Bästa altcoins för 2023 som kan komma att tjäna dig en förmögenhet

Marknadens bästa altcoins har genom åren kunnat generera galen avkastning till investerare. För att få ut det mesta av avkastningspotentialen är det alltid bäst att köpa altcoins i tidiga skeden av deras utveckling; men det finns också några etablerade altcoins som ser ut att kunna vara fantastiska investeringar under de kommande åren.

Här är marknadens fem bästa altcoins för 2023:

Metacade (MCADE) Litecoin (LTC) The Sandbox (SAND) XRP (XRP) ChainLink (LINK)

1. Metacade (MCADE)

Metacade är den första community-drivna arkaden och den största decentraliserade arkaden i världen. Detta gör denna altcoin till det bästa för 2023. Plattformen erbjuder både spel mest för kul och spel för att tävla. Play-to-Earn-spelen i arkadstil gör det möjligt för spelare att tjäna kryptovaluta som belöningar.

Metacade är byggd på Ethereums blockkedja och levererar avancerad Play-to-Earn-mekanik (P2E). Spelare får mer kontroll över sin spelupplevelse och kan rösta kring nya spel designade för Metacade genom plattformens Metagrant-program. Metagrant-programmet, som kommer att belöna spelutvecklare som skickar in de mest populära spelidéerna till Metacades community, kommer att dela ut sitt första bidrag under andra halvan av 2023.

Metacade erbjuder dessutom ytterligare fördelar för användarna, och en mängd olika sätt att tjäna en inkomst i kryptovaluta på plattformen. Work2Earn-funktionen kommer att hjälpa Metacades community att få en karriär inom Web3, eftersom spelare då kan få tillgång till jobbmöjligheter hos Metacades partners. Dessa positioner sträcker sig från kortsiktiga gigs till mer långsiktiga fasta tjänster.

Spelare kan också få tillgång till nya titlar innan de officiellt lanseras genom plattformens beta-testningsroller. Communityn kan ge feedback till spelutvecklare medan de spelar nya titlar, och har möjlighet att upptäcka och rapportera eventuella buggar som behöver åtgärdas innan lanseringen.

Metacades Create2Earn-funktion kommer att belöna medlemmar i communityn som ger användbart stöd till andra medlemmar. Belöningar kan tjänas genom att publicera spelrecensioner, dela GameFi-alfa och interagera med andra användare. Genom detta blir det tydligt att Metacade siktar på att bli ett centralt nav för blockkedjespelare över tid.

Varför ska man köpa MCADE?

MCADE lanserade nyligen sin pre-sale, som har varit en stor framgångssaga. Många kryptoenheter har sålts under Metacades betafas, vilket innebär att miljoner dollar samlades in för att Metacades plattform ska kunna fortsätta att utvecklas på ett bra sätt.

Metacade kan bli en av de mest använda GameFi-plattformarna, med en långsiktig prisprognos på över $1 – en ökning med 50 gånger från slutet av dess pre-sale. Tidiga investerare kan göra stora vinster, vilket är anledningen till att denna altcoin är marknadens bästa för 2023 och framåt.

2. Litecoin (LTC)

Marknadens näst bästa altcoin för 2023 är Litecoin – en kryptovaluta skapad som en förgrening av Bitcoin. Man brukar säga att om Bitcoin är guld, är Litecoin silver. Litecoin levererar nämligen mycket av samma funktionalitet som Bitcoin, men med förbättrad skalbarhet.

Litecoin kan uppnå en blockeringstid på 3,5 minuter – betydligt snabbare än Bitcoins 10 minuter. Projektet hänvisar till sig själv som den näst mest populära rena kryptovalutan, eftersom dess kärnfunktion är att skicka pengar över internet med hjälp av en säker, transparent och tillitsfull blockkedja.

Till skillnad från andra blockkedjor stöder Litecoin inte utvecklingen av decentraliserade applikationer (dApps). Istället riktas LTC:s fokus enbart på att vara ett utbytesmedel för individer och företag över hela världen.

Över 2 000 butiker och andra återförsäljare accepterar LTC som betalningsmedel. Stora delar av LTC:s popularitet bevisas av hur den har klassats som en pålitlig metod för att bearbeta transaktioner mellan individer sedan starten 2011. Litecoin är en av de ursprungliga kryptovalutorna, som skapades så kort som 2 år efter att Bitcoins genesisblock bröts.

Varför ska man köpa LTC?

Nyckelteamet bakom Litecoin är erfarna utvecklare med framstående karriärer, där den berömda datavetaren Charlie Lee är grundare. Teamet fortsätter att utveckla Litecoins ekosystem med syftet att göra LTC till en alternativ betalningsmetod till BTC. Att LTC skulle kunna lyckas bättre än BTC i vissa fall beror på att den ibland anses som bättre lämpad för daglig användning.

Mimblewimble Extension Block (MWEB) gick live på Litecoins nätverk i början av 2022, vilket var den största uppgraderingen av blockkedjan sedan den först lanserades. Uppgraderingen förbättrar Litecoins skalbarhet och kan hjälpa LTC att bli en kontantliknande kryptovaluta.

LTC:s pris uppgår för närvarande till $62,59. Den har en rekordnivå på över $400 och har potential att bryta $1 000 i värde över tid. Vid nuvarande prisnivå är LTC en av marknadens bästa altcoins för 2023, eftersom den visar stor potential för framtiden inom decentraliserad finans (DeFi).

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox är marknadens tredje bästa altcoin för 2023. Projektet är ett metaverse-spel i en öppen värld som låter användare bygga sina egna spelupplevelser. Spelare kan köpa, sälja och skapa digitala tillgångar som de sedan kan tjäna pengar på inom spelvärlden The Sandbox.

Projektet prioriterar användargenererat innehåll ( UGC ) i spelet. Genom att tillåta användare att skapa sina egna spel i The Sandbox, utvecklas omfattningen och skalan av det virtuella landskapet ständigt. Användare kan utforska detta landskap och fördriva tiden på en mängd roliga sätt, samt tjäna kryptovaluta i P2E-spel som andra användare har byggt.

The Sandbox tillhandahåller en verktygslåda som tillåter användare att skapa spel med anpassningsbara uppsättningar regler. Detta gör att vem som helst kan bli en spelutvecklare med liten eller ingen programmeringserfarenhet, vilket kan bidra till att öka den övergripande innovationsnivån i GameFi över tid.

Alla spel kan brytas som NFT:er och säljas på plattformens marknadsplats med hjälp av kryptovalutan SAND. SAND kan också användas för att köpa andra tillgångar i spelet, såsom uppgraderingar av karaktärer och andra unika föremål. Graden av anpassningsbarhet som spelare kan få när de spelar The Sandbox är en primär orsak till dess popularitet.

Varför ska man köpa SAND?

The Sandbox är ett av de mest använda blockkedjespelen. SAND toppar regelbundet listor över bästa metaverse-projektet efter börsvärde. Spelidén har ofta jämförts med Minecraft, vilket är det mest köpta PC-spelet genom tiderna.

Populariteten för UGC som en spelfunktion återspeglas i de tidiga framgångarna för The Sandbox. I takt med att den bredare GameFi-sektorn blir mer populär bland vanliga användare förväntas projektet att växa i omfattning.

1 SAND är för närvarande värd $0,403797, vilket innebär en minskning från sin rekordnivå på $7,50. Kryptovalutan har potential att stiga avsevärt i värde över tid, vilket gör det till ett av marknadens bästa altcoins för 2023.

4. XRP (XRP)

Marknadens fjärde bästa altcoin för 2023 är XRP – en decentraliserad kryptovaluta som kan ge omedelbar likviditet vid internationella transaktioner. Ripple, moderbolaget bakom kryptovalutan XRP, har ingått stora partnerskap med finansiella institutioner för att utveckla lösningar för globala transaktioner med hjälp av digitala tillgångar på olika sätt.

XRP kan möjliggöra nästan omedelbara globala transaktioner till en nästan obefintlig kostnad för avsändaren. Detta innebär en stor förbättring jämfört med traditionella finanssystem, där det vanligtvis tar dagar att bekräfta gränsöverskridande betalningar och där det dessutom tas ut en premie för bearbetning av stora transaktioner.

Av denna anledning kan XRP och andra digitala tillgångar rimligen förbättra effektiviteten för traditionella finansiella transaktioner. Detta är åtminstone nyttan som utlovas av Ripple, och utgör grunden i dess partnerskap med stora institutioner som JP Morgan, Santander och Bank of England .

Varför ska man köpa XRP?

XRP har varit föremål för ett långvarigt rättsfall med USA:s värdepappers- och börskommission, SEC. Målet mot XRP syftar till att bevisa att denna krypto är en tillgång istället för en kryptovaluta. Allmänheten förväntar sig dock att XRP vinner fallet och får regulatoriskt godkännande som en kryptovaluta.

Priset på XRP hölls sannolikt nere under tjurmarknaden 2021 på grund av dess pågående tvist med SEC. XRP är dock fortfarande kvar bland de 10 bästa kryptovalutorna än i dag och har ett börsvärde på nästan $20 miljarder dollar, även under björnmarknaden.

SEC-fallet förväntas avslutas 2023, med utgång att XRP då kommer att framstå som en legitim kryptovaluta i amerikanska åklagares ögon. XRP kan skjuta i höjden efter detta, vilket gör det till en av marknadens bästa altcoins för 2023.

5. ChainLink (LINK)

ChainLink är marknadens femte bästa altcoin för 2023. Det är ett orakel med flera kedjor som registrerar data från flera blockkedjor, vilket möjliggör säker interoperabilitet mellan olika nätverk. Den hjälper dApps att dela och använda data från olika källor utanför kedjan.

Protokollet möjliggör för att smarta kontrakt kan läsas och distribueras över olika blockkedjors ekosystem, och lagrar data från utanför kedjan i ett transparent, automatiskt uppdaterande orakel byggt på kedjan. Oraklet kan användas för att omedelbart dela data som kan användas med olika applikationer, såsom decentraliserade börser (DEX) och mer därtill.

Data utanför blockkedjan som registreras på ChainLink tillåter utvecklare att använda mer information i smarta kontrakt och öka komplexiteten hos dApps. ChainLink är en av de mest använda orakellösningarna som tillhandahåller tjänster till stora kryptoplattformar, inklusive Aave och Huobi.

Varför ska man köpa LINK?

LINK är ChainLinks ekosystems egen krypto. Denna enhet representerar en andel i protokollet, eftersom investerare kan köpa krypto som en investering, värdeförvaring eller för att skicka pengar över hela världen på ett antal olika blockkedjor.

ChainLink planerar också att införa möjligheten till att satsa LINK, vilket kommer att öka användbarheten i framtiden. Möjligheten till insatser kommer att ge passiva belöningar till validatorer för att säkra nätverkets infrastruktur.

LINK är för närvarande prissatt till $5,71, med en rekordnivå på över $50. Krypton förväntas återgå till nära sina tidigare toppar och ge stora vinster under de kommande åren. Av denna anledning är det en av marknadens bästa altcoins för 2023.

Metacade: Marknadnes bästa altcoin för 2023

Metacade är utan tvekan marknadens bästa altcoin för 2023. Efter att snabbt ha sålt 140 miljoner MCADE under betafasen, förväntas MCADE sälja slut under varje fas av dess pre-sale. Under MCADE:s pre-sale kommer priset att stiga från $0,008 till $0,02 per token, vilket ger investerare en begränsad tid att dra nytta av nuvarande låga pris.

Projektet erbjuder unika funktioner för Web3-användare och en mängd olika metoder för att tjäna en inkomst i krypto. Metacade har potential att bli en av de största GameFi-plattformarna, så investerare måste vara snabba med att köpa marknadens bästa altcoin för 2023 innan dess pre-sale säljer slut.

