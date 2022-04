ApeCoin trendar och är upp med över 32% idag: här är varför den rally?

Priset på ApeCoins (APE) mynt har stigit med 34,03% idag och det handlades för runt $16,50 i skrivande stund.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på vad som får ApeCoin-priset att skjuta i höjden.

Innan vi tittar på den nuvarande upptrenden, låt oss först förklara vad ApeCoin är.

ApeCoin är ett verktyg och en ERC-20-styrningstoken som används i APE-ekosystemet inspirerat av Yuga Labs Bored Ape Yacht Club-projekt (BAYC) för att stimulera och ge en decentraliserad gemenskap. APE är dess inhemska token.

Låt oss nu fördjupa oss i faktorerna som orsakar den hausseartade trenden.

En av huvudorsakerna som har fått myntet att skjuta i höjden är spekulationerna över dess grundare, Yuga Labs, tillkännagivande om den kommande metaversen.

Den 19 mars lanserade Yuga Labs en teaser-trailer som heter Otherside för sin kommande metaverse. Yuga avslöjade dock inte alla detaljer om projektet men det fanns en aning om att det kommer att vara ett metavers som kommer att integrera flera NFT:er och ApeCoin. Dessutom sa Yuga att fler detaljer kommer att avslöjas i april.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Dessutom kommer Bored Ape Yacht Club att fira ett års jubileum den 23 april sedan lanseringen.

En annan anledning till prishöjningen är efter att @renegademasterr, Bored Ape-ägare, sa att Yuga planerar att snart lansera markförsäljning för sitt projekt som kommer att prissättas i APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022