nápady dostávajú financovanie na vytvorenie nových blockchain hier.

Oplatí sa investícia do Metacade?

Metacade už rozbúril priemysel metaverse svojou presale výkonnosťou. Zatiaľ čo príležitosť investovať za najnižšiu možnú hodnotu sa po vypredaní beta fázy tak rýchlo minula, existuje priestor na skvelé zisky investovaním teraz za aktuálnu cenu 0,01 USD.

Čím skôr investori zakúpia svoje tokeny MCADE, tým väčšia je ich šanca získať až 100-násobné zisky, keď sa na otvorených trhoch objaví ošiaľ Metacade. S robustnou budúcnosťou spolu s dynamikou vysoko prosperujúceho presale je výhľad pre Metacade na rok 2023 a ďalšie roky mimoriadne priaznivý.