Zoznam najlepších altcoinov pre rok 2023, ktoré vám môžu priniesť bohatstvo

Najlepšie altcoiny často prinášajú investorom šialené zisky. Aby ste čo najlepšie využili potenciál návratnosti, je vždy najlepšie nakupovať altcoiny v ich najskoršom štádiu. Existujú však aj niektoré zavedené altcoiny, ktoré vyzerajú ako skvelé investície v najbližších rokoch.

Tu je päť najlepších altcoinov pre rok 2023:

Metacade (MCADE), Litecoin (LTC), The Sandbox (SAND), XRP (XRP), ChainLink (LINK).

1. Metacade (MCADE)

Metacade je prvou komunitou riadenou arkádou a najväčšou decentralizovanou arkádou na svete, čo z nej robí najlepší altcoin pre rok 2023. Platforma ponúka príležitostnú, aj súťažnú hrateľnosť, ktorá umožňuje hráčom zarábať odmeny za kryptomeny hraním rôznych titulov v arkádovom štýle.

Metacade , postavený na blockchain Ethereum, poskytuje pokročilú mechaniku zarábanie hraním (P2E). Hráči majú väčšiu kontrolu nad ich herným zážitkom a môžu hlasovať o nových hrách navrhnutých pre Metacade prostredníctvom programu Metagrants. Schéma Metagrants odmeňuje vývojárov hier, ktorí komunite Metacade predložia najobľúbenejšie nápady na hry, by mala udeliť svoju prvý grant v druhej polovici roku 2023.

Metacade ponúka niektoré ďalšie užívateľské výhody a rôzne spôsoby ako zarobiť kryptopríjmy na platforme. Funkcia zarábanie prácou (Work2Earn) pomôže komunite Metacade rozbehnúť kariéru vo Web3, pretože hráči majú prístup k pracovným príležitostiam s partnermi Metacade na krátkodobú prácu a pozície na voľnej nohe.

Hráči môžu tiež pristupovať k novým titulom pred ich oficiálnym spustením prostredníctvom beta testovacích úloh platformy. Komunita môže poskytnúť spätnú väzbu vývojárom hier počas hrania nových titulov, odhaľovať a hlásiť všetky chyby, ktoré je potrebné pred spustením opraviť.

Funkcia zarábanie vytváraním (Create2Earn) od Metacade odmení členov komunity za poskytovanie užitočných príspevkov ostatným členom. Odmeny sa získavajú za uverejňovanie recenzií hier, zdieľanie verzie GameFi alpha a interakciu s ostatnými používateľmi, keďže cieľom Metacade je stať sa časom centrálnym centrom pre hráčov blockchain.

Prečo kúpiť MCADE?

Token MCADE nedávno spustil svoju presale akciu, ktorá zožala veľký úspech. Na začiatku beta fázy 140 miliónov Metacade boli predané tokeny, ktoré vyzbierali 1.12 miliónov dolárov na vybudovanie platformy Metacade.

Metacade by sa mohla stať jednou z najpoužívanejších platforiem GameFi s dlhodobou predikciou ceny nad 1 dolár – 50-násobný nárast od konca presale. Skorí investori by mohli dosiahnuť vážne zisky, a preto je to najlepší altcoin číslo jedna pre rok 2023 a neskôr.

>>> Do presale Metacade sa môžete zapojiť tu <<<

2. Litecoin (LTC)

Druhým najlepším altcoinom pre rok 2023 je Litecoin – kryptomena vytvorená ako Bitcoin fork. Často sa označuje ako striebro k bitcoinovému zlatu, pričom poskytuje veľa rovnakých funkcií, ale so zlepšenou škálovateľnosťou.

Litecoin môže dosiahnuť konečnosť bloku za 3,5 minúty – výrazne rýchlejšie ako desať minút bitcoinu. Projekt sa označuje ako druhá najpopulárnejšia čistá kryptomena, keďže jeho hlavnou funkciou je posielanie peňazí cez internet pomocou bezpečného, transparentného a dôveryhodného blockchain.

Na rozdiel od iných blockchain Litecoin nepodporuje vývoj decentralizovaných aplikácií (dApps). Namiesto toho sa token LTC zameriava výlučne na to, aby bol prostriedkom výmeny pre jednotlivcov a obchodníkov na celom svete.

Viac ako 2000 obchodov a iných maloobchodníkov akceptuje LTC na platby, pretože ide o spoľahlivý spôsob spracovania peer-to-peer transakcií od svojho vzniku v roku 2011. Litecoin je jednou z pôvodných kryptomien, ktorá vznikla len 2 roky po tom, čo bol blok vzniku bitcoinu vyťažený.

Prečo kúpiť LTC?

Hlavným tímom projektu Litecoin sú skúsení vývojári s vynikajúcimi kariérami, pričom zakladateľom je Charlie Lee. Tím pokračuje v budovaní ekosystému Litecoin s cieľom urobiť z LTC alternatívnu platobnú metódu k BTC, ktorá je vhodnejšia na každodenné používanie.

Mimblewimble Extension Block (MWEB) bol uvedený do prevádzky v sieti Litecoin začiatkom roku 2022, čo bolo propagované ako najväčší upgrade blockchain od jeho prvého spustenia. Aktualizácia zlepšuje škálovateľnosť Litecoinu a môže pomôcť LTC stať sa kryptomenou podobnou hotovosti.

Cena LTC je momentálne 62,59 USD. Má historické maximum nad 400 USD a má potenciál časom prekonať hodnotu 1 000 USD. Na súčasnej cenovej úrovni je LTC jedným z najlepších altcoinov pre rok 2023, pretože ukazuje veľký prísľub pre budúcnosť decentralizovaných financií (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

Sandbox je tretí z najlepších altcoinov pre rok 2023. Projekt je metaverse hra s otvoreným svetom, ktorá používateľom umožňuje vytvárať si vlastné herné zážitky. Hráči môžu nakupovať, predávať a vytvárať digitálne aktíva, ktoré potom možno speňažiť v hernom svete The Sandbox.

Projekt uprednostňuje obsah generovaný používateľmi ( UGC ) v základoch hry. Tým, že používatelia môžu vytvárať svoje vlastné hry v The Sandbox, rozsah a rozsah virtuálnej krajiny sa neustále vyvíja. Používatelia môžu preskúmať túto krajinu a zúčastniť sa rôznych zábav, ako aj zarábať kryptotokeny v hrách P2E, ktoré vytvorili iní používatelia.

Sandbox poskytuje súpravu nástrojov, ktorá používateľom umožňuje vytvárať hry s prispôsobiteľnými sadami pravidiel. To umožňuje komukoľvek stať sa vývojárom hier s malými alebo žiadnymi skúsenosťami s programovaním, čo môže časom pomôcť zvýšiť celkovú úroveň inovácií v GameFi.

Všetky hry možno raziť ako NFT a predávať na trhu platformy pomocou tokenov SAND. SAND možno použiť aj na nákup iných herných aktív, ako sú vylepšenia postavy a iné jedinečné predmety. Úroveň prispôsobiteľnosti, ktorú môžu hráči získať pri hraní The Sandbox, je hlavným dôvodom jeho popularity.

Prečo kúpiť SAND?

Sandbox je jednou z najpoužívanejších blockchain hier, pričom token SAND je pravidelne top metaverse projektom podľa trhovej kapitalizácie. Hrateľnosť bola prirovnávaná k Minecraftu, najkupovanejšej PC hre všetkých čias.

Popularita UGC ako hernej funkcie sa odráža v prvých úspechoch hry The Sandbox. Očakáva sa, že projekt časom porastie, pretože širší sektor GameFi sa stáva medzi bežnými používateľmi populárnejší.

SAND má v súčasnosti hodnotu 0,403797 USD, čo je pokles z jeho historického maxima 7,50 USD. Token má potenciál v priebehu času výrazne rásť, čo z neho robí jeden z najlepších altcoinov pre rok 2023.

4. XRP (XRP)

Štvrtý z najlepších altcoinov pre rok 2023 je XRP – decentralizovaná kryptomena, ktorá môže poskytnúť okamžitú likviditu pre medzinárodné zúčtovanie. Ripple, materská spoločnosť kryptomeny XRP, vytvorila veľké partnerstvá s finančnými inštitúciami s cieľom vyvinúť riešenia pre globálne transakcie využívajúce digitálne aktíva rôznymi spôsobmi.

Token XRP môže uľahčiť takmer okamžité globálne transakcie s takmer nulovými nákladmi pre odosielateľa. Predstavuje to veľké zlepšenie v porovnaní s tradičným financovaním, ktoré zvyčajne trvá niekoľko dní, kým potvrdí cezhraničné platby, a za spracovanie veľkých transakcií sa účtuje príplatok.

Z tohto dôvodu môžu XRP a ďalšie digitálne aktíva primerane zlepšiť úroveň efektívnosti tradičných finančných operácií. Toto je užitočnosť, ktorú sľubuje spoločnosť Ripple, ktorá je základom jej partnerstiev s významnými inštitúciami, ako sú JP Morgan, Santander a Bank of England .

Prečo kúpiť XRP?

XRP je predmetom dlhodobého súdneho sporu s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC). Prípad proti XRP má dokázať, že token je cenný papier namiesto kryptomeny; všeobecne sa však očakáva, že XRP vyhrá prípad a získa regulačné schválenie ako kryptomena.

Cena XRP bola pravdepodobne zadržaná počas býčieho trhu v roku 2021 z dôvodu prebiehajúceho prípadu so SEC. XRP dodnes zostáva v top 10 kryptomenách a počas medvedieho trhu má trhovú kapitalizáciu takmer 20 miliárd dolárov.

Očakáva sa, že prípad SEC sa skončí v roku 2023, pričom XRP sa v očiach amerických prokurátorov ukáže ako legitímna kryptomena. Hodnota XRP by po tomto bode mohla raketovo vzrásť, čo z neho robí jeden z najlepších altcoinov pre rok 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink je piatym z najlepších altcoinov pre rok 2023. Ide o multichain oracle, ktorý zaznamenáva dáta z viacerých blockchain, čo umožňuje bezpečnú interoperabilitu medzi rôznymi sieťami a pomáha dApps zdieľať a používať dáta z rôznych zdrojov mimo reťazca.

Protokol umožňuje čítanie a nasadzovanie inteligentných zmlúv naprieč rôznymi blockchain ekosystémami a ukladá údaje z off-chain v transparentnom, automaticky sa aktualizovanom orakuli postavenom na reťazci. Oracle možno použiť na okamžité zdieľanie údajov, ktoré možno použiť s rôznymi aplikáciami, ako sú decentralizované burzy (DEX) a ďalšie.

Údaje mimo reťazca zaznamenané na ChainLink umožňujú vývojárom využiť viac informácií v inteligentných zmluvách a zvýšiť zložitosť dApps. ChainLink je jedným z najpoužívanejších riešení oracle, ktoré poskytuje služby pre hlavné kryptoplatformy, vrátane Aave a Huobi.

Prečo kúpiť LINK?

LINK je natívny token pre ekosystém ChainLink. Token predstavuje podiel v protokole, pretože investori si ho môžu kúpiť ako investíciu, uchovávať hodnotu alebo posielať peniaze do celého sveta prostredníctvom množstva rôznych blockchain.

ChainLink tiež plánuje zaviesť staking pre token LINK, čo v budúcnosti zvýši užitočnosť. Stakingová služba bude poskytovať pasívne odmeny validátorom za zabezpečenie sieťovej infraštruktúry.

LINK má v súčasnosti cenu 5,71 USD, pričom historické maximum je viac ako 50 USD. Očakáva sa, že token získa späť svoje predchádzajúce maximá a v nasledujúcich rokoch prinesie veľké zisky. Z tohto dôvodu ide o jeden z najlepších altcoinov pre rok 2023 pri súčasnej cenovej hladine.

Metacade: najlepší altcoin pre rok 2023

Metacade je bezpochyby najlepší altcoin pre rok 2023. Po rýchlom predaji 140 miliónov tokenov MCADE počas beta kola sa očakáva, že sa token MCADE vypredá v každej ďalšej fáze presale. V rámci udalosti sa cena MCADE zvýši z 0,008 dolára na 0,02 dolára za token, čo dáva investorom obmedzený čas na to, aby sa zapojili pri súčasnej cene $0,01.

Projekt ponúka používateľom Web3 unikátne funkcie a množstvo rôznych metód na získanie príjmu vyplácaného v kryptomenách. Metacade má potenciál stať sa jednou z najväčších platforiem GameFi v okolí, takže investori musia rýchlo získať najlepšie altcoiny na rok 2023 pred vypredaním presale.

