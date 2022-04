Kryptovalutor har inte haft en bra start på året. Data som sammanställts av CoinGecko visar att det totala marknadsvärdet för digitala mynt sjönk från 2,04 biljoner dollar i januari till cirka 1,9 biljoner dollar i april. Alla återställningsförsök har avstannat. I den här artikeln kommer vi att titta på de mest lovande kryptovalutorna att köpa och hålla 2022.

Ethereum

Ethereum, den näst största kryptovalutan , är en av de bästa att köpa och hålla 2022. Plattformen går igenom betydande förändringar som kommer att attrahera fler utvecklare och investerare. Utvecklarna genomför övergången från ett proof-of-work till ett proof-of-stake-nätverk.

De kommer också att introducera begreppet sharding som kommer att göra det betydligt snabbare. Som ett resultat finns det en sannolikhet att fler utvecklare kommer att välja det för att bygga sina applikationer. Dessutom använder de flesta av dem den redan trots dess brister. Därför finns det en sannolikhet att Ethereum-priset kommer att fortsätta växa under 2022.

Near Protocol

Near Protocol är en annan lovande kryptovaluta att investera i under 2022. Det är en proof-of-stake kryptovaluta som vinner betydande dragning bland utvecklare. Skaparna implementerar för närvarande Nightshade-sharding-uppgraderingen som är avsedd att göra den snabbare och mer skalbar.

För att bygga vidare på detta uppdrag samlade Near Protocol in nästan 350 miljoner dollar i april i år. Insamlingen kom några månader efter att utvecklarna samlade in över 100 miljoner dollar från investerare. Dessa medel kommer att gå till att bygga ekosystemet och stimulera dess utvecklare. Dessutom har dess totala värde låst i DeFi stigit till nästan 1 miljard dollar och det finns en sannolikhet att det kommer att fortsätta växa i år.

Mina Protocol

Mina Protocol är en föga känd kryptovaluta som kommer att ha ett bra år. Dess pris har redan hoppat med cirka 61% från dess lägsta hittills i år. Mina Protocol är ett blockkedje-projekt som använder Zero-knowledge-rollups (zk) för att hjälpa utvecklare att bygga snabba applikationer. Dess token har ett totalt marknadsvärde på över 1,1 miljarder dollar.

Mina Protocol-utvecklare samlade in över 92 miljoner dollar från riskkapitalföretag. Med dess SDK som ska lanseras 2022, finns det en sannolikhet att plattformen kommer att få dragkraft. Om detta händer kommer Mina-priset sannolikt att fortsätta stiga när fler människor interagerar med dess plattform.

Lido DAO

Lido DAO är ett ledande blockkedje-projekt inom den decentraliserade finansbranschen (DeFi). Plattformen är byggd i Terra, Ethereum, Solana, Kusama och Polygon. Dess Ethereum- och Terra-nätverk är de största. Lidos verksamhet är att tillhandahålla likviditet för insatta tillgångar.

Till exempel har Lido Staked Ether ett börsvärde på över 9 miljarder dollar. Lido har ett totalt värde låst på över 17 miljarder dollar. Lido DAO-token har ett börsvärde på mer än $878 miljoner. Det finns en sannolikhet att det kommer att studsa tillbaka 2022 när fler människor anammar nätverket.

Anchor Protocol

Anchor Protocol är en annan säker kryptovaluta att köpa och hålla 2022. Det är en av de ledande DeFi-plattformarna i världen med ett TVL på över 25 miljarder dollar. Det är det näst största DeFi-nätverket efter Curve och det största i Terras ekosystem.

Anchor Protocol låter människor sätta in pengar på dess plattform och sedan börja tjäna belöningar när andra lånar. I början av 2022 sjönk priset på Anchor Protocol efter att utvecklarna meddelade att de kommer att justera räntan per månad. Priserna kommer antingen att gå upp eller ner med 1,5% per månad. Ändå är Anchor en säker kryptovaluta eftersom dess ekosystem fortfarande växer.

Bitcoin

Bitcoin är en säker kryptovaluta att köpa och hålla på grund av dess viktiga roll i blockkedjeindustrin. Det är det största myntet i världen och det tenderar att sätta tonen för andra mynt. I de flesta fall tenderar andra kryptovalutor att stiga när Bitcoin stiger och vice versa. Det är också ett av de mest hållna digitala mynten i världen.

Därför, om priserna på kryptovaluta kommer att ha ett positivt år 2022, finns det en sannolikhet att Bitcoin också kommer att stiga. Bitcoin vinner också draghjälp bland institutionella investerare.

Avalanche

Avalanche är en ledande blockkedje-plattform som syftar till att hjälpa utvecklare att bygga decentraliserade applikationer som är snabba. Medan Ethereum hanterar mindre än 20 transaktioner per sekund, kan Avalanche hantera så många som 4 000 transaktioner. Det är också ett relativt billigt nätverk, med det genomsnittliga priset för en transaktion på några cent.

Medan Avalanche-nätverket ser stark tillväxt, har utvecklarna tillkännagivit investeringar värda över 400 miljoner dollar för att öka dess ekosystem. Den första var Avalanche Rush och den andra kostar 290 miljoner dollar för metaversen. Därför kommer Avalanche-priset sannolikt att fortsätta stiga under 2022.

Terra

Terra är ett av de snabbast växande blockkedje-projekten i branschen. Nätverket är välkänt för sina stablecoins som Terra USD, som har ett börsvärde på över 16 miljarder dollar. Den har också blivit en ledande aktör inom DeFi-branschen. Några av de bästa DeFi-applikationerna i ekosystemet är Anchor Protocol, Lido och Astroport. Som en av de snabbast växande kryptovalutorna i världen är LUNA en bra investering 2022.

Chainlink

Chainlink är den största smarta orakelplattformen i branschen. Dess arbete är mest att koppla off-chain till on-chain data. Dess användning är så viktig i olika branscher som DeFi och NFT som kräver användbar extern data. Chainlink har ett totalt värde säkrat (TVS) på över 55 miljarder dollar. Därför finns det en möjlighet att Chainlink-priset sannolikt kommer att fortsätta stiga.

Cronos