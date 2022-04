Ripple (XRP) by sa v najbližšom období mohol zrýchliť na 0,82 USD

Ripple (XRP ) vstúpil do býčieho nastavenia, ktoré by mohlo spustiť rozhodujúci vzostupný trend. Minca opäť získala dôležitú trendovú líniu a v najbližších dňoch sa bude snažiť vybudovať dynamiku. Ale ako ďaleko to môže zájsť? Viac analýz nižšie, ale najskôr tu sú kľúčové poznatky.

XRP konsolidovalo zisky pevne nad 100-dňovým kĺzavým priemerom

Minca prekonala 0,72 USD a opäť získala dôležitú trendovú líniu

Dynamika by mohla v blízkej dobe posunúť XRP smerom k 0,82 USD

Zdroj údajov: Tradingview

Ripple (XRP) a vzostupný potenciál

Širší kryptotrh sa po ťažkom začiatku apríla stabilizoval. Hoci väčšina mincí nevykázala rekordné výnosy, udržali si väčšinu ziskov, ktoré sme videli počas marcového býčieho runu.

XRP minulý týždeň pridalo 10 % k svojej hodnote a teraz vstúpilo do býčieho nastavenia, ktoré by mohlo priniesť ďalšie zisky okolo 15 %. V momente, keď token prekonal hranicu 0,72 USD, vstúpil do dôležitej hornej trendovej línie. Doposiaľ sa minca drží na tejto hranici a zdá sa, že je pripravená rásť smerom k 0,83 dolára. XRP tiež zostáva stabilne nad svojim 100-dňovým SMA, čo pridáva väčšiu podporu tejto býčej téze.

Napriek tomu stále existuje niekoľko rizikových faktorov. Pre začiatok, index relatívnej sily je stále mierne na území medveďa. To by mohlo veľmi sťažiť udržanie vzostupnej dynamiky. Z tohto dôvodu by bolo najlepšie pristupovať k tomuto nastaveniu s efektívnym riadením rizík. V skutočnosti, ak XRP klesne pod 0,68 $, táto analýza sa stane neplatnou.

Mali by ste si kúpiť XRP?

Ako je uvedené vyššie, určité riziko pre XRP stále zostáva. Existuje však potenciál na zvýšenie zisku o 15 % v najbližších dňoch. V takom prípade si môžete kúpiť XRP, ale uistite sa, že používate malé množstvo kapitálu.

Ak však plánujete mincu držať na dlhú trať, potom si ju môžete bez obáv kúpiť. Dlhodobý výhľad XRP je veľmi pozitívny.