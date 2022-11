Stanú sa The Sandbox a Metacade lídrami na metaverse trhu?

Chvíľu po tom, ako Facebook oznámil v októbri 2021 ich participáciu v metaverse a zmenil si meno na Meta, metaverse tokeny prudko stúpli. Jeden z týchto tokenov bol The Sandbox, ktorý bol následne postavený do centra pozornosti. Mimo toho, veľa iných, zaujímavých, nových projektov vstúpilo na trh. Jeden z nich, ktorý je v poslednej dobe jedným z najdiskutovanejších na sociálnych sieťach, je Metacade.

Dnes sa pozrieme na parametre, ktoré môžu dopomôcť tomu, aby sa The Sandbox a Metacade stali lídrami na trhu metaverse tokenov a potenciálne najlepšou ďalšou investíciou.

Čo je The Sandbox?

The Sandbox je decentralizovaný 3D virtuálny svet, ktorý existuje na Ethereum blockchain. Užívatelia si zakúpia pozemky použitím nezameniteľných LAND tokenov a budujú skúsenosti, ktoré môžu zdielať a monetizovať použitím SAND tokenov. Toto viedlo k vytvoreniu plnohodnotných indie hier v rámci The Sandbox metaverse, s ktorými môžu hráči interagovať použitím prispôsobiteľných avatarov oblečených vo výnimočných outfitoch.

Dizajn budov založený na blokoch je veľmi podobný Minecraftu, ale s inkorporáciou digitálneho vlastníctva sa možnosti desaťnásobne znásobujú.

Čo robí The Sandbox lídrom na trhu?

Ekonomika založená na vlastníkovi

Tradične, hry, ktoré zdôrazňujú obsah tvorený užívateľmi, ako napríklad Roblox, si sťahujú veľkú časť odmien, ktoré hráči zarobia svojou ťažkou prácou. The Sandbox hra bola spustená s víziou zrušenia tohto modelu a namiesto toho dovoľuje užívateľom, aby boli reálnymi vlastníkmi ich položiek a skúseností. ASSET NFTs sú objekty ako autá, zvieratá a stavby, ktoré môžu byť kupované a predávané v rámci The Sandbox trhu. Dokonca aj celé hry sú nezameniteľné, reprezentované GAME tokenmi.

Tvorba založená na pixeloch

The Sandbox hra má natívneho tvorcu položiek nazývaného VoxEdit . Každému bloku/pixlu sa hovorí voxel, ktoré sú skladané dokopy, aby vytvorili postavy, budovy, zvieratá a prakticky akýkoľvek iný objekt, ktorý sa dá vytvoriť. Toto dáva hráčom úplnú voľnosť vybudovať čokoľvek chcú a pretaviť ich kreácie do ASSET NFTs, ktoré môžu byť následne použité v skúsenostiach.

Game Maker

Jedna z najlepších vecí v rámci The Sandbox je Game Maker , vďaka ktorému môžu užívatelia stavať na pozemkoch, ktoré vlastnia, použitím ASSETov, ktoré postavili alebo kúpili na trhu. Umožňuje komukoľvek, aby svoje nápady pretavil do reality bez znalosti kódu, úplne zadarmo.

Čo je to Metacade?

Metacade je virtuálna arkáda, na ktorej môžu užívatelia spoznávať úplne nové hry založené na blockchain, spojiť sa s ostatnými nadšencami Play2Earn hier a vyjadriť svoje názory na ďalší vývoj metaverse hier. Tak ako The Sandbox, aj Metacade chce ukončiť spoluprácu s hernými štúdiami založenými na rizikových investíciách, ktoré vnímajú komunitu ako druhoradý zárobok. Namiesto toho, Metacade tím chce vložiť výnosy späť do rúk hráčov.

Zameriavajú sa na tri aspekty: Play2Earn, Create2Earn a Work2Earn, ktoré pravdepodobne spôsobia revolúciu v oblasti GameFi, ako ho dnes poznáme. Poďme sa na to pozrieť.

Čo posunie Metacade na pozíciu lídra na trhu?

Získajte výhodu v Play2Earn

S rastúcou popularitou Play2Earn, počet hráčov a hier na trhu bude taktiež masívne narastať, čo sťažuje hľadanie: a) najlepších hier a b) hry, ktoré ponúkajú najviac odmien. S Metacade môžete čítať (a byť platený za písanie) recenzie, prezerať rebríčky výhercov a zdieľať tipy v reálnom čase, aby ste z vašej Play2Earn skúsenosti vyťažili čo najviac.

Financovanie riadené komunitou

Jedným z najlepších aspektov Metacade je spustenie Metagrants, vďaka čomu môžu užívatelia hlasovať za financovanie svojich obľúbených, začínajúcich projektov. Výherca dostane finančnú podporu na vývoj svojho projektu, a Metacade komunita môže priamo interagovať s vývojármi, testovať a poskytovať spätnú väzbu, aby pomohla pri formovaní úspechu danej hry. Vydávanie týchto hier prostredníctvom Metacade arkády slúži na posilnenie platformy ako takej, keďže ďalšie komunitou riadené projekty sa postupne pridávajú naspäť do systému.

Ekonomika práce pre GameFi

Súčasťou Metacade vízie pre budúcnosť je kreácia platformy, do ktorej sa užívatelia nalogujú, chatujú s podobne zmýšľajúcimi nedšencami, hrajú svoje obľúbené hry a nachádzajú možnosti, pri ktorých sú platení za to, že robia to, čo majú radi. Môžete nájsť čokoľvek, od práce testera na pár hodín, až po stáž s poprednou spoločnosťou vo firme, ktorá pracuje na blockchain vývoji.

Zarobte si viac peňazí o svojich obľúbených hier turnajmi

Pomocou tokenu Metacade, MCADE, môžu hráči vstúpiť do turnajov a vyhrať naozaj veľké ceny z hier, ktoré už aj tak radi hrajú. Hráte v tíme so svojimi priateľmi alebo hráte sólo v epických súťažiach. Môžete predviesť svoje schopnosti a zarobiť ešte viac na svojich obľúbených hrách Play2Earn.

Mám si kúpiť Metacade alebo The Sandbox?

The Sandbox vnímame ako hru, ktorú hráči hrajú a Metacade ako miesto, kde vieme tieto hry nájsť. Keďže je úspech Metacade priamo závislý na raste trhu blockchain gaming, pričom hra The Sandbox je závislá iba na zvyšovaní počtu svojich užívateľov, môžeme argumentovať, že Metacade je menej riskantná investícia.

Oba projekty môžu byť vynikajúcou investíciou pre budúcnosť metaverse. Ale s predpokladaným 10-násobným nárastom v blockchain hrách počas nasledujúcich troch rokov , by nebolo prekvapujúce, ak by sa Metacade stal lepšou investíciou.

The Sandbox si môžete kúpiť na eToro tu .