Cardanos pris har stigit med 5 % och kan hoppa 24 % för att nå en långsiktig horisontell motståndslinje vid 1,48 dollar

Liksom större delen av kryptomarknaden försöker Cardano (ADA) återhämta sig över kritiskt stöd efter veckans försäljning. Priset på ADA har stigit med 5 % i tidiga affärer idag, vilket adderar till de 10 % vinster som sågs i onsdags.

I skrivande stund handlas Cardano runt 1,19 dollar, medan tjurar siktar på ett uthålligt momentum mot 1,20 dollar.

En uppåtgående vändning över 1,30 dollar kommer att kasta bort den negativa synen, särskilt som Cardano närmar sig sin kommande Goguen-utrullning. Funktionalitet för smarta kontrakt, stark aktivitet på kedjan och stigande Network Value to Transaction (NVT)-förhållande kan avsevärt svänga momentum till förmån för tjurarna och se AD:s pris stiga kraftigt på kort sikt.

Känslan på den bredare marknaden kan dock också spela en roll för ADA:s resultat på kort sikt. Detta kommer sannolikt att vara fallet om Bitcoin misslyckas med att upprätthålla stödet över 32 000 dollar när talet om en björnmarknad intensifieras.

📈 With #Bitcoin back to $32.1k after falling to $29.4k, #buythedip has been the mantra in #crypto this week. Our data is also pointing to an uptick in #bearmarket discussions, as traders debate whether we've pivoted into one after these major declines. https://t.co/kHG2ewtRSG pic.twitter.com/LL8YU3x8Tm

— Santiment (@santimentfeed) July 22, 2021