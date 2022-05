Dip nákup je jedným z najlepších spôsobov, ako profitovať v kryptomenách. Koniec koncov, zlaté pravidlo pri investovaní je vždy nakupovať nízko a predávať draho. Trh zaznamenal masívny krach a zatiaľ čo veľa coinov ponúka dobré príležitosti na nákupy, metaverse coiny by mali byť na vašom radare. Tu je dôvod:

Celkový sentiment v metaverse coinoch sa do konca roka 2022 pravdepodobne výrazne zlepší.

Mince Metaverse už v roku 2022 niekoľkokrát havarovali, takže sú výrazne zľavnené.

Zvýšené investície do VR a AR hier by mohli tento rok odomknúť hodnotu metaverse kryptomien.

Takže pre lovcov ponorov, ktorí hľadajú kúsok metaverzných mincí, by tri mince uvedené nižšie mali ponúkať veľmi dobrú zľavu:

Enjin Coin (ENJ)

Hlavným cieľom spoločnosti Enjin Coin (ENJ) je vytvoriť robustný ekosystém, ktorý uľahčí a podporí inovácie v oblasti blockchainových hier a virtuálnej reality. Projekt je vnímaný ako veľká časť priestoru, v ktorom si môžete zarobiť, a očakáva sa, že v budúcnosti bude obrovský.

Zdroj údajov: TradingView

Ale ENJ v súčasnosti trpí jednou z najhorších strát za posledné mesiace. Len za posledných 24 hodín stratila minca takmer 35% svojej hodnoty. Pri očakávaných väčších stratách bude ťažké ignorovať prezentovanú príležitosť na klesajúci nákup.

Wemix (WEMIX)

Wemix (WEMIX) je tiež blockchainový projekt vytvorený pre hry s metaverzou a virtuálnou realitou. V skutočnosti je modelovaný okolo Enjin Coin, no nie je ani zďaleka taký veľký. WEMIXu sa zatiaľ darí držať straty počas kryptokrachu relatívne nižšie. Stále však výrazne klesol zo svojich historických maxím. Bolo by pekné pridať do svojho portfólia v krátkodobom horizonte.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia (BLOK) je polygónový metaverz, ktorý je plne decentralizovaný. Je to relatívne nové, ale prilákalo veľkú základňu fanúšikov. Minca zaznamenala straty až 40% a jej trhová kapitalizácia klesla pod 50 miliónov dolárov. Ak bol ideálny čas na jeho lacnú kúpu, je to tak.