Zvýšenie úrokov Fedu sa odrazilo na celom krypto trhu veľmi pozitívne. Jedným z víťazov sa stal Thorchain.

Jeho pôvodný token RUNE sa zvýšil po oznámení, že program odmeňovania chýb s Immunefi bol aktualizovaný. Ekosystém Thorchain teraz zaplatí až 1 000 000 dolárov za odhalenie kritických zraniteľností.

Ak chcete vedieť, čo je Thorchain, môže vám poskytnúť dobré výnosy a najlepšie miesta na nákup Thorchainu, ste na správnom mieste.

Thorchain je decentralizovaný protokol likvidity, ktorý používateľom umožňuje bezproblémovú výmenu kryptomien na množstve sietí bez rizika straty kontroly a úschovy nad ich aktívami.

Protokol umožňuje používateľom vymeniť jedno aktívum za iné v nastavení bez povolenia. Likviditu je možné získať bez toho, aby ste sa museli spoliehať na knihy objednávok. Pomer aktív v skupine sa používa na udržiavanie trhových cien.

RUNE je pôvodný token platformy Thorchain. Slúži ako primárna mena v ekosystéme Thorchain. Používatelia platformy ju využívajú aj na riadenie a bezpečnosť ako súčasť mechanizmov odolnosti Thorchainu.

Do Thorchainu sa rozhodne oplatí investovať, ak je správne načasovanie. To sa, žiaľ, často nedá vedieť vopred. Akékoľvek investičné rozhodnutie by malo brať do úvahy vašu toleranciu voči riziku. Neberte žiadne cenové predpovede za nominálnu hodnotu.

Wallet Investor považuje Thorchain’s RUNE za dobrú investíciu. Očakávajú dlhodobý nárast, pričom v máji 2027 predpovedajú cenu 22,72 USD.

5-ročná investícia prinesie výnosy okolo +214 %. Ak teraz investujete 100 dolárov do Thorchain, v roku 2027 to môže dosiahnuť 314 dolárov.

