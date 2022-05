Trh s kryptomenami si za posledných 24 hodín počínal dobre, keďže sa pomaly zotavuje z nedávneho prepadu.

Širší kryptotrh pridal za posledných 24 hodín k svojej hodnote viac ako 2,5%. Deje sa tak aj napriek zlému začiatku týždňa.

Vďaka pozitívnemu výkonu zaznamenanému za posledných 24 hodín je celková trhová hodnota kryptomien teraz vyššia ako 1,3 bilióna dolárov.

Bitcoin zostáva dominantnou kryptomenou a mohol by prekročiť hranicu 31 000 dolárov, ak bude trh pokračovať. Ether tiež sleduje úroveň odporu 2 100 USD po tom, čo k svojej hodnote pridal takmer 3% za posledných 24 hodín.

MATIC, pôvodný token ekosystému Polygon, je dnes jedným z najlepších kryptomien spomedzi 20 najlepších kryptomien. MATIC spolu s Avalanche, Cronos a Litecoin pridali za posledných 24 hodín k svojim hodnotám viac ako 6%.

Pre spoločnosť MATIC je hlavným katalyzátorom jej pretrvávajúcej pozitívnej výkonnosti partnerstvo medzi Polygonom a Ernst & Young (EY), jednou z veľkej štvorky audítorských firiem.

Tím Polygon uviedol, že vďaka partnerstvu subjekty spustia vôbec prvú vrstvu 2 Zero-Knowledge (ZK) na hlavnej sieti Polygon.

#Polygon, in partnership with @EYnews, is launching the first-ever L2 zk live on Mainnet.

Polygon Nightfall.

Streaming live on @Twitter, @YouTube, and @LinkedIn.

Tomorrow at 12:30 PM ET. pic.twitter.com/IQj3qacMmc

— Polygon – MATIC 💚 (@0xPolygon) May 16, 2022