Aký potenciál má Metacade (MCADE)? Mohol by zdvojnásobiť svoju cenu v presale?

Zdá sa, že Metacade sa stane veľkým menom vo svete kryptomien. Ak ste o projekte ešte nepočuli, potom je tento článok ideálnou príležitosťou, aby ste sa o Metacade dozvedeli všetko.

Prostredníctvom poskytovania rozsiahlych možností Play-to-Earn a širokej škály úžasných funkcií, ktoré si môže komunita užiť. Zatiaľ je stále úplne nový, pretože token MCADE práve spustil presale. Zdá sa však, že sa rýchlo stane mimoriadne populárnym. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Čo je Metacade?

Najväčšia on-chain arkáda

Metacade je najväčšia arkáda, ktorá je postavená na blockchain. Hráčom GameFi poskytne potenciálne nekonečnú hrateľnosť v rámci rozširujúceho sa radu hier typu Play-to-Earn, kde môžu súťažiť s ostatnými online hráčmi a pokúsiť sa prekonať svoje vlastné najvyššie skóre. Keďže platforma bola integrovaná s blockchain na základnej úrovni, Metacade tiež umožňuje hráčom získať odmeny za tokeny MCADE za ich výkon.

V Metacade , vaše schopnosti vám zaplatia účty, a každý, kto rád zarába kryptomeny hraním hier online, dostane obrovské príležitosti na zlepšenie svojho príjmu. Keďže je projekt stále v počiatočných fázach, táto arkáda metaverse sa stále buduje, ale prvé náznaky naznačujú, že by sa v budúcnosti mohla stať hlavným hráčom vo svete hrania hier.

Turnaje typu play-to-earn

Platforma Metacade bude domovom pravidelných turnajov pre hráčov GameFi. Môžu proti sebe súťažiť v množstve rôznych arkádových hier a platforma bude hostiť aj súťaže o ďalšie tituly v rámci ekosystému GameFi. Hráči majú prístup k týmto turnajom a získajú množstvo príležitostí otestovať svoje schopnosti proti ostatným hráčom, aby získali lukratívne ceny MCADE.

Tieto druhy udalostí sa medzi komunitou GameFi tešia mimoriadnej obľube. Hráči často vyhľadávajú iných hráčov s rovnakou úrovňou záujmu o súťažné hranie, aby získali pútavejší herný zážitok, a Metacade sa pre nich stane ústredným miestom, kde sa môžu stretávať a súťažiť proti sebe o ceny.

Decentralizovaná platforma s prístupom bez povolenia

Platforma Metacade je postavená na blockchain Ethereum. To prináša množstvo rôznych výhod, vrátane integrovaného odmeňovacieho potenciálu pre všetkých hráčov. Ethereum je tiež najväčší Web3 ekosystém v kryptosfére, čo znamená, že existuje väčšia úroveň používateľov ako v akejkoľvek inej sieti. Hráči, ktorí chcú zo svojho zážitku Play-to-Earn vyťažiť maximum, môžu nájsť viac podobne zmýšľajúcich hráčov, s ktorými si budú môcť tento zážitok užiť, pretože sa snažia maximalizovať svoje držby tokenov MCADE.

Cieľom platformy je stať sa postupom času decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO), ktorá odovzdá plnú kontrolu hráčom. Komunita Metacade bude môcť použiť svoje tokeny MCADE na hlasovanie v návrhoch správy a bude mať priamy vplyv na budúcnosť samotnej platformy.

Metagrants

Program Metagrants prepojí niektorých z najinovatívnejších vývojárov vo svete Web3 priamo s komunitou Metacade. Každý kandidát predloží svoj návrh projektu Play-to-Earn, ktorý by chcel vybudovať, a komunita Metacade bude mať možnosť hlasovať o tom, ktorý projekt by najradšej hral v budúcnosti.

Komunita dostane príležitosť poskytnúť financie na najvyhľadávanejšie projekty vo vesmíre a priamo ovplyvniť budúcnosť samotného GameFi. Keďže financovanie v počiatočnej fáze je pre vývojárov rozhodujúce, pretože sa snažia vybudovať niektoré z najsenzačnejších hier na blockchain, úloha, ktorú zohráva komunita Metacade, bude mimoriadne dôležitá pre širší kryptopriemysel. Výsledkom je, že projekt priťahuje pozornosť ľudí.

Prispejte k zárobkom

Komunita je jadrom každej funkcie, ktorá bola integrovaná do platformy Metacade. Jeden úžasný nový spôsob, ktorým sa Metacade snaží zvýšiť zapojenie komunity a povzbudiť ľudí, aby sa stretli s podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami vo svete Web3, je poskytovanie tokenových odmien MCADE pre najaktívnejších členov komunity. Môžete zarobiť kryptomeny za zdieľanie všetkého, čo viete o blockchain hrách, a vďaka tomu môžete odhaliť cennú alfu o tom, ako vyťažiť z hrania maximum.

Metacade tiež zobrazí najpopulárnejšie hry Play-to-Earn a bude obsahovať obrovské množstvo informácií pre nových hráčov, aby sa dozvedeli o všetkom, čo sa týka GameFi. Technológia blockchain ponúka funkcie, ktorým sa staršie tituly nemôžu rovnať, a cieľom Metacade je pomôcť sektoru naďalej expandovať v rámci samotného herného priemyslu poskytovaním užitočných informácií novým a aj skúseným hráčom.

Web3 inzercia pracovných príležitostí

Postupom času platforma Metacade začlení do stránky inzerciu práce na Web3. Tým sa spoja nové projekty GameFi s komunitou, ktorá je pripravená využiť všetky ich úžasné funkcie. Na oplátku môže komunita otestovať tieto nové tituly a zarobiť si v tomto procese.

Získaním prístupu k niektorým z najhorúcejších nových titulov pred ich oficiálnym vydaním bude mať komunita Metacade možnosť poskytnúť vstup do procesu vývoja. Hráči môžu poskytnúť svoju spätnú väzbu vývojárom, ktorí potom implementujú všetky nové návrhy komunity, ako aj opravia všetky chyby, ktoré môžu nájsť.

Čo robí MCADE tak cenným?

Rastúci dopyt po službách blockchain

Medzi rokmi 2016 a 2021 počet používateľov kryptomien exponenciálne rástol. V roku 2016 bolo na svete menej ako 5 miliónov ľudí, ktorí vlastnili aktíva v kryptomenách. Do roku 2021 toto číslo vzrástlo na takmer 300 miliónov a len ťažko by ste našli jedinú osobu, ktorá nepozná Bitcoin a kryptomeny.

Toto rýchle tempo prijatia bolo spojené s explozívnou cenovou akciou. Okrem toho, vo vesmíre narastá úroveň inovácií. V rovnakom časovom období, medzi rokmi 2016 a 2021, boli vytvorené úplne nové aplikácie technológie blockchain. Nezastupiteľné tokeny ( NFT ) a hry založené na blockchain sú len dva z týchto nových prípadov použitia, ale blockchain tiež pomáha riadiť expanziu virtuálnej reality a robiť veci, ako je automatické zaznamenávanie zmien prostredia.

Keďže rozsah a rozsah toho, čo je možné vďaka technológii blockchain neustále narastá, bude sa zvyšovať aj počet ľudí využívajúcich decentralizované služby a kryptomenu. Popularita technológie blockchain každým rokom stúpa a používatelia kryptomien sú často hlboko zakorenení v kultúre, pričom využívajú bezpečný a efektívny spôsob transakcií bez sprostredkovateľov a nízkych prekážok vstupu.

Budúcnosť GameFi

Blockchain berie herný priemysel útokom. Niektorí z najkvalifikovanejších inovátorov vo vesmíre presunuli svoje operácie do blockchain, pretože sa snažia vyťažiť maximum z toho, čo technológia ponúka. Hry ako Axie Infinity a Splinterlands pravidelne priťahujú viac ako milión aktívnych používateľov a zdá sa, že Metacade je ďalšou v poradí, ktorá priláka túto úroveň používateľov.

Blockchain hry zvyčajne fungujú tak, že majú virtuálnu ekonomiku, ktorá umožňuje hráčom nakupovať a predávať digitálne aktíva priamo na platforme. Tieto prostriedky sú neoddeliteľnou súčasťou hry. Prostredníctvom pokročilých inteligentných zmlúv a nezastupiteľných tokenov môžu hráči nakupovať a predávať jedinečné predmety, ktoré priamo ovplyvňujú ich hru.

Počas tohto procesu nákupu, predaja a zbierania predmetov v hre sa generuje zameniteľná likvidita tokenov, ktoré potom možno použiť na vyplatenie odmien hráčom v kryptomenách za postup v hre. Play-to-Earn tituly sú často aj free-to-play, čo znamená, že používatelia majú jednoduchý prístup k online zábave, ktorá priamo poskytuje finančné odmeny za čas strávený v hre.

Metacade – strategicky pripravený na budúcnosť

Metacade leží na priereze medzi množstvom rýchlo rastúcich globálnych odvetví. Tým, že používateľom blockchain poskytne nové spôsoby, ako získať odmeny za kryptomeny, a pomôže posunúť vpred expanziu sektora GameFi, môže mať pred sebou veľmi veľkú budúcnosť.

Projekt priamo slúži komunite Play-to-Earn mnohými kľúčovými spôsobmi. Vďaka poskytovaniu tokenových odmien MCADE hráčom za prispievanie užitočnými informáciami, ako aj plánom stať sa časom DAO, existuje zdanlivo nekonečné množstvo funkcií, z ktorých majú úžitok hráči, okrem toho, že platforma je najväčšou arkádou Play-to-Earn na blockchain.

Kryptoví investori veria, že projekt by mohol byť ďalšou veľkou vecou v GameFi. Ak môže MCADE konkurovať iným veľkým hrám vo vesmíre, ako je Axie Infinity, potom sa môže tešiť na obrovskú úroveň rastu. Token MCADE bol pôvodne uvoľnený len za 0,008 USD, čo dáva investorom šancu získať 125 MCADE za 1 investovaný USD. Presale je aktívny len na obmedzenú dobu a táto cena sa má zvýšiť skôr, ako bude MCADE nakoniec uvoľnený pre verejnosť.

Hráči GameFi, ako aj investori, ktorí hľadajú ďalší kryptoklenot, ktorý by mohol v nadchádzajúcich rokoch vybuchnúť, by sa chceli do tohto procesu zapojiť. Zdá sa, že MCADE bude počas presale raketovo stúpať a môže vzrásť až o 200 %. Toto je určite projekt, ktorý stojí za to sledovať.