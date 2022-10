Binances hackincident belyser farorna med decentralisering

Den inhemska kedjan för kryptobörsen Binance avbröts på torsdagen efter att en exploatering ledde till att miljontals dollar av krypto exponerades.

Händelsen skickade uppenbarligen chockvågor genom kryptovärlden, men för mig lyfte den också fram farorna med decentralisering.

Missförstå mig inte. Decentralisering är utan tvekan den enskilt största pelaren i allt som kryptovaluta bygger på. Det är ett koncept som har en genuin chans att höja allt vi vet om finans, pengar och ekonomin i stort. Det kan göra världen till en bättre plats.

Men Binance-incidenten belyser att i detta tidiga skede av kryptovaluta – låt oss inte glömma att Satoshi Nakamoto skrev sitt Bitcoin Whitepaper först 2008 – att decentralisering också innebär några mycket verkliga risker.

En angripare attackerade Binance sent på torsdagskvällen, med initiala rörelser på kedjan som tydde på att två miljoner BSC-tokens fanns i deras sikte.

BNB Chain uppskattar att över 100 miljoner dollar i tillgångar flyttades, men bekräftade att 7 miljoner dollar i tillgångar nästan omedelbart hade frysts, vilket minskade de totala förlusterna.

Beslutet att stoppa hela kedjan är ett fantastiskt drag från Binance. Blockkedjor är som sagt tänkta att vara decentraliserade. Det här avsnittet visar att BNB är tvärtom.

Uppenbarligen väcker detta alla möjliga problem. Kryptopuristerna är upprörda över det faktum att detta bokstavligen är ett företag som driver hela ekosystemet – exakt samma som Webb 2.0 och vad krypto förmodligen försöker bekämpa.

De har en poäng. Återigen visar Binances förmåga att frysa 7 miljoner dollar att, trots att det går emot kryptons mantra, har centralisering sina fördelar också. 7 miljoner dollar kan blekna i jämförelse med den totala storleken på intrånget här, men det är fortfarande en jäkla massa pengar. Och det här är fortfarande tidiga dagar – det kan bli fler beslagtagna när du läser detta.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022