Z väčšej časti v apríli Polygon (MATIC) naďalej čelil veľkému predaju. Hoci sa minca niekoľkokrát mierne zdvihla, zvyčajne sa jej nepodarilo nájsť žiadnu vážnu vzostupnú trajektóriu. Napriek tomu MATIC dokázal spomaliť svoj klesajúci trend. Tu sú niektoré z faktov:

Zdá sa, že MATIC prechádza obdobím konsolidácie

V nasledujúcich dňoch by sa minca mohla vychýliť smerom k 1,63 dolára

Uzavretie pod 1,15 USD spôsobí neplatnosť tejto práce

Zdroj údajov: Tradingview

MATIC stúpa na 1,63 USD

Spomalený klesajúci trend, ktorý sme videli v posledných dňoch, by mohol naznačovať, že MATIC čoskoro zažije zvrátenie trendu. V súčasnosti altcoin prechádza fázou konsolidácie a je pravdepodobné, že cena zostane výrazne nad 1,2 dolára.

Potom, čo sa to stane, očakávame, že MATIC sa zotaví a vzrastie smerom k 1,63 USD. To bude predstavovať nárast o približne 35 %. Na základe aprílového výkonu mince však vzostupná trajektória nebude trvať dlho. V skutočnosti, keď je minca výrazne nad hranicou 1,63 USD, investori začnú profitovať. To povedie k malému výpredaju, ktorý stlačí MATIC nadol smerom k súčasnej cene 1,2 USD.

Pokiaľ nedôjde k výraznému zlepšeniu celkového sentimentu na trhu, MATIC pravdepodobne zostane stagnovať v dlhodobom trende napriek zvýšenej krátkodobej volatilite. Okrem toho, denná uzávierka pod 1,15 USD zruší vyššie uvedenú krátkodobú býčiu tézu.

Kam pôjde MATIC ďalej?

MATIC bol jedným z najvýkonnejších coinov v roku 2021. Tento rok však altcoin nenapĺňa očakávania. Zatiaľ čo celkový výhľad pre altcoin je stále pozitívny, MATIC neponúkne také výnosy, aké sme videli v roku 2021.

Stále však existuje dostatok pozitívneho rastu na minimálne 3-násobný rast do konca roka 2022. Ale sentiment na širšom krypto trhu sa bude musieť drasticky zlepšiť, aby sa tak stalo.