Vietnam pripravuje právny rámec na vytvorenie politiky priateľskej voči kryptomenám

Vietnam je údajne zaneprázdnený vykonávaním predbežného výskumu s cieľom vytvoriť priateľskú politiku voči kryptomenám. Podľa Vietnamnetu, miestneho spravodajstva, podpredseda vlády krajiny poradil trom ministerstvám, aby urýchlili výskum kryptomien a pripravili právny rámec pre správu virtuálnych aktív a mien.

Týkalo by sa to ministerstva financií, spravodlivosti, informácií a komunikácie spolu so Štátnou bankou.

Vytvorenie právneho rámca vo Vietname

Li Minh Khai, podpredseda vlády Vietnamu, poveril tri ministerstvá, aby vykonali výskumné práce súvisiace s reguláciou a riadením kryptomien.

Okrem toho podpredseda vlády tiež poveril ministerstvo financií, aby preskúmalo rôzne právne dokumenty, ktoré si vyžadujú predchádzajúce zmeny, doplnenia alebo revízie na dotvorenie právneho rámca pre správu virtuálneho majetku.

Rámec bude navrhnutý podľa podrobností uvedených v rozhodnutí oznámenom v auguste 2017. Toto rozhodnutie vo všeobecnosti načrtáva vytvorenie právneho rámca pre správu virtuálnych aktív a mien.

Cieľom výskumného projektu je lepšie pochopiť podstatu virtuálnych aktív, elektronických a virtuálnych peňazí a vedieť ich presne aplikovať podľa vietnamskej praxe a zahraničných skúseností.

Okrem toho projekt navrhne konkrétne úlohy, pracovné miesta a zamerania na vypracovanie a zdokonalenie zákona o virtuálnom majetku, elektronických a virtuálnych peniazoch na riadenie súvisiacich rizík.

Vietnamská vláda už predtým predložila niekoľko návrhov na podporu obchodovania s kryptomenami v regióne. Zatiaľ však neboli podniknuté žiadne konkrétne kroky na zlepšenie postavenia krajiny.

Najmä obchodovanie s kryptomenami vo Vietname sa v poslednom čase výrazne rozmohlo, pričom výskum ukázal, že takmer 5,9 milióna vietnamských občanov v súčasnosti vlastní kryptomenu a má záujem preskúmať rôzne možnosti kryptomien.