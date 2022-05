Yuga Labs prepláca transakčné náklady za neúspešný predaj pozemku BAYC

Yuga Labs, tvorca zbierky NFT z Bored Ape Yacht Club (BAYC), na Twitteri oznámil, že preplatil poplatky za plyn alebo transakčné náklady každej osobe, ktorá si nemohla kúpiť digitálnu pôdu pripravovaného metaverzu Yuga Labs (Otherside) kvôli technickým problémom. .

Yuga Labs to potvrdilo vo vlákne tweetera:

„Poplatky za plyn sme vrátili každému, kto uskutočnil transakciu, ktorá zlyhala v dôsledku podmienok siete spôsobených mincovňou. Poplatky boli zaslané späť do peňaženiek použitých pri počiatočnej transakcii.“

Mincovňa nezastupiteľného tokenu Otherdeed (NFT) zarobila spoločnosti Yuga Labs za predaj cez víkend 320 miliónov dolárov.

Údaje z Etherscan ukázali, že spoločnosť vynaložila celkovo 90,57 ETH (265 000 USD) na vrátenie takmer 650 jednotlivcom, pričom najväčšia refundácia 2,6 ETH (7 500 USD) pripadla jedinému jednotlivcovi.

Aby sa spoločnosť uistila, že proces bol efektívny, klepli na MultiSender, dApp, ktorý nepotrebuje peňaženku na interakciu s alebo dokonca potvrdenie zmluvy pred prijatím platby, aby distribuovali prostriedky ich príslušným vlastníkom.

V prípade viacerých neúspešných transakcií to aplikácia MultiSender spojila s jedným vrátením peňazí.

Your refund for gas fees will show there, issued from https://t.co/ZnYDm173iI . If you had multiple failed transactions, they were combined into one refund.

Veľmi očakávaný predaj pozemku Yuga Labs NFT „Otherdeeds metaverse“ otriasol blockchainom Ethereum a stal sa jednou z najväčších mincovní NFT v histórii sveta NFT. Okrem toho stanovila poplatok za plyn na Mesiac tak, že ich nastavila na rekordné výšky, pričom niektorí kupujúci platia tisíce dolárov za jeden NFT, ktorý nedostali.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction.

— Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022