Správy z trhu kryptomien: Hongkong plánuje masívne investície do kryptomien. Mohlo by to posunúť predaj tokenov Metacade ďalej na Uniswap a iných kryptobúrz, ktoré zasiahne?

Hongkong dostal masívnu podporu vo svojej snahe predbehnúť Singapur a stať sa popredným svetovým kryptostrediskom. Vláda zasiahla do titulkov správ o kryptotrhu svojimi plánmi umožniť retailovým investorom v Hong Kong City obchodovať s digitálnymi tokenmi, ako sú Bitcoin a Ethereum. Toto nasleduje po správach o kryptotrhu, že viac ako 20 kryptospoločností načrtáva svoje zámery presunúť operácie do Hongkongu v reakcii na zvyšujúcu sa úroveň regulácie zo strany orgánov USA.

To viedlo trhových analytikov k zamysleniu, či by táto obrovská kryptoinvestícia v Hongkongu mohla zvýšiť predaj tokenov priekopníckej platformy GameFi, Metacade , ešte vyššie po úspešnom zalistovaní MCADE na Uniswap začiatkom tohto mesiaca. Ako vysoko môže ísť MCADE s ďalšími zoznamami na Bitmart a MEXC v najbližších týždňoch?

Ako vysoko môže ísť MCADE v roku 2023?

Udalosť presale tokenov MCADE už upútala pozornosť novinových titulkov kryptotrhu rýchlosťou, akou sa vypredala, pričom sa neuveriteľnou rýchlosťou vyzbieralo 16,4 milióna dolárov. Po spustení svojej beta fázy presale len za 0,008 USD, MCADE kótoval na Uniswap za 0,022 USD, čo prvým investorom poskytlo značné výnosy z ich počiatočných výdavkov. Odborníci sa domnievajú, že MCADE sa bude aj naďalej presadzovať, keď sa dostane k širšiemu publiku prostredníctvom svojich bezprostredných zoznamov na Bitsmart a MEXC.

Okrem toho, spoločnosť Metacade práve oznámila vzrušujúce partnerstvo so spoločnosťou MetaStudio, ktorá v kombinácii so vzrušujúcou cestovnou mapou platformy, rozsiahlou užitočnosťou tokenov a prechodom na decentralizovanú autonómnu organizáciu (DAO), ktorá je už v pohybe, sa zdá byť pripravená posunúť MCADE za hranicu 0,50 USD do konca roku 2023. To by predstavovalo viac ako 20-násobný zisk pre investorov nakupujúcich tokeny v počiatočných fázach ich verejného kótovania.

Čo je Metacade?

Spoločnosť Metacade sa netajila svojimi vznešenými ambíciami stať sa vedúcim svetlom v revolúcii v prostredí GameFi tým, že vybudovala najväčšiu hernú arkádu na svete typu Play2Earn (P2E), ktorá používateľom umožňuje zarábať a zároveň sa venovať svojej vášni pre hranie. Aby sa to dosiahlo, Metacade vytvorí prosperujúcu komunitu herných nadšencov, vývojárov a fanúšikov kryptomien, pričom sa bude venovať veľkému množstvu herných záujmov s cieľom maximalizovať celkový adresovateľný trh platformy (TAM).

Za týmto účelom si spoločnosť Metacade stanovila za úlohu vybudovať najväčší výber herných titulov na svete, aby pomohla projektu získať väčšie uznanie v rámci hlavného prúdu kryptomien a rozšíriť svoju používateľskú základňu. Ak chcete používať Metacade, všetci používatelia budú potrebovať token MCADE, aby mali prístup k rôznym funkciám platformy a zároveň poskytovali vynikajúcu pomôcku pre držiteľov mincí. Táto pomôcka je hlavným dôvodom budovania vzrušenia za platformou, čo z nej robí takú vzrušujúcu príležitosť na investovanie do kryptomien, ktorá sa dostáva na titulky medzi spravodajskými predajňami kryptotrhu.

Whitepaper Metacade získal veľa chvály od odborníkov na GameFi vďaka svojim komplexným projektovým plánom, ktoré podčiarkujú vynikajúce rozhodovacie schopnosti poskytované odborným a overeným projektovým tímom Metacade. Súčasťou tohto strategického plánu, ktorý robí z MCADE takú lákavú kryptoinvestičnú perspektívu, je prenesenie právomocí na komunitu, vďaka ktorej sa Metacade do konca roka 2024 stane DAO.

Toto komunitne vedené riadenie prinesie pridanú hodnotu MCADE, ktoré už má zabudované množstvo užitočných funkcií, ako napríklad tie, ktoré poskytuje komplexný systém odmien platformy, ktorý presahuje štandard v sektore GameFi. Používatelia sú napríklad motivovaní budovať komunitu tým, že dostávajú odmeny výmenou za uverejňovanie sociálneho obsahu, ako sú recenzie hier, na platforme.

Ako funguje MCADE?

Natívna minca MCADE je primárnou menou, ktorá poháňa ekosystém Metacade, od napájania systému odmien až po poskytovanie výmenného prostriedku pre transakcie na platforme. Celková zásoba tokenov MCADE je obmedzená len na 2 miliardy, čo podľa odborníkov zvýši nákupný tlak, pretože používateľská základňa platformy rastie.

Najzaujímavejšie je, že MCADE poskytuje stimul pre jeden z najinovatívnejších programov Metacade, ktorý podporuje vytváranie nových hier výhradne na platforme, čím zvyšuje udržanie používateľov na bezprecedentnú úroveň a zvyšuje používateľskú základňu. Schéma Metagrants ponúka kryptofinancovanie vývojárom hier, ktorí chcú podporu pri vytváraní nových hier. Každý koncept sa pred hlasovaním v komunite držiteľov mincí MCADE vloží do skupiny, čo ilustruje kľúčovú časť posunu Metacade ku komunitnému riadeniu. Najpopulárnejšie nápady dostávajú grant z centrálnej pokladnice platformy, čo pomáha konceptu stať sa realitou.

Je MCADE dobrou kryptoinvestíciou?

MCADE zaujal predstavivosť niekoľkých odborníkov v rámci spravodajských kanálov kryptotrhu, pričom všetky znaky poukazujú na to, že ide o vynikajúcu kryptoinvestíciu pre bystrého investora z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska. Dokonca aj vo svojej ranej podobe Metacade predstihuje mnohých konkurentov GameFi svojou multihernou knižnicou a hernými zážitkami, vďaka čomu sa stáva potenciálnym lídrom v rozvíjajúcom sa kryptohernom sektore.

S platformou v plienkach a množstvom vzrušujúcich funkcií, ktoré sa spustia v najbližších týždňoch a mesiacoch, v kombinácii so vzrušujúcimi novinkami z kryptotrhu, ako je podpora investícií do kryptostrediska v Hong Kongu, existuje šanca, že MCADE raketovo vzrastie a presadí sa ako jedna z najlepších možností investovania do kryptomien v roku 2023.

Ak chcete získať aktuálne informácie o tom, kedy je zoznam MCADE na Bitmart a MEXC, sledujte stránku Twitter Metacade.