Bitcoins återhämtning fortsatte på måndagen efter helgens paus över $40 000, med tjurar som testade motstånd över $43 000.

Uppgångarna kommer efter att aktiemarknaden också såg S&P 500 posta sin bästa vecka på året hittills, även när centralbankerna intar aggressiva hökaktiga hållningar mitt i stigande inflation. Bitcoins uppåtgående rörelse kunde också ha drivits på av positiva nyheter från biltillverkaren Tesla Inc., som på måndagen sa att de innehar nästan 2 miljarder dollar i BTC.

Så vad säger analytiker om Bitcoins kortsiktiga prisbild?

On-chain analysplattform Santiment säger att Bitcoins höga korrelation med aktier innebär att ytterligare prisåtgärder mycket väl kan spåra S&P 500. Enligt plattformen kommer nya uppgångar för jämförelseindexet sannolikt att resultera i att BTC-priset går upp.

"En positiv måndag kommer att vara ett gott tecken för veckan som kommer, och en fortsättning på en återhämtning av kryptovaluta", skrev Santiment.

👀 Many eyes from the #crypto crowd will be on the incredibly close tie that #Bitcoin has had to the fluctuations of the volatile #SP500 . A positive Monday will be a good sign for the week to come, and a continuation of a #cryptocurrency rebound. 🤞 https://t.co/yw8WW8jskm pic.twitter.com/7aD0VLOm5L

Amerikanska aktier steg i tidiga affärer på måndagen, där S&P 500 ökade med 0,21% och Nasdaq och Dow också gick upp.

Den pseudonyma kryptohandlaren och Bitcoin-analytikern Rekt Capital säger att Bitcoin ser att en ny veckostängning i det gröna "har delvis bekräftat ett brott tillbaka till intervallet $38000-$43000."

Uppsidan hade också Bitcoin svävande nära sitt 50-veckors exponentiella glidande medelvärde, som analytikern säger är "ett viktigt glidande medelvärde för en tjurmarknad."

"EMA representerar en prispunkt på ~$44 000 och kan vara ett motstånd. Men att omvandla det till stöd skulle återställa makrot hausseartad bias för Bitcoin", tillade han.

Diagram som visar Bitcoins 50-veckors EMA till $44 000, en nyckelprisnivå för tjurar. Källa: Rekt Capital på Twitter .

Enligt en annan analytiker betyder studsen att Bitcoins mest "betydande" barriär nu ligger på $48 400.

#Bitcoin | The most significant resistance level ahead of $BTC sits around $48,400, based on @intotheblock 's GIOM model. #BTC pic.twitter.com/RI8Wio3lZK

Josh Rager, en annan mycket populär kryptoanalytiker, säger att den starka veckostängningen kan hjälpa tjurarnas strävan efter ett breakout till $50 000. Han säger att chanserna för mer uppåtgående momentum kommer att öka om BTC/USD klarar ytterligare en grön vecka.

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames pic.twitter.com/v8ExJ3E855

— Rager 📈 (@Rager) February 7, 2022