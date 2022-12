Toto sú dôvody, prečo sa Metacade (MCADE) líši od iných mincí, ako je TRON (TRX)

Metacade, nový herný projekt Web3, priťahuje veľkú pozornosť. V poslednej dobe sa niektorí čudujú, aký je rozdiel medzi Metacade a inými projektmi, ako je TRON. Tento článok vysvetlí rozdiely medzi nimi a dôvod, prečo by ste mali zvážiť investíciu do Metacade cez TRON.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitné centrum Web3, ktoré sa stavia ako ultimátna platforma pre všetko, čo súvisí s hraním hier s cieľom zarobiť. Je to miesto, kde sa môžete spojiť s podobne zmýšľajúcimi hráčmi a investormi do kryptomien, ponoriť sa do sveta GameFi a preskúmať množstvo príležitostí na zarábanie pri hraní svojich obľúbených hier.

Metacade je jedinečné riešenie na jednom mieste navrhnuté pre budúcnosť hrania. Tím stojaci za Metacade sa snaží využiť súčasnú medzeru na trhu herných platforiem Web3 zameraných na komunitu. Na tento účel ponúkajú množstvo cenných funkcií, ktoré pravdepodobne prilákajú tisíce hráčov, ktorí hľadajú miesto, kde by mohli byť vo Web3 domovom.

Na platforme napríklad nájdete recenzie, rebríčky, špecializované fóra, rozhovory v reálnom čase a najhorúcejšie GameFi alpha zdieľané odborníkmi z odvetvia. Metacade bude tiež hostiť časté turnaje, kde môžete vyhrať tokeny MCADE súťažou o exkluzívne a klasické tituly vo virtuálnej arkáde platformy.

Vízia Metacade však presahuje tieto funkcie. Jeho cieľom je stať sa prvou virtuálnou arkádou na svete vlastnenou hráčmi, ktorá je zodpovedná za produkciu niektorých z najlepších hier na trhu, s ktorými sa dá zarobiť – viac o tom už čoskoro.

Čo robí Metacade (MCADE) tak jedinečným?

Základom filozofie Metacade je maximalizácia užívateľskej hodnoty. Práve teraz je herný priemysel diktovaný multimiliardovými hernými štúdiami, ktoré uprednostňujú záujmy akcionárov pred záujmami hráčov. To viedlo k tomu, že spoločnosti ako EA, Epic Games a Activision Blizzard vyrábajú väčšinu hier, ktoré ľudia hrajú. A ak ste v posledných rokoch boli hráčmi, potom budete vedieť, že tieto hry sú často plné chýb a preplnené mechanizmom pay-to-win a mikrotransakciami.

Namiesto toho, aby sme brali hodnotu a nič nevracali, cieľom Metacade je vrátiť hranie späť do rúk hráčov. Napríklad, to je dôvod, prečo vypláca tokeny MCADE každému, kto uverejňuje recenzie, alfa alebo iný užitočný obsah. V roku 2024 Metacade spustí svoju inzerciu pracovných príležitostí, kde budete môcť objavovať príležitosti na spoluprácu a formovanie herného priemyslu k lepšiemu. Najdôležitejšie je, že Metacade má ambiciózny cieľ financovať ďalšiu vlnu hier, na ktorých si zarábate, prostredníctvom Metagrants.

Metagrants umožňujú držiteľom MCADE hrať priamu úlohu pri spúšťaní hier tým, že umožňujú komunite rozhodnúť, ktoré tituly dostanú financovanie. V každej súťaži Metagrant vývojári pridajú svoje nápady do skupiny, o ktorej môže komunita hlasovať. Projekt, ktorý získa najviac hlasov, dostane financie z pokladnice Metacade. Vývojári môžu dokonca použiť natívne testovacie prostredie Metacade na získanie spätnej väzby o svojich hrách v reálnom čase! Po dokončení vývoja sa hotový titul pridá do virtuálnej pasáže Metacade, aby si ho mohol užiť každý.

Ako už bolo spomenuté, cieľom Metacade je stať sa prvou virtuálnou arkádou na svete vlastnenou hráčmi. Na uskutočnenie tejto vízie sa Metacade plánuje stať sa po dokončení vývoja decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO). V tomto bode členovia komunity prevezmú vedúce úlohy a držitelia MCADE budú môcť hlasovať o kritických rozhodnutiach, ktoré majú títo noví lídri implementovať, ako sú nové funkcie, partnerstvá, tokenomika a ďalšie.

Čo je TRON (TRX)?

TRON je open-source blockchain, ktorého cieľom je poskytnúť kritickú infraštruktúru potrebnú pre decentralizovaný web. Bol založený v roku 2017 ako spôsob, akým môžu fanúšikovia priamo odmeňovať svojich obľúbených tvorcov obsahu bez toho, aby do toho bola zapojená centralizovaná spoločnosť, ako je Google alebo Facebook. V súčasnosti sa TRON vyvinul do inteligentnej zmluvnej platformy, ktorá konkuruje populárnejším riešeniam, ako je Ethereum alebo BNB Chain, aby hostila decentralizované aplikácie (dApps) a projekty DeFi.

TRX je natívny token kryptoekosystému TRON a používa sa pri transakciách v rámci siete. Tvorcovia obsahu napríklad dostávajú TRX od svojich divákov, zatiaľ čo tí, ktorí používajú SunSwap, decentralizovanú burzu postavenú na TRON, budú vyžadovať nejaké TRX na poplatky za plyn. Používa sa tiež ako token riadenia pre TRON DAO, ktorý umožňuje držiteľom TRX hlasovať o zmenách vykonaných v sieti.

Zástancovia TRON poukazujú na neuveriteľne nízke transakčné poplatky a vysokú rýchlosť siete ako na dôvod, prečo by na nej vývojári mali stavať svoje projekty. Ale TRON mal v priebehu rokov svoj spravodlivý podiel na kritike, od tvrdení o ukradnutom kóde až po obavy z centralizácie tokenov.

Kľúčové rozdiely medzi Metacade (MCADE) a TRON (TRX)

TRON je predovšetkým platforma inteligentných zmlúv

Prvým kľúčovým rozdielom medzi Metacade a TRON sú ich funkcie. TRON je primárne inteligentná zmluvná platforma určená pre vývojárov, na ktorých môžu stavať decentralizované aplikácie. Medzitým je Metacade komunitným centrom, ktoré umožňuje hráčom ponoriť sa do kultúry Web3, hier a kryptomien medzi podobne zmýšľajúcimi rovesníkmi a neponúka možnosti inteligentných zmlúv.

Distribúcia tokenov spoločnosti TRON je vysoko centralizovaná

Kritici TRON, podobne ako bývalý CTO spoločnosti, Lucien Chen, poznamenali , že sieť trpí vysokým stupňom centralizácie, tvrdiac, že väčšina „super reprezentatívnych“ uzlov je nejakým spôsobom kontrolovaná TRONom. To by spoločnosti TRON umožnilo efektívne kontrolovať riadenie reťazca, hoci toto tvrdenie spochybňuje zakladateľ spoločnosti TRON Justin Sun.

Čo je však nevyvrátiteľné, je to, že distribúcia tokenov TRX trpí nedostatočnou centralizáciou. O niečo viac ako 29 % tokenov TRX držia tri nevýmenné peňaženky, pričom 100 najlepších držiteľov TRX predstavuje 44,06 % obežnej ponuky ( CoinCarp ).

Porovnajte to s Metacade, ktorá bude uvedená na trh so 70 % tokenov dostupných v presale. Neexistuje žiadna alokácia VC a žetóny sa predávajú v deviatich fázach, aby sa umožnila rovnomerná distribúcia. Zvyšných 30 % sa používa na rozvoj, decentralizovanú burzovú likviditu, marketing a súťaže.

TRON čelí veľkej konkurencii

TRON je len jednou z desiatok inteligentných zmluvných platforiem, ktoré súťažia o to, aby Ethereum zosadili z vrcholu – a sú tam pravdepodobne oveľa lepšie projekty. Solana napríklad ponúka oveľa vyššie rýchlosti ako TRON. Binance Coin poháňa reťazec BNB, čo je oveľa obľúbenejšia možnosť pre vývojárov, ktorí chcú vytvárať decentralizované aplikácie.

Tento problém je ilustrovaný pri pohľade na čísla DeFi spoločnosti TRON. Zo 49,43 miliardy dolárov uzamknutých vo všetkých projektoch DeFi v novembri 2022 je 4,3 miliardy dolárov uzamknutých na TRON ( DeFiLlama ). Ethereum vlastní neuveriteľných 28,49 miliardy dolárov, zatiaľ čo reťazec BNB drží 6,46 miliardy dolárov. Je nepravdepodobné, že TRON niekedy dobehne Ethereum alebo Binance Coin, pretože sú oveľa viac uznávané v kryptopriestore. Zjednodušene povedané, zdá sa, že TRON rezignoval na status stredovej pozície.

Naproti tomu, Metacade má veľmi malú konkurenciu. Pretože GameFi je jedným z najnovších trendov v kryptopriestore, Metacade má výhodu prvého ťahu ako jediné herné komunitné centrum Web3. Zatiaľ čo napodobňovatelia sa môžu objavovať v línii, Metacade si už pravdepodobne vytvoril základňu lojálnych fanúšikov.

Plagiátorské tvrdenia spoločnosti TRON

Jednou z najväčších kritík, ktorým TRON čelí, je tvrdenie, že jeho whitepaper a protokoly boli plagarizované z iných projektov. Juan Benet, generálny riaditeľ Protocol Labs, tvrdil, že whitepaper bol „väčšinou skopírovaný“ , vrátane veľkých častí z whitepaper jeho projektu. Hoci to nebolo skopírované slovo za slovom, veľká časť obsahu, slovnej zásoby a štruktúry bola skopírovaná z dokumentov pripravených protokolovými laboratóriami. Justin Sun povedal, že to bola chyba pri preklade z pôvodného čínskeho dokumentu do angličtiny, ale recenzie čínskej verzie zistili, že bola tiež plagarizovaná.

Okrem toho výskumníci zistili, že veľká časť kódu TRON bola skopírovaná z iných projektov, ako je Ethereum, pričom určité aspekty boli zmenené tak, aby zakryli pôvod kódu a neboli uvedené žiadne odkazy. Medzitým je whitepaper Metacade bez plagiátov, s originálnymi nápadmi, obsahom a rozložením. Je príliš skoro povedať, či bol jeho kód plagarizovaný kvôli projektu, ktorý sa stále vyvíja, ale je nepravdepodobné, že by Metacade riskoval svoju reputáciu tým, že by v tejto fáze použil skratky.

Zakladateľ spoločnosti TRON je kontroverzný

Okrem toho, že bol Justin Sun obvinený z kradnutia práce iných, čelil v posledných rokoch mnohým kontrolám. Od falošného ohlásenia partnerstva s futbalovým klubom Liverpool až po vypadnutie z obeda s Warrenom Buffetom kvôli obličkovým kameňom, aby ho o deň neskôr videli smiať sa a žartovať pri priamom prenose, Justin Sun je tak trochu kontroverznou postavou v oblasti kryptomien.

Začiatkom roku 2022 The Verge vypustil bombový článok , v ktorom tvrdil, že Sun bol osobne zapojený do obchodovania s dôvernými informáciami a manipulácie s cenou TRX, pričom zrejme zvyšoval ceny, aby ich potom predal s obrovským ziskom. Článok pokračuje diskusiou o útržkovitých rokovaniach s Poloniexom, možnostiach daňových únikov a otvorených krádeží – všetko podložené 15 súčasnými a bývalými zamestnancami Sunu a „stovkami strán uniknutých dokumentov“.

Tím Metacade má oveľa lepšie výsledky. „Metaheads“, ako sa o nich hovorí vo whitepaper Metacade, majú úžasne čistú históriu a sú úplne doxxované. Dokonca hľadajú certifikáciu od CoinSniper a Certik, aby preukázali svoj záväzok k transparentnosti a čestnosti.

Metacade (MCADE) sa zdá byť oveľa atraktívnejší ako TRON (TRX)

Ako je vidieť, TRON a Metacade už nemôžu byť rozdielnejšie. TRON sa už roky zmieta v kontroverziách a úprimne povedané, nie je toho málo. Problémy ako vysoká konkurencia, centralizovaná distribúcia tokenov a tvrdenia o plagiátorstve pravdepodobne odradia mnohých potenciálnych investorov od spoločnosti TRON, pretože jednoducho existujú oveľa sľubnejšie tokeny bez týchto problémov.

Na týchto investorov pravdepodobne zapôsobí Metacade. Vďaka silnej hodnotovej ponuke, malej konkurencii a komunitnému prístupu je Metacade v najlepšej pozícii, aby v nadchádzajúcich rokoch prekonal TRON. Skombinujte to s tým, že ste prvou osobou v rýchlo rastúcom odvetví a žetónom, ktorý je stále v presale, sa Metacade javí ako vynikajúca investičná príležitosť.

Myslíte si, že Metacade by sa mohol rýchlo stať lídrom v hraní hier, ktoré zarábajú? Potom si budete chcieť pozrieť presale Metacade kým nie je neskoro. Je to preto, že čím skôr token kúpite, tým viac tokenov MCADE získate. Napríklad vo fáze 1 presale môžete získať 125 MCADE za 1 dolár. Vo fáze 8 získate len 50 MCADE za 1 dolár.

To znamená, že by ste mohli potenciálne viac ako zdvojnásobiť svoje výnosy z MCADE len tým, že budete jedným z prvých investorov v tomto vzrušujúcom novom projekte! Ak ste zvažovali, že si vyberiete nejaký TRON, zamyslite sa znova; Metacade by mohla byť oveľa lepšia investícia.