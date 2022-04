Napriek tomu, že v posledných týždňoch vykazuje silné býčie tempo, zdá sa, že veľké peňaženky nekupujú Cardano (ADA) ako kedysi. V skutočnosti sme videli presný opak. Ale čo to znamená? Riskuje ADA výpredaj? Nie práve. Napriek tomu je tu niekoľko dôležitých faktov:

Počet veľrýb pre ADA je teraz na historickom minime

Ale prílev inštitucionálnych peňazí v roku 2022 by mohol pomôcť vyrovnať misky

ADA zostáva na vzostupe a v porovnaní s najnižšou cenou v roku 2022 vzrástla takmer o 35 %.

Zdroj údajov: Tradingview

Cardano (ADA) – Záleží na strate akumulácie veľrýb?

No, na konci dňa budú mať veľké peňaženky masívny vplyv na cenovú akciu akejkoľvek mince. V ideálnej situácii by ste chceli, aby veľryby držali aktívum dlhšie. To je vždy dobré znamenie.

Ale napriek tomu sa nezdá, že by ADA bola do značnej miery ovplyvnená poklesom držby veľrýb, v skutočnosti sa medzi tým všetkým minca vyšplhala na najlepšiu možnú cenu v roku 2022 a zostáva výrazne nad svojimi ročnými minimami. dobre.

Okrem toho, hoci držby veľrýb pre ADA sú na historickom minime, veľké peňaženky stále obsahujú veľa Cardana. Najmenej 83% všetkých mincí ADA v obehu je držaných veľkými peňaženkami. Je teda potrebné prejsť ešte dlhú cestu, kým pokles akumulácie veľrýb začne mať skutočný vplyv.

Aký je dlhodobý výhľad spoločnosti Cardano?

Cardano si stále udržiava veľmi pozitívny dlhodobý výhľad. Konzervatívne odhady očakávajú, že ADA uzavrie rok 2022 na 4 dolároch, čo bude asi 4-násobok súčasnej ceny.

V takom prípade, aj keď veľryby vyhadzujú niektoré zo svojich držieb ADA, nič to nemení na skutočnosti, že minca by v roku 2022 mohla investorom priniesť obrovskú hodnotu.