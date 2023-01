Výhľad kryptomien na rok 2030: prečo by ste mali investovať do Cardano (ADA), Solana (SOL) a Metacade (MCADE)

Trh s kryptomenami sa neustále vyvíja, a preto je zložité vedieť, do ktorých mincí sa oplatí dlhodobo investovať. V tomto článku objavíte tri kryptotokeny s množstvom prísľubov a silným potenciálom pre budúci rast. Sú to Cardano (ADA), Solana (SOL) a moderná spoločnosť známa ako Metacade (MCADE).

Prečo investovať do Cardano (ADA)?

Cardano je jedným z popredných riešení na vrstve 1, momentálne je na deviatom mieste v zozname najlepších kryptomien podľa trhovej kapitalizácie. Aj keď plní veľkú časť rovnakej funkcie ako Ethereum, Cardano sa odlišuje niekoľkými spôsobmi, ktoré z neho robia atraktívnu investíciu.

Prvým je jeho akademický prístup. Každá inovácia prejde pred zavedením prísnym akademickým testovaním. Napríklad, jeho konsenzuálny protokol Ouroboros je matematicky bezpečný a v dôsledku toho dobre odolný proti útoku.

Po druhé, Cardano robí niekoľko významných zmien vo svojej sieti v roku 2023. Uvádza na trh stablecoin Djed, ktorý pravdepodobne urýchli rastúcu pozíciu Cardano v priestore DeFi. Očakáva sa, že vývojári Cardano čoskoro implementujú aj Hydra a Midnight.

Hydra je škálovacie riešenie, ktoré by jedného dňa mohlo sieti umožniť dosiahnuť 1 milión transakcií za sekundu (TPS). Midnight je protokol navrhnutý na základe pravidiel ochrany osobných údajov.

Výhľad kryptomeny na rok 2030 — Cardano (ADA)

Tieto nadchádzajúce vylepšenia nepochybne posilnili výhľad kryptomeny ADA na rok 2030. Základné faktory, ako je jej prísny prístup k inováciám, vývojový tím Rockstar a strategické aliancie, len posilňujú dlhodobý potenciál Cardano. V roku 2030 bude ADA pravdepodobne stáť niekde medzi 6,50 a 11 dolármi, v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať budúcnosť. To je výrazne nad súčasnou cenou ADA 0,27 USD.

Prečo investovať do Solana (SOL)?

Solana , podobne ako Cardano, je riešenímvrstvy 1, ktorého cieľom je súperiť s dominanciou Ethereum. V súčasnosti je to 17. najhodnotnejšia kryptomena na svete, ktorá po páde FTX klesla z prvej desiatky.

Napriek tomu, že nedávno dostal výprask, základy Solana sa nezmenili. V skutočnosti by jeho kľúčové aspekty a budúci vývoj mohli byť katalyzátorom oveľa vyšších cien. Napríklad, Solana je jedným z najrýchlejších a najlacnejších blockchain na planéte, ktorý dokáže spracovať až 65 000 TPS za zanedbateľné náklady.

Firedancer, nový validačný klient vytvorený Jump Crypto na zlepšenie efektivity v sieti Solana, sa ukázal ako schopný zvládnuť 600 000 TPS v testovacom prostredí. To je oveľa viac ako očakávané TPS Ethereum vo výške 100 000 po implementácii shardingu koncom tohto roka.

Čoskoro očakávaný smartfón Solana Saga by navyše mohol vyvolať novú vlnu prijatia spoločnosti Solana. Saga „nastavuje nový štandard pre používanie Web3 na mobile“ a vývojári dostanú všetky nástroje, ktoré potrebujú na vývoj mobilných aplikácií pripravených pre Web3, podľa blogového príspevku od Solana Mobile.

Výhľad kryptomeny na rok 2030 — Solana (SOL)

Aj keď Solana nie je taká populárna ako Cardano, zdá sa, že sieť má svetlú budúcnosť. Do roku 2030 bude mať SOL pravdepodobne hodnotu najmenej 450 USD, pričom optimistické odhady uvádzajú token medzi 600 a 750 USD. Ak SOL dosiahne 450 USD, investori, ktorí nakúpili za dnešnú cenu 13 USD, by vzrástli o viac ako 3 300 %!

Prečo investovať do Metacade (MCADE)?

Metacade je komunitné centrum typu play-to-earn (P2E), ktorého cieľom je stať sa ústredným bodom revolúcie GameFi. Je to platforma, kde sa používatelia môžu spojiť s podobne zmýšľajúcimi hráčmi, zistiť, ako čo najlepšie využiť najnovšie hry P2E, a dokonca sa podieľať na tvorbe hier, ktoré budú hrať.

Funkcie založené na komunite, ako sú fóra, živé chaty, recenzie, súťaže a turnaje, majú potenciál prilákať tisíce hráčov, ktorí hľadajú miesto, kde by mohli byť domovom v rodiacom sa priestore GameFi. Existujú dokonca odmeny MCADE ponúkané hráčom, ktorí uverejňujú recenzie, tipy a ďalší obsah, z ktorého sa môže komunita učiť.

Koncom tohto roka spoločnosť Metacade očakáva, že rozdá svoj prvý Metagrant. Metagranty predstavujú spôsob, ako môže skupina Metacade nasmerovať finančné prostriedky smerom k vývojárom, ktorí budujú P2E hry, z ktorých sú najviac nadšení. Na ich získanie vývojári jednoducho zadajú svoje nápady do niektorej zo súťaží Metagrant a získajú za svoj projekt najviac hlasov. Dokončený titul je pridaný do virtuálnej arkády Metacade, ktorá obsahuje desiatky ďalších hier podporovaných komunitou a klasických hier.

S plánmi na decentralizovanú autonómnu organizáciu (DAO), pracovnou inzerciou a niekoľkými darčekmi za veľké vstupenky možno s istotou povedať, že Metacade dáva hráčov na prvé miesto. Vzhľadom na to, že sa očakáva, že GameFi bude do roku 2025 explodovať 10-násobne rýchlejšie ako tradičné hranie ( Crypto.com ), Metacade by mohol byť do roku 2030 najlepším hráčom z troch tu diskutovaných kryptomien.

Výhľad kryptomeny na rok 2030 — Metacade (MCADE)

S ohľadom na tieto aspekty by sa Metacade mohol rýchlo stať komunitným priestorom číslo jedna Web3 pre P2E hry. Jeho dlhodobý kryptografický výhľad vyzerá pozitívne, pričom sa očakáva, že MCADE dosiahne do roku 2030 minimálne 2 doláre – 9 900 % návratnosť z jeho konečnej presale ceny 0,02 dolára. Ak sa používatelia budú hrnúť na platformu podľa očakávania, potom by MCADE mohol mať do konca tohto desaťročia hodnotu až 25 dolárov, čo znamená, že investori, ktorí sa zapojili do presale, by mohli vzrásť o 24 900 %!

Do ktorého tokenu by ste mali investovať?

Je jasné, že tieto tri kryptomeny majú v nasledujúcich rokoch potenciál raketového rastu. Po preskúmaní každého z nich sa však Metacade ujme vedenia, pokiaľ ide o plánované dlhodobé výnosy.

S tokenom MCADE, ktorý je stále v presale a filozofiou na prvom mieste v komunite, bude Metacade pravdepodobne obrovským hitom u investorov. V skutočnosti sa MCADE doteraz predalo viac ako 2.695.000 a očakáva sa, že toto číslo bude naďalej rásť. Ak hľadáte token, ktorý má najsilnejší výhľad kryptomeny na rok 2030 na trhu, okamžite si pozrite presale MCADE!

