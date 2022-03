Tezos (XTZ) zaznamenal v posledných dňoch silný vzostupný vzostup. Minca sa teraz pozerá nahor a zdá sa, že býci sú plne vo vedení. Ako však nakoniec dopadne cenová akcia? Nasleduje ďalšia analýza, ale tu je to, čo potrebujete vedieť.

Tezos sa posledné štyri dni po sebe uzavrel v zelených číslach.

Len za posledných 24 hodín sa minca zvýšila o približne 5 %.

Pohľad na graf ukazuje vzostupný prepad, ktorý by mohol priniesť 30% zisk.

Zdroj údajov: Tradingview

Tezos (XTZ) – Predikcia a analýza

Posledné štyri dni sa ukázali ako celkom plodné pre Tezos (XTZ). Minci sa podarilo vystreliť približne o 25 %. Videli sme však, že minca trochu stráca na dynamike. Ale namiesto poklesu sa XTZ skonsolidoval na úrovni okolo 3,55 USD. Odvtedy sa jej podarilo nájsť väčšiu dynamiku a od tohto bodu konsolidácie už vzrástla o viac ako 5 %.

Je jasné, že XTZ teraz prepuká a v skutočnosti analýza ukazuje, že minca by mohla narásť smerom k 4,5 dolára, kým ustúpi. To bude predstavovať až 30% výkyv oproti aktuálnej cene.

Tento býčí výhľad však bude neplatný, ak uvidíme okamžitý výpredaj, ktorý stlačí XTZ pod 2,85 USD. V skutočnosti, ak sa to stane, minca môže ľahko dosiahnuť dno 2,5 dolára, kým sa pokúsi nájsť svoju ďalšiu časť hore.

Tezos (XTZ) – existuje možnosť nákupu

Pre dlhodobých obchodníkov je to vhodný čas na kúpu Tezos. Minca má stále nejaké slušné základy a do konca roka by stále mohla priniesť veľmi dobré zisky. Krátkodobou hrou by tu bolo dostať sa do býčieho zápasu a získať zisk, keď cena prekročí 4,5 USD. Či tak alebo onak, XTZ má veľa príležitostí na zarábanie peňazí.