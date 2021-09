Sammantaget är det viktigaste kortsiktiga målet för ALGO den rekordhöga nivån på 3,56 dollar som nåddes den 20 juni 2019

Algorand (ALGO) trotsade den Bitcoin (BTC)-ledda marknadsdippen när den bröt högre och nådde sin högsta prisnivå sedan juni 2019. De senaste 24 timmarna har kryptovalutan stigit med över 30 % mot den amerikanska dollarn, medan dess par mot BTC också har stigit med 32 %.

I skrivande stund byter ALGO ägare kring $2,01, efter att ha sjunkit från flerårshögsta $2,22 när tjurarna kämpar mot ett ökat säljtryck från handlare som vill låsa in vinster till nuvarande priser.

Trots den avmattning som orsakats av vinsthemtagningar är Algorandprisets uppåtgående momentum fortfarande intakt och en uppgång till nya nivåer är trolig inom de närmaste dagarna.

ALGO/USD dagskarta. Källa: TradingView

Algorands pris ser ut att fortsätta att öka, men det är svårt att fastställa en exakt prognos för en kryptovaluta. Anledningen är på grund av marknadens vilda natur som innebär att volatiliteten kan skifta momentum på en blixt.

Men en stark utveckling som förutspås av olika analytiker bör se ALGO vända den ökade ackumulationen runt 2 dollar till ett nytt tryck uppåt. Det dagliga RSI som ännu inte nått toppen från februari 2021 tyder på utrymme för ytterligare tillväxt. De stigande kurvorna för de glidande medelvärdena tyder också på en fortsatt uppåtgående utveckling.

På kort sikt ser kursen ut att vara förberedd för en uppgång till prisnivåerna 3 dollar och sedan 3,50 dollar. Vid en paus i uppåtgående trend är ett återtest av 1,73 dollar möjligt. I det fallet identifierar den tekniska analytikern Altcoin Sherpa stödnivån 1,50 dollar som en bra ingångspunkt.

$ALGO: I'm not saying that you should buy right here, it is resistance. But when a coin starts to do what #Algorand is doing in this current environment, it's a buy IMO. I'd probably try for 1.50 as an entry. pic.twitter.com/6H49Cq5jlq

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) September 8, 2021