Bitcoin (BTC) höll över $41 000 på måndagskvällen efter en intradagsnedgång mot stödet på $40 000 när risk-off-sentimentet återvände till marknaden.

Efter att ha rallyt till toppar på $42 250 under helgen, fann tjurarna det svårt att behålla farten.

Marcus Sotiriou, en analytiker på den brittiska mäklaren för digitala tillgångar GlobalBlock , sa tidigt på måndagen att retracementet i BTC-priset berodde på "rädsla kring kriget mellan Ryssland och Ukraina."

Han pekade på ökade hot från Ryssland om situationen i Ukrainas stad Mariupol och rapporter om legosoldater som försökte mörda president Zelenskij som stora bekymmer.

"Dessa händelser har lett till ett risk-off-sentiment för globala marknader i morse, då dollarindexet klättrade medan Bitcoin och aktier såldes", sa Sotiriou i ett meddelande när Bitcoin kämpade under $41 000.

Under marknadsaffärer i slutet av måndagen hade mer än 20 miljoner dollar i BTC-lån likviderats, och det mesta av smärtan kom efter kommentarer från amerikanska centralbankens ordförande Jerome Powell nådde marknaden.

I sina kommentarer vid National Association for Business Economics, sade Powell att Fed var redo att inleda en aggressiv strategi för att hantera inflationen.

Fed-ordföranden noterade att centralbanken skulle kunna gå för en räntehöjning med 50 punkter så snart som i maj, vilket skakade risk-off-sentimentet bland investerare. När Wall Street publicerade en negativ reaktion, materialiserades ett liknande drag över Bitcoin-marknaden för att se BTC falla till bottennivåer på $40 600.

Det betyder att tjurar fortfarande har svårt att vända de omedelbara motståndsnivåerna runt $42k-$44k till stöd. Omvänt, tyder det på att björnar fortfarande håller övertaget runt dessa försörjningszoner.

Mikkel Morch, verkställande direktör för digitala tillgångshedgefonden ARK36 är dock fortfarande hausse på BTC, och noterar i en kommentar att retracementet verkar vara en "hälsosam" tillbakagång efter förra veckans uppsida.

“Även om Bitcoin har dragit tillbaka lite efter att ha märkt $42 000 under helgen, lyckades den ändå avsluta veckan långt över $40 000 och håller för närvarande $41 000-nivåerna. En sådan återhämtning verkar hälsosam efter en anmärkningsvärd uppgång under den senaste veckan”, noterade han.

Den pseudonyma kryptoanalytikern Credible Crypto tror att Bitcoin kommer att behöva bryta över $42 500 för att ha en bättre chans att rulla högre. Om det misslyckas förutspår han ett scenario där det huvudsakliga stödet skulle vara i zonen $29k-$32k.

Still need to break 42.5k to get the ball rolling, as PA has developed over the last couple of days either of these scenarios would be valid/logical for the triangle structure. We are very close imo. $BTC https://t.co/TxOo251YHI pic.twitter.com/1EsteKBNcM

— Credible Crypto (@CredibleCrypto) March 21, 2022