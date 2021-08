Medan tjurarna fortfarande har kontroll över $38k kan BTC-priset sjunka till $36k om björnarna lyckas bryta mot en viktig stödnivå på det dagliga diagrammet

Bitcoin (BTC) har stigit med 3,6 % under de senaste 24 timmarna då tjurarna kämpar mot försäljningstrycket i samband med optimism om att den ledande kryptovalutan återigen kan bryta 40 000 dollar och försöka nå förra veckans toppnoteringar på 42 629 dollar.

I går hoppade bitcoinpriset med 4 % efter positiva kommentarer från ordföranden för US Securities and Exchange Commission Gary Gensler om BTC. I ett tal till CNBC, sade Gensler att han är "pro innovation" och att han stöder gynnsamma kryptoregler som är utformade för att hjälpa branschen att växa.

I skrivande stund pendlar Bitcoins pris runt 39 405 dollar, med ackumulerade förluster under veckan på 2,2 %. BTC/USD-paret har ett 24-timmarsintervall på 37 703 till 39 979 dollar, vilket tyder på att björnarna inte tar lätt på tjurarnas framsteg, vilket man såg under tidig torsdagsaktion.

Enligt den pseudonyma kryptoanalytikern Rekt Capital måste Bitcoin bryta 40 000 dollar för att kunna växa ytterligare, även om en återgång till 36 000 dollar eller lägre fortfarande är möjlig.

If this recent #BTC bounce is merely a relief rally to flip the 200-day EMA back into resistance…

Then $BTC could pullback towards the blue 50-day EMA

The 50 DEMA is another EMA that has historically proven to be useful in supporting Bull Market uptrends#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/AWwP5jomvv

— Rekt Capital (@rektcapital) August 4, 2021