Rainbow Token är en hyperdeflationär, etisk DeFi-token som körs på Binance Smart Chain, som kombinerar sju funktioner till en enda kryptotillgång. Den noterades på Stealth Exchange för två dagar sedan och har ökat med 18% idag.

Leta inte längre än till den här artikeln för att lära dig detaljerna kring Rainbow, inklusive om den är en lönsam investering och de bästa ställena att köpa Rainbow Token idag.

Eftersom RAINBOW är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa RAINBOW med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa RAINBOW just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Rainbow Token lanserades den 18 augusti 2021. Den tar 7 färger och tilldelar var och en av dem ett speciellt protokoll som är inbyggt i tokenomiken för det smarta kontraktet.

RAINBOW planerar att utveckla en decentraliserad plattformstjänst som heter Bifrost som låter användare lansera sina egna tokens på ett säkert sätt. Man vill förbättra nuvarande lösningar, med särskilt fokus på sänkta avgifter.

Bifrost kommer att ha ett rent användargränssnitt, flexibel och modifierbar försäljning, rimliga och låga avgifter och offentliga och privata förköp med vitlistningsfunktioner.

Gör inte en investering utan att göra din due diligence först. Ta hänsyn till din risktolerans eftersom du investerar pengar på egen risk.

Wallet Investor förväntar sig en långsiktig ökning. Deras prisprognos för januari 2027 är $0,00000019. En 5-årig investering kommer generera intäkter på cirka +1 780%. Om du lägger in $100 i Rainbow Token nu kan det gå upp till $1 880 år 2027.

