Ethereums medgrundare Vitalik Buterin har delat några av sina största förutsägelser inom kryptorymden under det senaste decenniet, och erkänt i en Twitter-tråd att han hade helt fel om några.

Han reflekterade också över lärdomarna och förklarade var han står idag om ämnen som Bitcoin-reglering, stablecoins, Ethereum proof-of-stake roadmap och Bitcoin Cash.

En av Buterins tidigaste kommentarer om kryptoreglering är från juli 2013, då Ethereums medskapare pratade om ökad regulatorisk uppmärksamhet på Bitcoin och vilka konsekvenser dessa skulle få för pionjärkrypton.

Men även om han kände att Bitcoin var motståndskraftig mot statlig inblandning, kände han att den växande regleringen av Bitcoin-tjänster som utbyten var påverkande.

"Bitcoin gör motstånd mot regeringen, inte genom att vara smart om vilken "juridisk kategori" den är i, utan snarare genom att vara tekniskt censursäker," sammanfattade han sin övertygelse under de tidiga dagarna.

Enligt vad han tycker idag, delade Buterin att han tror att decentralisering passar bra med Bitcoin och skulle vara anledningen till att den överlever även i de hårdaste regleringsmiljöerna. Han tror dock fortfarande att det inte räcker att vara censurbeständig om flaggskepps-kryptovalutan skulle blomstra.

"Visst, Bitcoins decentralisering skulle låta den fortfarande "överleva" under ett superfientligt regleringsklimat, men den kunde inte "blomstra", noterade han.

Enligt honom, för att en strategi för censurmotstånd ska lyckas, måste nätverket ha både "teknologisk robusthet och offentlig legitimitet." Utan dessa, menar han, är chanserna att blomstra begränsade.

Om det här sa Ethereums medgrundare att det nästan var skrattretande det han lade fram som tidslinjen för övergången från proof-of-work till proof-of-stake.

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022